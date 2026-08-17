سعر Echelon اليوم

السعر المباشر لمشروع Echelon (ECHELON) اليوم هو $ 0.06378، مع تغير بنسبة 0.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ECHELON الحالي إلى USD هو $ 0.06378 لكل ECHELON.

يحتل Echelon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ECHELON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ECHELON بين $ 0.06263 (أدنى) و$ 0.06898 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ECHELON بمقدار -0.33% خلال الساعة الماضية و+0.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.27K.

معلومات سوق Echelon (ECHELON)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 55.27K$ 55.27K $ 55.27K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.38M$ 6.38M $ 6.38M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 البلوكتشين العام APTOS

القيمة السوقية الحالية لـ Echelon هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.27K. العرض المتداول لـ ECHELON يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.38M.