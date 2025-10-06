سعر NetX المباشر اليوم هو 0.7411 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NETX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NETX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر NetX المباشر اليوم هو 0.7411 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NETX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NETX بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن NETX

معلومات سعر NETX

الوثيقة البيضاء لـ NETX

الموقع الرسمي لـ NETX

اقتصاد توكن NETX

توقعات سعر NETX

سجل NETX

دليل شراء NETX

محول عملة NETX إلى الفيات

NETX العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار NetX

NetX السعر(NETX)

السعر المباشر لـ 1 NETX إلى USD:

$0.7405
$0.7405$0.7405
-3.69%1D
USD
مخطط أسعار NetX (NETX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:55:07 (UTC+8)

معلومات سعر NetX (NETX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.73
$ 0.73$ 0.73
24 ساعة منخفض
$ 0.793
$ 0.793$ 0.793
24 ساعة مرتفع

$ 0.73
$ 0.73$ 0.73

$ 0.793
$ 0.793$ 0.793

$ 1.9687184275031666
$ 1.9687184275031666$ 1.9687184275031666

$ 0.7426398391130029
$ 0.7426398391130029$ 0.7426398391130029

-3.62%

-3.69%

-18.29%

-18.29%

سعر NetX (NETX) في الوقت الحقيقي هو $ 0.7411. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NETX بين أدنى سعر $ 0.73 وأعلى سعر $ 0.793، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNETX على الإطلاق هو $ 1.9687184275031666، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.7426398391130029.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NETX -3.62% على مدار الساعة الماضية، -3.69% على مدار 24 ساعة، و -18.29% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق NetX (NETX)

No.1076

$ 11.93M
$ 11.93M$ 11.93M

$ 295.15K
$ 295.15K$ 295.15K

$ 14.82M
$ 14.82M$ 14.82M

16.09M
16.09M 16.09M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

80.47%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ NetX هي $ 11.93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 295.15K. العرض المتداول لـ NETX يبلغ 16.09M، مع إجمالي عرض 20000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.82M.

سجل سعر NetX (NETX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار NetX لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.028371-3.69%
30 يوم$ -0.4694-38.78%
60 يوم$ +0.2411+48.22%
90 يوم$ +0.2411+48.22%
تغير سعر NetX اليوم

سجل اليوم NETX تغيرًا $ -0.028371 (-3.69%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر NetX لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.4694 (-38.78%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر NetX لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NETX تغييرًا في $ +0.2411 (+48.22%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر NetX لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.2411 (+48.22%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة NetX (NETX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار NetX.

ما هو NetX ( NETX )

NetX: شبكة اقتصادية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومبنية على RWA، تربط بين البلوكشين والقيمة الواقعية NetX هو نظام بيئي للبلوكشين من الجيل التالي، مبني على الحوسبة الموثوقة وشبكة آمنة من الطبقة الأولى (Layer-1)، تم تصميمه لتوفير بنية تحتية اقتصادية معيارية. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وبروتوكول MCP، يقدّم دعمًا ذكيًا للتطبيقات اللامركزية (dApps) والأنشطة المالية. ضمن نظام NetX البيئي، يمكن لجميع المشاريع استخدام الرموز المدعومة بالأصول الواقعية (RWA) بسهولة للدفع والتسوية، بما في ذلك العملات المستقرة المنظمة، الأدوات المالية المرمّزة، والأصول الحقيقية. NetX يخلق اتصالًا سلسًا بين الابتكار على السلسلة والاقتصاد الواقعي، مما يعزز دمج Web3 مع شبكة القيمة العالمية.

متوفر NetX على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك NetX الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين NETXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول NetX على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء NetX سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر NetX (USD)

كم ستكون قيمة NetX (NETX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك NetX (NETX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة NetX.

تحقق الآن من توقعات سعر NetX!

توكنوميكس NetX (NETX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس NetX (NETX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس NETX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء NetX ( NETX )

هل تبحث عن كيفية شراء NetX؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء NetX على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة NETX إلى العملات المحلية

1 NetX (NETX) إلى VND
19,502.0465
1 NetX (NETX) إلى AUD
A$1.119061
1 NetX (NETX) إلى GBP
0.555825
1 NetX (NETX) إلى EUR
0.629935
1 NetX (NETX) إلى USD
$0.7411
1 NetX (NETX) إلى MYR
RM3.105209
1 NetX (NETX) إلى TRY
31.089145
1 NetX (NETX) إلى JPY
¥112.6472
1 NetX (NETX) إلى ARS
ARS$1,091.455025
1 NetX (NETX) إلى RUB
58.717353
1 NetX (NETX) إلى INR
65.409486
1 NetX (NETX) إلى IDR
Rp12,351.661726
1 NetX (NETX) إلى PHP
43.509981
1 NetX (NETX) إلى EGP
￡E.35.105907
1 NetX (NETX) إلى BRL
R$3.964885
1 NetX (NETX) إلى CAD
C$1.030129
1 NetX (NETX) إلى BDT
90.725462
1 NetX (NETX) إلى NGN
1,078.74516
1 NetX (NETX) إلى COP
$2,861.3871
1 NetX (NETX) إلى ZAR
R.12.695043
1 NetX (NETX) إلى UAH
31.207721
1 NetX (NETX) إلى TZS
T.Sh.1,825.366355
1 NetX (NETX) إلى VES
Bs160.8187
1 NetX (NETX) إلى CLP
$697.3751
1 NetX (NETX) إلى PKR
Rs210.116672
1 NetX (NETX) إلى KZT
395.458371
1 NetX (NETX) إلى THB
฿23.944941
1 NetX (NETX) إلى TWD
NT$22.648016
1 NetX (NETX) إلى AED
د.إ2.719837
1 NetX (NETX) إلى CHF
Fr0.585469
1 NetX (NETX) إلى HKD
HK$5.758347
1 NetX (NETX) إلى AMD
֏283.945054
1 NetX (NETX) إلى MAD
.د.م6.840353
1 NetX (NETX) إلى MXN
$13.665884
1 NetX (NETX) إلى SAR
ريال2.779125
1 NetX (NETX) إلى ETB
Br112.402637
1 NetX (NETX) إلى KES
KSh95.742709
1 NetX (NETX) إلى JOD
د.أ0.5254399
1 NetX (NETX) إلى PLN
2.690193
1 NetX (NETX) إلى RON
лв3.238607
1 NetX (NETX) إلى SEK
kr6.958929
1 NetX (NETX) إلى BGN
лв1.245048
1 NetX (NETX) إلى HUF
Ft247.356947
1 NetX (NETX) إلى CZK
15.48899
1 NetX (NETX) إلى KWD
د.ك0.2267766
1 NetX (NETX) إلى ILS
2.408575
1 NetX (NETX) إلى BOB
Bs5.121001
1 NetX (NETX) إلى AZN
1.25987
1 NetX (NETX) إلى TJS
SM6.847764
1 NetX (NETX) إلى GEL
2.015792
1 NetX (NETX) إلى AOA
Kz675.564527
1 NetX (NETX) إلى BHD
.د.ب0.2786536
1 NetX (NETX) إلى BMD
$0.7411
1 NetX (NETX) إلى DKK
kr4.757862
1 NetX (NETX) إلى HNL
L19.520574
1 NetX (NETX) إلى MUR
33.727461
1 NetX (NETX) إلى NAD
$12.798797
1 NetX (NETX) إلى NOK
kr7.396178
1 NetX (NETX) إلى NZD
$1.274692
1 NetX (NETX) إلى PAB
B/.0.7411
1 NetX (NETX) إلى PGK
K3.120031
1 NetX (NETX) إلى QAR
ر.ق2.697604
1 NetX (NETX) إلى RSD
дин.74.658414
1 NetX (NETX) إلى UZS
soʻm8,928.913609
1 NetX (NETX) إلى ALL
L61.563177
1 NetX (NETX) إلى ANG
ƒ1.326569
1 NetX (NETX) إلى AWG
ƒ1.33398
1 NetX (NETX) إلى BBD
$1.4822
1 NetX (NETX) إلى BAM
KM1.237637
1 NetX (NETX) إلى BIF
Fr2,185.5039
1 NetX (NETX) إلى BND
$0.956019
1 NetX (NETX) إلى BSD
$0.7411
1 NetX (NETX) إلى JMD
$118.931728
1 NetX (NETX) إلى KHR
2,988.300475
1 NetX (NETX) إلى KMF
Fr312.0031
1 NetX (NETX) إلى LAK
16,110.869243
1 NetX (NETX) إلى LKR
රු225.731649
1 NetX (NETX) إلى MDL
L12.5987
1 NetX (NETX) إلى MGA
Ar3,308.477908
1 NetX (NETX) إلى MOP
P5.936211
1 NetX (NETX) إلى MVR
11.33883
1 NetX (NETX) إلى MWK
MK1,286.631121
1 NetX (NETX) إلى MZN
MT47.35629
1 NetX (NETX) إلى NPR
रु104.71743
1 NetX (NETX) إلى PYG
5,255.8812
1 NetX (NETX) إلى RWF
Fr1,076.8183
1 NetX (NETX) إلى SBD
$6.091842
1 NetX (NETX) إلى SCR
10.286468
1 NetX (NETX) إلى SRD
$29.303094
1 NetX (NETX) إلى SVC
$6.484625
1 NetX (NETX) إلى SZL
L12.798797
1 NetX (NETX) إلى TMT
m2.59385
1 NetX (NETX) إلى TND
د.ت2.1758696
1 NetX (NETX) إلى TTD
$5.032069
1 NetX (NETX) إلى UGX
Sh2,581.9924
1 NetX (NETX) إلى XAF
Fr417.9804
1 NetX (NETX) إلى XCD
$2.00097
1 NetX (NETX) إلى XOF
Fr417.9804
1 NetX (NETX) إلى XPF
Fr75.5922
1 NetX (NETX) إلى BWP
P10.545853
1 NetX (NETX) إلى BZD
$1.489611
1 NetX (NETX) إلى CVE
$70.159937
1 NetX (NETX) إلى DJF
Fr131.9158
1 NetX (NETX) إلى DOP
$47.474866
1 NetX (NETX) إلى DZD
د.ج96.26889
1 NetX (NETX) إلى FJD
$1.667475
1 NetX (NETX) إلى GNF
Fr6,443.8645
1 NetX (NETX) إلى GTQ
Q5.676826
1 NetX (NETX) إلى GYD
$155.201162
1 NetX (NETX) إلى ISK
kr91.1553

NetX المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ NetX، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب NetX الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول NetX

كم يساوي NetX (NETX) اليوم؟
سعر NETX المباشر في USD هو USD 0.7411، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر NETX إلى USD الحالي؟
سعر NETX إلى USD الحالي هو $ 0.7411. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ NetX ؟
القيمة السوقية لعملة NETX هي $ 11.93M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن NETX؟
العرض المتداول لتوكن NETX هو 16.09M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ NETX؟
حقق NETX سعرًا قياسيًا قدره 1.9687184275031666 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ NETX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.7426398391130029 NETX.
ما هو حجم تداول NETX؟
حجم تداول NETX المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 295.15K USD.
هل سترتفع NETX هذا العام؟
قد يرتفع NETX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر NETX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:55:07 (UTC+8)

تحديثات NetX (NETX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة NETX إلى USD

المبلغ

NETX
NETX
USD
USD

1 NETX = 0.7411 USD

تداول NETX

/USDTNETX
$0.7405
$0.7405$0.7405
-3.65%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,333.66
$113,333.66$113,333.66

-1.14%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,029.51
$4,029.51$4,029.51

-1.64%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04390
$0.04390$0.04390

-5.46%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.71
$195.71$195.71

-1.60%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4250
$3.4250$3.4250

-11.20%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,029.51
$4,029.51$4,029.51

-1.64%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,333.66
$113,333.66$113,333.66

-1.14%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.71
$195.71$195.71

-1.60%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6341
$2.6341$2.6341

-0.07%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19436
$0.19436$0.19436

-2.70%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000300
$0.0000000300$0.0000000300

+248.83%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.302
$2.302$2.302

+206.93%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001800
$0.00001800$0.00001800

+176.92%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000096
$0.0000000000000000096$0.0000000000000000096

+113.33%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008604
$0.0008604$0.0008604

+86.75%