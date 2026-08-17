سعر OKB (OKB)
السعر المباشر لمشروع OKB (OKB) اليوم هو $ 103,648، مع تغير بنسبة 0,73% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OKB الحالي إلى USD هو $ 103,648 لكل OKB.
يحتل OKB حاليًا المرتبة #44 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.18B، مع عرض متداول قدره 21.00M OKB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OKB بين $ 102,839 (أدنى) و$ 105,563 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 257,0287701424029، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,25311487482.
على المدى القصير، تحرك OKB بمقدار -%0,02 خلال الساعة الماضية و+%9,57 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 234.25K.
No.44
%100,00
%0,07
NONE
القيمة السوقية الحالية لـ OKB هي $ 2.18B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 234.25K. العرض المتداول لـ OKB يبلغ 21.00M، مع إجمالي عرض 21000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2,18B.
-%0,02
-%0,73
+%9,57
+%9,57
تتبع تغيرات أسعار OKB لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0,76219
|-%0,73
|30 يوم
|$ +22,729
|+%28,08
|60 يوم
|$ +32,191
|+%45,04
|90 يوم
|$ +22,634
|+%27,93
سجل اليوم OKB تغيرًا $ -0,76219 (-%0,73)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +22,729 (+%28,08)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OKB تغييرًا في $ +32,191 (+%45,04)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +22,634 (+%27,93)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار OKB الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق OKB: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|ذروة الشراء
|> 70
|قد يرتفع السعر بسرعة طفيفة، وقد يتوقف مؤقتاً على المدى القصير.
OKB_USDT يتحرك فوق مركز 107.9966 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر الحالي عند 108.587، وهو يقع تحت مستوى المقاومة R1 عند 109.2233. يُعتبر السعر حالياً ضمن النصف العلوي لنظام التمركزات. تتشكل حركة تذبذب ضيقة بين المركز ومستوى R1 بين المشترين والبائعين. تظهر المؤشرات علامات تباعد في المناطق العليا، مما يشير إلى محدودية الفضاء الصعودي على المدى القصير عند مستوى R1. سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع ذهبي، بينما دخل مؤشر RSI منطقة التشبع الشرائي. تظهر خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة تبايناً واضحاً، فيما تتوزع قوة الدفع بشكل متفرق. تبقى معدلات التقلبات منخفضة، مع ظهور تراجع في قوة الشراء عند المستويات العليا، بينما لم تُطلق الضغوط البيعية أي تحرك واضح. يفتقر السوق إلى قوة دافعة لاختراق اتجاه واحد، وتبقى مستويات النشاط التجاري ضمن الحدود الطبيعية، مع انحراف بسيط للسعر عن مجموعة المتوسطات المتحركة. تقع المقاومة القريبة عند 109.2233، وهي تبعد بنسبة 0.64% عن السعر الحالي. أما الدعم القريب فهو عند مركز 107.9966، والذي يبعد بنسبة 0.55% عن السعر الحالي. كما يوجد دعم مرجعي بعيد عند مستوى S1 عند 106.3233، ومقاومة مرجعية بعيدة عند مستوى R2 عند 110.8966. تتركز الأسعار الرئيسية ضمن نطاق يمتد ±1.5% حول السعر الحالي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر OKB نموًا %0,00. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ OKB، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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