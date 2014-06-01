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سعر NEO المباشر اليوم هو 1.688 USD. القيمة السوقية لـ NEO هي 119,069,546.728 USD. تابع تحديثات أسعار NEO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر NEO المباشر اليوم هو 1.688 USD. القيمة السوقية لـ NEO هي 119,069,546.728 USD. تابع تحديثات أسعار NEO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن NEO

معلومات سعر NEO

ما هو NEO

الوثيقة البيضاء لـ NEO

الموقع الرسمي لـ NEO

اقتصاد توكن NEO

توقعات سعر NEO

سجل NEO

دليل شراء NEO

محول عملة NEO إلى الفيات

عقود NEO الفورية

NEO عقود USDT-M الآجلة

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سعر NEO (NEO)

السعر المباشر لـ 1 NEO إلى USD:

$1.688
$1.688$1.688
+0.47%1D
USD
مخطط أسعار NEO (NEO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:51:32 (UTC+8)

سعر NEO اليوم

السعر المباشر لمشروع NEO (NEO) اليوم هو $ 1.688، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NEO الحالي إلى USD هو $ 1.688 لكل NEO.

يحتل NEO حاليًا المرتبة #147 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 119.07M، مع عرض متداول قدره 70.54M NEO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NEO بين $ 1.648 (أدنى) و$ 1.703 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 196.85299682617188، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.07228679955005646.

على المدى القصير، تحرك NEO بمقدار +0.17% خلال الساعة الماضية و-7.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.62K.

معلومات سوق NEO (NEO)

No.147

$ 119.07M
$ 119.07M$ 119.07M

$ 59.62K
$ 59.62K$ 59.62K

$ 168.80M
$ 168.80M$ 168.80M

70.54M
70.54M 70.54M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.01%

2014-06-01 00:00:00

$ 0.159
$ 0.159$ 0.159

NONE

القيمة السوقية الحالية لـ NEO هي $ 119.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.62K. العرض المتداول لـ NEO يبلغ 70.54M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 168.80M.

سجل سعر NEO بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.648
$ 1.648$ 1.648
24 ساعة منخفض
$ 1.703
$ 1.703$ 1.703
24 ساعة مرتفع

$ 1.648
$ 1.648$ 1.648

$ 1.703
$ 1.703$ 1.703

$ 196.85299682617188
$ 196.85299682617188$ 196.85299682617188

$ 0.07228679955005646
$ 0.07228679955005646$ 0.07228679955005646

+0.17%

+0.47%

-7.81%

-7.81%

سجل سعر NEO (NEO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار NEO لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0079+0.47%
30 يوم$ -0.284-14.41%
60 يوم$ -0.523-23.66%
90 يوم$ -1.168-40.90%
تغير سعر NEO اليوم

سجل اليوم NEO تغيرًا $ +0.0079 (+0.47%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر NEO لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.284 (-14.41%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر NEO لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NEO تغييرًا في $ -0.523 (-23.66%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر NEO لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -1.168 (-40.90%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة NEO (NEO)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار NEO.

تحليل NEO

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار NEO الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق NEO اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق NEO: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

NEO_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق مركز 1.6763. السعر يتواجد بين محور S1 ومحور R1. نظام المتوسطات المتحركة يظهر ترتيبًا صاعدًا، بينما يُظهر مؤشر MACD شكل تقاطع ذهبي، حيث تتواجد الخطوط السريعة والبطيئة فوق منطقة المحور الصفر. قراءة مؤشر RSI تقع ضمن النطاق الحيادي، وتظهر توزيعات القوة الدافعة طابعًا مركّزًا على المدى القصير، فيما تبقى معدلات التقلبات عند مستوياتها الطبيعية. كما أن مؤشري KDJ وStochRSI لم يظهرا أي انحرافات متطرفة، ويحافظ نطاق بولينجر على حالة الانفتاح المستقرة. تبلغ المسافة بين مستوى المقاومة القريب 1.7006 وسعر التداول الحالي نحو 0.5%، وهو المستوى الذي يشكّل هدف الاختبار المباشر. أما مستوى المقاومة البعيد فهو عند 1.7203، ويقع أعلى بحوالي 1.7%. من ناحية أخرى، يبعد مستوى الدعم القريب 1.6566 عن السعر الحالي بنحو 2.0%، مما يوفّر مساحة احتياطية للدعم من الأسفل. أما مستوى الدعم البعيد فيقع عند 1.6323، وهو أدنى بحوالي 3.5%. يقبع السعر حاليًا عند نقطة توازن بين المشترين والبائعين، فيما يشكّل المركز 1.6763 المرجع الوسطي. لم يحدث حتى الآن اختراق جوهري في البنية السوقية، وتشير حالة القوة الدافعة إلى تفوّق طفيف للمشترين. وتُحدّد المستويات الرئيسية حدود التذبذب الحالية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار NEO؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار NEO:

1. معنويات السوق - اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين
2. معدل التبني - استخدام منصة العقود الذكية الخاصة بـ NEO وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps)
3. البيئة التنظيمية - خاصة في الصين، السوق الأصلية لـ NEO
4. التطورات التقنية - ترقيات المنصة وتحسينات NEO 3.0
5. المنافسة - الأداء مقارنةً بإيثريوم وغيرها من منصات العقود الذكية
6. حجم التداول - مستوى السيولة في البورصات الكبرى
7. إعلانات الشراكات - التحالفات الاستراتيجية والاعتماد من قبل الشركات
8. ديناميكيات رمز GAS - يُنتج NEO رمز GAS، مما يؤثر في حوافز حامليه

لماذا يريد الناس معرفة سعر NEO اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر NEO اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. إن تقلّب أسعار NEO يجعل المعلومات في الوقت الفعلي أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين.

توقعات أسعار NEO

NEO (NEO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NEO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرNEO (NEO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر NEO نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر NEO الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار NEO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار NEO.

كيفية شراء واستثمار NEO في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع NEO؟ شراء NEO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء NEO. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء NEO (NEO).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة NEO فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء NEO (NEO)

ماذا يمكنك أن تفعل مع NEO

يسمح لك امتلاك NEO بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو NEO ( NEO )

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

مستند تقني

NEO المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ NEO، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب NEO الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Made in ChinaProof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول NEO

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:51:32 (UTC+8)

تحديثات NEO (NEO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن NEO

NEO USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع NEO باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود NEO USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق NEO (NEO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر NEO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNEO
$1.69
$1.69$1.69
+0.53%
35.67K (USDT)
/USDCNEO
$1.69
$1.69$1.69
+0.59%
33.18K (USDT)
/BTCNEO
$0.00002656
$0.00002656$0.00002656
-0.30%
4.82K (USDT)

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1 NEO = 1.688 USD