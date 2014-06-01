سعر NEO اليوم

السعر المباشر لمشروع NEO (NEO) اليوم هو $ 1.688، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NEO الحالي إلى USD هو $ 1.688 لكل NEO.

يحتل NEO حاليًا المرتبة #147 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 119.07M، مع عرض متداول قدره 70.54M NEO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NEO بين $ 1.648 (أدنى) و$ 1.703 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 196.85299682617188، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.07228679955005646.

على المدى القصير، تحرك NEO بمقدار +0.17% خلال الساعة الماضية و-7.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.62K.

معلومات سوق NEO (NEO)

التصنيف No.147 القيمة السوقية $ 119.07M$ 119.07M $ 119.07M الحجم (24 ساعة) $ 59.62K$ 59.62K $ 59.62K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 168.80M$ 168.80M $ 168.80M إمداد دورة التداول 70.54M 70.54M 70.54M إجمالي العرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 الحصة السوقية 0.01% تاريخ الإصدار 2014-06-01 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.159$ 0.159 $ 0.159 البلوكتشين العام NONE

القيمة السوقية الحالية لـ NEO هي $ 119.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.62K. العرض المتداول لـ NEO يبلغ 70.54M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 168.80M.