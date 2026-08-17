شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر ProjectVex المباشر اليوم هو 0.00183 USD. القيمة السوقية لـ VEXAI هي -- USD. تابع تحديثات أسعار VEXAI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ProjectVex المباشر اليوم هو 0.00183 USD. القيمة السوقية لـ VEXAI هي -- USD. تابع تحديثات أسعار VEXAI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن VEXAI

معلومات سعر VEXAI

ما هو VEXAI

اقتصاد توكن VEXAI

توقعات سعر VEXAI

سجل VEXAI

دليل شراء VEXAI

محول عملة VEXAI إلى الفيات

عقود VEXAI الفورية

VEXAI عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار ProjectVex

سعر ProjectVex (VEXAI)

السعر المباشر لـ 1 VEXAI إلى USD:

$0.00183
$0.00183$0.00183
-16.66%1D
USD
مخطط أسعار ProjectVex (VEXAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:55:07 (UTC+8)

سعر ProjectVex اليوم

السعر المباشر لمشروع ProjectVex (VEXAI) اليوم هو $ 0.00183، مع تغير بنسبة 16.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VEXAI الحالي إلى USD هو $ 0.00183 لكل VEXAI.

يحتل ProjectVex حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- VEXAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VEXAI بين $ 0.001622 (أدنى) و$ 0.002259 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك VEXAI بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و-40.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 63.07K.

معلومات سوق ProjectVex (VEXAI)

--
----

$ 63.07K
$ 63.07K$ 63.07K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ ProjectVex هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 63.07K. العرض المتداول لـ VEXAI يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر ProjectVex بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001622
$ 0.001622$ 0.001622
24 ساعة منخفض
$ 0.002259
$ 0.002259$ 0.002259
24 ساعة مرتفع

$ 0.001622
$ 0.001622$ 0.001622

$ 0.002259
$ 0.002259$ 0.002259

--
----

--
----

+0.05%

-16.66%

-40.12%

-40.12%

سجل سعر ProjectVex (VEXAI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ProjectVex لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00036582-16.66%
30 يوم$ -0.003345-64.64%
60 يوم$ -0.00117-39.00%
90 يوم$ -0.00117-39.00%
تغير سعر ProjectVex اليوم

سجل اليوم VEXAI تغيرًا $ -0.00036582 (-16.66%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ProjectVex لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.003345 (-64.64%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ProjectVex لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد VEXAI تغييرًا في $ -0.00117 (-39.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ProjectVex لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00117 (-39.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ProjectVex (VEXAI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ProjectVex.

تحليل ProjectVex

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ProjectVex الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق ProjectVex اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق VEXAI: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

VEXAI_USDT يتحرك ضمن الدورة الزمنية 4 ساعات بالقرب من نقطة المركز عند مستوى 0.00271. يتزامن السعر مع نظام النقاط المحورية، مما يؤدي إلى غياب اتجاه واضح على المدى القصير. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ترتيبًا صاعدًا، مع استمرار وجود قوة شرائية محلية. يُظهر مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، مما يشير إلى ظهور إشارة لتحويل الزخم. يقبع مؤشر RSI في المنطقة الحيادية، دون أن يتمكن أي من الجانبين (الشراء أو البيع) من كسر التوازن حتى الآن. تُظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تباينًا في الأداء، حيث يوجد تعارض بين الزخم القصير الأمد والاتجاه المتوسط الأمد. تبقى معدلات التقلبات ضمن الحدود الطبيعية، دون ظهور أي توسع أو انكماش مفرط. يقع مستوى المقاومة R1 عند 0.00282، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 4%، ما يجعله هدفًا محتملًا لاختبار قريب. أما مستوى الدعم S1 عند 0.00256، فهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 5.5%، ويشكل حماية أولية للاتجاه الهبوطي. كما يحدد المستوى R2 عند 0.00297 والمستوى S2 عند 0.00245 حدود النطاق العلوي والسفلي على التوالي. تتوزع المستويات الرئيسية بشكل متساوٍ، مما يشير إلى أن السوق يمر بمرحلة من التذبذب والتصحيح.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار ProjectVex

ProjectVex (VEXAI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف VEXAI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرProjectVex (VEXAI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ProjectVex نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر ProjectVex الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار VEXAI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ProjectVex.

كيفية شراء واستثمار ProjectVex في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع ProjectVex؟ شراء VEXAI سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء ProjectVex. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء ProjectVex (VEXAI).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة ProjectVex فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء ProjectVex (VEXAI)

ماذا يمكنك أن تفعل مع ProjectVex

يسمح لك امتلاك ProjectVex بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء ProjectVex (VEXAI) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو ProjectVex ( VEXAI )

مشروع VEXAI هي عملة ميم.

ProjectVex المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ProjectVex، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ProjectVex

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:55:07 (UTC+8)

تحديثات ProjectVex (VEXAI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن ProjectVex

VEXAI USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع VEXAI باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود VEXAI USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق ProjectVex (VEXAI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ProjectVex المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1VEXAI
$0.001845
$0.001845$0.001845
-16.02%
27.50M (USDT)
/USDTVEXAI
$0.001839
$0.001839$0.001839
-16.63%
31.29M (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.5380
$0.5380$0.5380

+1,693.33%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01441
$0.01441$0.01441

+260.25%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038476
$0.038476$0.038476

+131.79%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06744
$0.06744$0.06744

-5.25%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.5380
$0.5380$0.5380

+1,693.33%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038476
$0.038476$0.038476

+131.79%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002852
$0.0002852$0.0002852

+88.87%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.0885
$1.0885$1.0885

+43.22%

Fusionist

Fusionist

ACE

$0.19290
$0.19290$0.19290

+38.31%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة VEXAI إلى USD

المبلغ

VEXAI
VEXAI
USD
USD

1 VEXAI = 0.00183 USD