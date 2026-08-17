شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Echelon المباشر اليوم هو 0.06378 USD. القيمة السوقية لـ ECHELON هي -- USD. تابع تحديثات أسعار ECHELON إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Echelon المباشر اليوم هو 0.06378 USD. القيمة السوقية لـ ECHELON هي -- USD. تابع تحديثات أسعار ECHELON إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ECHELON

معلومات سعر ECHELON

ما هو ECHELON

الوثيقة البيضاء لـ ECHELON

الموقع الرسمي لـ ECHELON

اقتصاد توكن ECHELON

توقعات سعر ECHELON

سجل ECHELON

دليل شراء ECHELON

محول عملة ECHELON إلى الفيات

عقود ECHELON الفورية

ECHELON عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Echelon

سعر Echelon (ECHELON)

السعر المباشر لـ 1 ECHELON إلى USD:

$0.06374
$0.06374$0.06374
+0.56%1D
USD
مخطط أسعار Echelon (ECHELON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:22:04 (UTC+8)

سعر Echelon اليوم

السعر المباشر لمشروع Echelon (ECHELON) اليوم هو $ 0.06378، مع تغير بنسبة 0.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ECHELON الحالي إلى USD هو $ 0.06378 لكل ECHELON.

يحتل Echelon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ECHELON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ECHELON بين $ 0.06263 (أدنى) و$ 0.06898 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ECHELON بمقدار -0.33% خلال الساعة الماضية و+0.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.27K.

معلومات سوق Echelon (ECHELON)

--
----

$ 55.27K
$ 55.27K$ 55.27K

$ 6.38M
$ 6.38M$ 6.38M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

APTOS

القيمة السوقية الحالية لـ Echelon هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.27K. العرض المتداول لـ ECHELON يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.38M.

سجل سعر Echelon بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.06263
$ 0.06263$ 0.06263
24 ساعة منخفض
$ 0.06898
$ 0.06898$ 0.06898
24 ساعة مرتفع

$ 0.06263
$ 0.06263$ 0.06263

$ 0.06898
$ 0.06898$ 0.06898

--
----

--
----

-0.33%

+0.56%

+0.40%

+0.40%

سجل سعر Echelon (ECHELON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Echelon لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000355+0.56%
30 يوم$ +0.00894+16.30%
60 يوم$ -0.00594-8.52%
90 يوم$ -0.1674-72.42%
تغير سعر Echelon اليوم

سجل اليوم ECHELON تغيرًا $ +0.000355 (+0.56%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Echelon لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00894 (+16.30%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Echelon لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ECHELON تغييرًا في $ -0.00594 (-8.52%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Echelon لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1674 (-72.42%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Echelon (ECHELON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Echelon.

تحليل Echelon

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Echelon الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Echelon اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ECHELON: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

【هيكل السوق】 يقع السعر الحالي لـ ECHELON_USDT عند مستوى 0.1014 ضمن الدورة الزمنية 4 ساعات، أسفل من المستوى المركزي 0.1069، مما يشير إلى أن السعر يتداول في نطاق ضعيف نسبيًا داخل نظام التمركز. كما سجلت مجموعتا المتوسطات المتحركة (MA) ومؤشرات الأسي (EMA) إشارات شراء في الفواصل 5-6، فيما تظهر المتوسطات القصيرة الأجل اتجاهًا تصاعديًا. ويتحرك السعر ضمن نطاق عازل بين مستويي الدعم S1 (0.1051) وS2 (0.1024). 【حالة الزخم】 لا تزال مجموعة المتوسطات السريعة تُظهر حالة شراء، بينما يُظهر مؤشر MACD شكل تقاطع هبوطي يعكس تباينًا في الحركة. أما مؤشر RSI فهو يقبع ضمن المنطقة المحايدة، مع توزيع زخم يُظهر طبقات متباينة بين المؤشرات السريعة والبطيئة. وتُشير مجموعات المؤشرات الفنية قصيرة المدى إلى أن قوى الشراء والبيع تمر بمرحلة تبادل. 【مستويات الأسعار الرئيسية】 على الصعيد العلوي، يبعد مستوى المقاومة المركزي 0.1069 عن السعر الحالي بنسبة 5.4%، بينما يبعد مستوى R1 عند 0.1096 بنسبة 8.1%، وهما يشكّلان نقاط مرجعية بعيدة. وعلى الصعيد السفلي، يبعد مستوى الدعم S1 (0.1051) عن السعر الحالي بنسبة 3.6%، وهو مستوى حاسم قريب، فيما يشكل مستوى S2 (0.1024) دعمًا مهمًا يبعد بنسبة 1.0% فقط عن السعر الحالي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Echelon

Echelon (ECHELON) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ECHELON في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرEchelon (ECHELON) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Echelon نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Echelon الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ECHELON للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Echelon.

كيفية شراء واستثمار Echelon في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Echelon؟ شراء ECHELON سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Echelon. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Echelon (ECHELON).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Echelon فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Echelon (ECHELON)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Echelon

يسمح لك امتلاك Echelon بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء Echelon (ECHELON) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Echelon ( ECHELON )

مشروع Echelon هو بروتوكول لامركزي وغير احتجازي مبني على Aptos ، يوفر بنية تحتية للإقراض والاقتراض لنظام موف البيئي. يمكن للمستخدمين توفير أصول مشفرة لكسب معدلات فائدة ديناميكية أو الاقتراض بضمانات من خلال أسواق معزولة تُدار مخاطرها.

Echelon المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Echelon، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Echelon الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Echelon

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:22:04 (UTC+8)

تحديثات Echelon (ECHELON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Echelon

ECHELON USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ECHELON باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ECHELON USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Echelon (ECHELON) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Echelon المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTECHELON
$0.06378
$0.06378$0.06378
+0.58%
868.01K (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.5999
$0.5999$0.5999

+1,899.66%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038308
$0.038308$0.038308

+130.78%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06638
$0.06638$0.06638

-6.74%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001551
$0.001551$0.001551

-36.04%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.5999
$0.5999$0.5999

+1,899.66%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038308
$0.038308$0.038308

+130.78%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002472
$0.0002472$0.0002472

+63.70%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01023
$0.01023$0.01023

+45.93%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.0231
$1.0231$1.0231

+34.61%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة ECHELON إلى USD

المبلغ

ECHELON
ECHELON
USD
USD

1 ECHELON = 0.06378 USD