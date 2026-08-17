سعر ProjectVex اليوم

السعر المباشر لمشروع ProjectVex (VEXAI) اليوم هو $ 0.00183، مع تغير بنسبة 16.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VEXAI الحالي إلى USD هو $ 0.00183 لكل VEXAI.

يحتل ProjectVex حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- VEXAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VEXAI بين $ 0.001622 (أدنى) و$ 0.002259 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك VEXAI بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و-40.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 63.07K.

معلومات سوق ProjectVex (VEXAI)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 63.07K$ 63.07K $ 63.07K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ ProjectVex هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 63.07K. العرض المتداول لـ VEXAI يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.