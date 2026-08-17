سعر Mancer اليوم

السعر المباشر لمشروع Mancer (MANCER) اليوم هو $ 0.002293، مع تغير بنسبة 4.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MANCER الحالي إلى USD هو $ 0.002293 لكل MANCER.

يحتل Mancer حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- MANCER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MANCER بين $ 0.001983 (أدنى) و$ 0.002528 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك MANCER بمقدار +0.30% خلال الساعة الماضية و-44.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.15K.

معلومات سوق Mancer (MANCER)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 60.15K$ 60.15K $ 60.15K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.73M$ 5.73M $ 5.73M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 البلوكتشين العام ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ Mancer هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.15K. العرض المتداول لـ MANCER يبلغ --، مع إجمالي عرض 2500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.73M.