سعر Limitless اليوم

السعر المباشر لمشروع Limitless (LMTS) اليوم هو $ 0,0617، مع تغير بنسبة 0,08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LMTS الحالي إلى USD هو $ 0,0617 لكل LMTS.

يحتل Limitless حاليًا المرتبة #918 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8.12M، مع عرض متداول قدره 131.60M LMTS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LMTS بين $ 0,06112 (أدنى) و$ 0,06271 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,71751468963206122، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,04780943450574103.

على المدى القصير، تحرك LMTS بمقدار -0,04% خلال الساعة الماضية و-1,88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.45K.

معلومات سوق Limitless (LMTS)

التصنيف No.918 القيمة السوقية $ 8.12M$ 8.12M $ 8.12M الحجم (24 ساعة) $ 55.45K$ 55.45K $ 55.45K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 61,70M$ 61,70M $ 61,70M إمداد دورة التداول 131.60M 131.60M 131.60M الحد الأقصى للعرض 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 إجمالي العرض 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 معدل التداول 13,15% البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Limitless هي $ 8.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.45K. العرض المتداول لـ LMTS يبلغ 131.60M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 61,70M.