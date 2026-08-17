سعر OKB اليوم

السعر المباشر لمشروع OKB (OKB) اليوم هو $ 103,648، مع تغير بنسبة 0,73% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OKB الحالي إلى USD هو $ 103,648 لكل OKB.

يحتل OKB حاليًا المرتبة #44 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.18B، مع عرض متداول قدره 21.00M OKB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OKB بين $ 102,839 (أدنى) و$ 105,563 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 257,0287701424029، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,25311487482.

على المدى القصير، تحرك OKB بمقدار -%0,02 خلال الساعة الماضية و+%9,57 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 234.25K.

معلومات سوق OKB (OKB)

التصنيف No.44 القيمة السوقية $ 2.18B$ 2.18B $ 2.18B الحجم (24 ساعة) $ 234.25K$ 234.25K $ 234.25K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2,18B$ 2,18B $ 2,18B إمداد دورة التداول 21.00M 21.00M 21.00M الحد الأقصى للعرض 21.000.000 21.000.000 21.000.000 إجمالي العرض 21.000.000 21.000.000 21.000.000 معدل التداول %100,00 الحصة السوقية %0,07 البلوكتشين العام NONE

القيمة السوقية الحالية لـ OKB هي $ 2.18B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 234.25K. العرض المتداول لـ OKB يبلغ 21.00M، مع إجمالي عرض 21000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2,18B.