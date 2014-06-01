سعر NEO المباشر اليوم هو 1.688 USD. القيمة السوقية لـ NEO هي 119,069,546.728 USD. تابع تحديثات أسعار NEO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر NEO المباشر اليوم هو 1.688 USD. القيمة السوقية لـ NEO هي 119,069,546.728 USD. تابع تحديثات أسعار NEO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع NEO (NEO) اليوم هو $ 1.688، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NEO الحالي إلى USD هو $ 1.688 لكل NEO.
يحتل NEO حاليًا المرتبة #147 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 119.07M، مع عرض متداول قدره 70.54M NEO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NEO بين $ 1.648 (أدنى) و$ 1.703 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 196.85299682617188، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.07228679955005646.
على المدى القصير، تحرك NEO بمقدار +0.17% خلال الساعة الماضية و-7.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.62K.
معلومات سوق NEO (NEO)
No.147
$ 119.07M
$ 119.07M$ 119.07M
$ 59.62K
$ 59.62K$ 59.62K
$ 168.80M
$ 168.80M$ 168.80M
70.54M
70.54M 70.54M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.01%
2014-06-01 00:00:00
$ 0.159
$ 0.159$ 0.159
NONE
القيمة السوقية الحالية لـ NEO هي $ 119.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.62K. العرض المتداول لـ NEO يبلغ 70.54M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 168.80M.
سجل سعر NEO بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.648
$ 1.648$ 1.648
24 ساعة منخفض
$ 1.703
$ 1.703$ 1.703
24 ساعة مرتفع
$ 1.648
$ 1.648$ 1.648
$ 1.703
$ 1.703$ 1.703
$ 196.85299682617188
$ 196.85299682617188$ 196.85299682617188
$ 0.07228679955005646
$ 0.07228679955005646$ 0.07228679955005646
+0.17%
+0.47%
-7.81%
-7.81%
سجل سعر NEO (NEO) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار NEO لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ +0.0079
+0.47%
30 يوم
$ -0.284
-14.41%
60 يوم
$ -0.523
-23.66%
90 يوم
$ -1.168
-40.90%
تغير سعر NEO اليوم
سجل اليوم NEO تغيرًا $ +0.0079 (+0.47%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر NEO لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.284 (-14.41%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر NEO لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NEO تغييرًا في $ -0.523 (-23.66%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر NEO لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -1.168 (-40.90%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة NEO (NEO)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار NEO الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق NEO اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق NEO: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
بين نقطة ارتكاز-R1
مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)
وسط < السعر ≤ علوي
بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
NEO_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق مركز 1.6763. السعر يتواجد بين محور S1 ومحور R1. نظام المتوسطات المتحركة يظهر ترتيبًا صاعدًا، بينما يُظهر مؤشر MACD شكل تقاطع ذهبي، حيث تتواجد الخطوط السريعة والبطيئة فوق منطقة المحور الصفر. قراءة مؤشر RSI تقع ضمن النطاق الحيادي، وتظهر توزيعات القوة الدافعة طابعًا مركّزًا على المدى القصير، فيما تبقى معدلات التقلبات عند مستوياتها الطبيعية. كما أن مؤشري KDJ وStochRSI لم يظهرا أي انحرافات متطرفة، ويحافظ نطاق بولينجر على حالة الانفتاح المستقرة.
تبلغ المسافة بين مستوى المقاومة القريب 1.7006 وسعر التداول الحالي نحو 0.5%، وهو المستوى الذي يشكّل هدف الاختبار المباشر. أما مستوى المقاومة البعيد فهو عند 1.7203، ويقع أعلى بحوالي 1.7%. من ناحية أخرى، يبعد مستوى الدعم القريب 1.6566 عن السعر الحالي بنحو 2.0%، مما يوفّر مساحة احتياطية للدعم من الأسفل. أما مستوى الدعم البعيد فيقع عند 1.6323، وهو أدنى بحوالي 3.5%. يقبع السعر حاليًا عند نقطة توازن بين المشترين والبائعين، فيما يشكّل المركز 1.6763 المرجع الوسطي. لم يحدث حتى الآن اختراق جوهري في البنية السوقية، وتشير حالة القوة الدافعة إلى تفوّق طفيف للمشترين. وتُحدّد المستويات الرئيسية حدود التذبذب الحالية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار NEO؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار NEO:
1. معنويات السوق - اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين 2. معدل التبني - استخدام منصة العقود الذكية الخاصة بـ NEO وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) 3. البيئة التنظيمية - خاصة في الصين، السوق الأصلية لـ NEO 4. التطورات التقنية - ترقيات المنصة وتحسينات NEO 3.0 5. المنافسة - الأداء مقارنةً بإيثريوم وغيرها من منصات العقود الذكية 6. حجم التداول - مستوى السيولة في البورصات الكبرى 7. إعلانات الشراكات - التحالفات الاستراتيجية والاعتماد من قبل الشركات 8. ديناميكيات رمز GAS - يُنتج NEO رمز GAS، مما يؤثر في حوافز حامليه
لماذا يريد الناس معرفة سعر NEO اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر NEO اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. إن تقلّب أسعار NEO يجعل المعلومات في الوقت الفعلي أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين.
توقعات أسعار NEO
NEO (NEO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NEO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرNEO (NEO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر NEO نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر NEO الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار NEO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار NEO.
كيفية شراء واستثمار NEO في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع NEO؟ شراء NEO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء NEO. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء NEO (NEO).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة NEO فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع NEO
يسمح لك امتلاك NEO بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
يستخدم نيو رمزين مختلفين لهما أغراض منفصلة في جميع أنحاء النظام البيئي. يُعد رمز NEO الرمز الرئيسي للحوكمة، أي أنه يُستخدم في اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية تشغيل الشبكة. ويبلغ إجمالي عرض رمز NEO ثابتًا عند ١٠٠ مليون وحدة بالضبط، ولا يمكن تقسيمه، وبالتالي يتم التعامل معه فقط بوحدات كاملة. أما رمز GAS فهو الرمز الوظيفي الذي يُستخدم لدفع رسوم المعاملات ولتشغيل التطبيقات، ويمكن تقسيمه حتى ٠٫٠٠٠٠٠٠٠١ GAS، مما يدعم فرض رسوم صغيرة جدًّا. ويتم إنتاج كمية جديدة من رمز GAS مع كل كتلة جديدة، وتوزَّع وفق نسبة مُعرَّفة: ١٠٪ تذهب إلى حاملي رمز NEO، و١٠٪ تذهب إلى أعضاء اللجنة وعقد التوافق (consensus nodes)، و٨٠٪ تذهب إلى الناخبين الذين يؤيدون أعضاء اللجنة. ولا يوجد حد أقصى لإجمالي عرض رمز GAS، لكن جزء GAS المستخدم لدفع رسوم المعاملات يُحرق، ما يساعد في تنظيم الكمية المتبقية منه في التداول.
التكنولوجيا
تُعَدّ منصة نيو (Neo) نظامًا مبنيًّا على تقنية البلوكشين لتسجيل الأنشطة في دفتر أستاذ مصمَّم ليكون مقاومًا للتلاعب. وتُدار الشبكة بواسطة عُقدٍ تنسق فيما بينها للحفاظ على استقرار العمليات، وتتموضع هذه العُقد ضمن نموذج هيكلي: عُقد عادية، وعُقد مرشَّحة يمكن التصويت لاختيارها لتولّي أدوار معينة، وأعضاء لجنة يساعدون في توجيه القرارات، وعُقد إجماع تؤكِّد المعاملات. وفيما يتعلَّق بعقود الذكاء، تتميَّز منصة نيو بدعمها لعدة لغات برمجية رئيسية—مثل C# وPython وGo وTypeScript وJava—بدل فرض بيئة برمجية واحدة فقط على المطوِّرين. كما تتضمَّن المنصة أدوات وخدمات مدمجة مثل NeoFS للتخزين اللامركزي، والبيانات الخارجية (Oracles) للوصول إلى البيانات خارج السلسلة، وخدمة أسماء النطاقات التي تساعد في ربط الأسماء المقروءة من قِبل الإنسان بالعناوين الخاصة بالبلوكشين. ومع الترقية إلى الإصدار N3، قدَّمت منصة نيو دعمًا أصليًّا للتخزين الموزَّع وعزَّزت ميزات التكامل البيني، سعيًا منها إلى تبسيط عملية بناء التطبيقات المتطوِّرة.
الفريق
يُعتبر مشروع نيو (Neo) مشروعًا يقوده المجتمع، وموزَّع تطويره على مستوى العالم. وتُسهم عدة مجموعات بارزة من المجتمع في تقدُّمه: فمجموعة COZ (على المستوى العالمي) تُنشئ أدوات مثل محفظة نيون (Neon Wallet) وأطر العمل الخاصة بالتطوير؛ وتتركِّز مجموعة NeoResearch (في البرازيل) على التطوير الأساسي وأدوات الاختبار؛ بينما تقوم مجموعة NSPCC (في روسيا) ببناء بنى تحتية هامة تشمل نظام NeoFS؛ كما تطوِّر مجموعة AxLabs (في سويسرا) أدوات المطورين وأنظمة المنح؛ أما NGD (Neo Global Development) فتقود المبادرات الاستراتيجية وتدعم نمو النظام البيئي. وبجانب مجموعات أخرى حول العالم، تتعاون هذه الفرق لتحسين تقنية نيو وتوسيع نطاق النظام البيئي. ومنذ الترقية إلى الإصدار N3، شهد المجتمع نموًّا كبيرًا، مع انضمام مجموعات مطوِّرين جديدة بانتظام للإسهام في عملية التطوير الجارية.
خارطة الطريق
يركّز خارطة طريق نيو على تحسين سهولة الاستخدام مع توسيع نطاق ما يمكن أن تحققه المنصة. وبعد إطلاق إصدار نيو إن3 في عام 2021، استمر التطوير عبر جهودٍ لتعزيز نظام العقود الذكية بحيث يصبح بناء التطبيقات أكثر سهولةً. وتشمل الجهود أيضًا توسيع الخدمات المُدمَجة وصقلها، مثل تعزيز نظام الأوراكل (Oracle) وتحسين كفاءة نظام التخزين. أما الاتجاه الرئيسي الآخر فهو تحسين وظائف التشغيل البيني بين السلاسل (Cross-chain) إلى جانب تعميق قدرات التمويل اللامركزي (DeFi). وتشمل المبادرات الأخيرة تحسينات في خدمة أسماء نيو (Neo Name Service)، وترقيات لأدوات المطوّرين والتوثيق، وعمل متعلق بالقابلية للتوسّع لدعم معدل أعلى من المعاملات في الثانية، ونمو النظام البيئي عبر الشراكات ومنح المطوّرين.
نظرة عامة
نيو هي منصة بلوكشين مفتوحة المصدر صُمّمت لتسهيل تطوير التطبيقات اللامركزية. وتُشكّل أساسًا رقميًّا آمنًا لإنشاء الأصول الرقمية وإدارتها وأتمتتها. ومن أبرز خصائصها دعمها للغات البرمجة الشائعة مثل C# وPython وJava، ما يُمكّن المطورين من البناء دون الحاجة إلى تعلُّم لغة برمجة جديدة تمامًا أولًا. كما توفر نيو خدمات مدمجة، منها التخزين والخدمات الخارجية (Oracles) التي تجلب المعلومات الواقعية إلى البلوكشين، وخدمة أسماء النطاقات (Domain Name Service). وبما أن ترقية نيو N3 قد جرت في عام 2021، فقد تم تحسين الشبكة لتكون أكثر كفاءةً وأكثر استيعابًا للمطورين.
NEO المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ NEO، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان NEO سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار NEO المحتملة وعائد ROI.
كم سعر NEO اليوم؟
سعر NEO اليوم هو $ 1.688. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال NEO استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال NEO عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في NEO، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ NEO في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول NEO بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ NEO في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر NEO المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ NEO بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر NEO لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر NEO في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر NEO بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,690.63
+0.85%
ETH
1,906.34
+1.17%
GOLD(XAUT)
4,381.58
+0.50%
USDC
1.00096
0.00%
SOL
75.86
+0.38%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ NEO على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج NEO/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر NEO ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر NEO هذا العام؟
قد يرتفع سعر NEO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر NEO (NEO) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:51:32 (UTC+8)
تحديثات NEO (NEO) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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