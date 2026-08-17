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سعر Limitless المباشر اليوم هو 0,0617 USD. القيمة السوقية لـ LMTS هي 8 119 638,556 USD. تابع تحديثات أسعار LMTS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Limitless المباشر اليوم هو 0,0617 USD. القيمة السوقية لـ LMTS هي 8 119 638,556 USD. تابع تحديثات أسعار LMTS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن LMTS

معلومات سعر LMTS

ما هو LMTS

الوثيقة البيضاء لـ LMTS

الموقع الرسمي لـ LMTS

اقتصاد توكن LMTS

توقعات سعر LMTS

سجل LMTS

دليل شراء LMTS

محول عملة LMTS إلى الفيات

عقود LMTS الفورية

LMTS عقود USDT-M الآجلة

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سعر Limitless (LMTS)

السعر المباشر لـ 1 LMTS إلى USD:

$0,06175
$0,06175$0,06175
-0.08%1D
USD
مخطط أسعار Limitless (LMTS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:12:48 (UTC+8)

سعر Limitless اليوم

السعر المباشر لمشروع Limitless (LMTS) اليوم هو $ 0,0617، مع تغير بنسبة 0,08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LMTS الحالي إلى USD هو $ 0,0617 لكل LMTS.

يحتل Limitless حاليًا المرتبة #918 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8.12M، مع عرض متداول قدره 131.60M LMTS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LMTS بين $ 0,06112 (أدنى) و$ 0,06271 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,71751468963206122، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,04780943450574103.

على المدى القصير، تحرك LMTS بمقدار -0,04% خلال الساعة الماضية و-1,88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.45K.

معلومات سوق Limitless (LMTS)

No.918

$ 8.12M
$ 8.12M$ 8.12M

$ 55.45K
$ 55.45K$ 55.45K

$ 61,70M
$ 61,70M$ 61,70M

131.60M
131.60M 131.60M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

13,15%

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Limitless هي $ 8.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.45K. العرض المتداول لـ LMTS يبلغ 131.60M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 61,70M.

سجل سعر Limitless بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0,06112
$ 0,06112$ 0,06112
24 ساعة منخفض
$ 0,06271
$ 0,06271$ 0,06271
24 ساعة مرتفع

$ 0,06112
$ 0,06112$ 0,06112

$ 0,06271
$ 0,06271$ 0,06271

$ 0,71751468963206122
$ 0,71751468963206122$ 0,71751468963206122

$ 0,04780943450574103
$ 0,04780943450574103$ 0,04780943450574103

-0,04%

-0,08%

-1,88%

-1,88%

سجل سعر Limitless (LMTS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Limitless لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0,0000494-0,08%
30 يوم$ -0,00824-11,79%
60 يوم$ -0,01847-23,04%
90 يوم$ -0,06086-49,66%
تغير سعر Limitless اليوم

سجل اليوم LMTS تغيرًا $ -0,0000494 (-0,08%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Limitless لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0,00824 (-11,79%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Limitless لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LMTS تغييرًا في $ -0,01847 (-23,04%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Limitless لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0,06086 (-49,66%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Limitless (LMTS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Limitless.

تحليل Limitless

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Limitless الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Limitless؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار عملة ليميتليس (LMTS) المشفرة:

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين
2. حجم التداول ومستويات السيولة
3. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
4. تقدم مشروع العملة وتحديثاته
5. إعلانات الشراكات والتعاونات
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على أسواق العملات المشفرة
7. ديناميات العرض والطلب
8. نمو المجتمع ومعدلات التبني
9. أنماط التحليل الفني
10. الظروف الاقتصادية الأوسع ودرجة الرغبة في المخاطرة

لماذا يريد الناس معرفة سعر Limitless اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر ليميتليس (LMTS) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتقييم مراكز الربح/الخسارة، والبقاء على اطلاع دائم بأداء الاستثمارات. كما أن التسعير في الوقت الفعلي يساعد المتداولين على الاستفادة من التقلبات السوقية.

توقعات أسعار Limitless

Limitless (LMTS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LMTS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0,00% معدل النمو.
توقع سعرLimitless (LMTS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Limitless نموًا 0,00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Limitless الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار LMTS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Limitless.

كيفية شراء واستثمار Limitless في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Limitless؟ شراء LMTS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Limitless. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Limitless (LMTS).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Limitless فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Limitless (LMTS)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Limitless

يسمح لك امتلاك Limitless بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

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شراء Limitless (LMTS) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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ما هو Limitless ( LMTS )

تسيطر أسواق التوقع على العالم، وLimitless هي طريقتك للدخول إليها. توقع أسعار العملات المشفرة والأسهم مع أسواق يومية وساعة متواصلة.

Limitless المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Limitless، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Limitless الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI MemeBase EcosystemBase Native

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Limitless

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:12:48 (UTC+8)

تحديثات Limitless (LMTS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Limitless

LMTS USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع LMTS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود LMTS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Limitless (LMTS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Limitless المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLMTS
$0,06211
$0,06211$0,06211
+0,51%
897.84K (USDT)

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USD

1 LMTS = 0,0617 USD