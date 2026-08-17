شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر OKB المباشر اليوم هو 103,648 USD. القيمة السوقية لـ OKB هي 2.176.608.000 USD. تابع تحديثات أسعار OKB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر OKB المباشر اليوم هو 103,648 USD. القيمة السوقية لـ OKB هي 2.176.608.000 USD. تابع تحديثات أسعار OKB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن OKB

معلومات سعر OKB

ما هو OKB

الموقع الرسمي لـ OKB

اقتصاد توكن OKB

توقعات سعر OKB

سجل OKB

دليل شراء OKB

محول عملة OKB إلى الفيات

عقود OKB الفورية

OKB عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار OKB

سعر OKB (OKB)

السعر المباشر لـ 1 OKB إلى USD:

$103,648
$103,648$103,648
-0.73%1D
USD
مخطط أسعار OKB (OKB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:10:26 (UTC+8)

سعر OKB اليوم

السعر المباشر لمشروع OKB (OKB) اليوم هو $ 103,648، مع تغير بنسبة 0,73% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OKB الحالي إلى USD هو $ 103,648 لكل OKB.

يحتل OKB حاليًا المرتبة #44 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.18B، مع عرض متداول قدره 21.00M OKB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OKB بين $ 102,839 (أدنى) و$ 105,563 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 257,0287701424029، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,25311487482.

على المدى القصير، تحرك OKB بمقدار -%0,02 خلال الساعة الماضية و+%9,57 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 234.25K.

معلومات سوق OKB (OKB)

No.44

$ 2.18B
$ 2.18B$ 2.18B

$ 234.25K
$ 234.25K$ 234.25K

$ 2,18B
$ 2,18B$ 2,18B

21.00M
21.00M 21.00M

21.000.000
21.000.000 21.000.000

21.000.000
21.000.000 21.000.000

%100,00

%0,07

NONE

القيمة السوقية الحالية لـ OKB هي $ 2.18B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 234.25K. العرض المتداول لـ OKB يبلغ 21.00M، مع إجمالي عرض 21000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2,18B.

سجل سعر OKB بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 102,839
$ 102,839$ 102,839
24 ساعة منخفض
$ 105,563
$ 105,563$ 105,563
24 ساعة مرتفع

$ 102,839
$ 102,839$ 102,839

$ 105,563
$ 105,563$ 105,563

$ 257,0287701424029
$ 257,0287701424029$ 257,0287701424029

$ 1,25311487482
$ 1,25311487482$ 1,25311487482

-%0,02

-%0,73

+%9,57

+%9,57

سجل سعر OKB (OKB) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار OKB لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0,76219-%0,73
30 يوم$ +22,729+%28,08
60 يوم$ +32,191+%45,04
90 يوم$ +22,634+%27,93
تغير سعر OKB اليوم

سجل اليوم OKB تغيرًا $ -0,76219 (-%0,73)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر OKB لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +22,729 (+%28,08)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر OKB لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OKB تغييرًا في $ +32,191 (+%45,04)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر OKB لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +22,634 (+%27,93)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة OKB (OKB)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار OKB.

تحليل OKB

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار OKB الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق OKB اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق OKB: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)ذروة الشراء> 70قد يرتفع السعر بسرعة طفيفة، وقد يتوقف مؤقتاً على المدى القصير.

OKB_USDT يتحرك فوق مركز 107.9966 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر الحالي عند 108.587، وهو يقع تحت مستوى المقاومة R1 عند 109.2233. يُعتبر السعر حالياً ضمن النصف العلوي لنظام التمركزات. تتشكل حركة تذبذب ضيقة بين المركز ومستوى R1 بين المشترين والبائعين. تظهر المؤشرات علامات تباعد في المناطق العليا، مما يشير إلى محدودية الفضاء الصعودي على المدى القصير عند مستوى R1. سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع ذهبي، بينما دخل مؤشر RSI منطقة التشبع الشرائي. تظهر خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة تبايناً واضحاً، فيما تتوزع قوة الدفع بشكل متفرق. تبقى معدلات التقلبات منخفضة، مع ظهور تراجع في قوة الشراء عند المستويات العليا، بينما لم تُطلق الضغوط البيعية أي تحرك واضح. يفتقر السوق إلى قوة دافعة لاختراق اتجاه واحد، وتبقى مستويات النشاط التجاري ضمن الحدود الطبيعية، مع انحراف بسيط للسعر عن مجموعة المتوسطات المتحركة. تقع المقاومة القريبة عند 109.2233، وهي تبعد بنسبة 0.64% عن السعر الحالي. أما الدعم القريب فهو عند مركز 107.9966، والذي يبعد بنسبة 0.55% عن السعر الحالي. كما يوجد دعم مرجعي بعيد عند مستوى S1 عند 106.3233، ومقاومة مرجعية بعيدة عند مستوى R2 عند 110.8966. تتركز الأسعار الرئيسية ضمن نطاق يمتد ±1.5% حول السعر الحالي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار OKB؟

سعر OKB يتأثر بعدة عوامل رئيسية:

1. أداء بورصة OKX ونمو عدد المستخدمين
2. حجم التداول واعتماد المنصة
3. فائدة الرمز المميز وحالات استخدامه داخل منظومة OKX
4. معنويات السوق تجاه رموز البورصات
5. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
6. التطورات التنظيمية التي تؤثر على البورصات
7. برامج حرق الرموز وتقليل المعروض
8. إعلانات الشراكات والتحديثات الخاصة بالمنصة
9. المنافسة من رموز البورصات الأخرى
10. شهية المستثمرين العامة للمخاطر

لماذا يريد الناس معرفة سعر OKB اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر OKB اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. وبصفته الرمز الأصلي لبورصة OKX، يؤثر سعر OKB على رسوم التداول ومزايا المنصة. يحتاج المتداولون إلى أسعار حالية لعمليات الشراء/البيع.

توقعات أسعار OKB

OKB (OKB) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف OKB في عام 2030 هو $ -- إلى جانب %0,00 معدل النمو.
توقع سعرOKB (OKB) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر OKB نموًا %0,00. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر OKB الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار OKB للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار OKB.

كيفية شراء واستثمار OKB في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع OKB؟ شراء OKB سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء OKB. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء OKB (OKB).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة OKB فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء OKB (OKB)

ماذا يمكنك أن تفعل مع OKB

يسمح لك امتلاك OKB بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء OKB (OKB) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو OKB ( OKB )

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

OKB المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ OKB، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب OKB الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Centralized Exchange (CEX) TokenEthereum EcosystemExchange-based Tokens

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول OKB

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:10:26 (UTC+8)

تحديثات OKB (OKB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن OKB

OKB USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع OKB باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود OKB USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق OKB (OKB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر OKB المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTOKB
$103,617
$103,617$103,617
-%0,77
2.27K (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Optiview

Optiview

OV

$0,5802
$0,5802$0,5802

+%1.834,00

Basecat

Basecat

BASECAT

$0,01447
$0,01447$0,01447

+%261,75

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0,040000
$0,040000$0,040000

+%140,97

KiiChain

KiiChain

KII

$0,06733
$0,06733$0,06733

-%5,40

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0,5802
$0,5802$0,5802

+%1.834,00

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0,040000
$0,040000$0,040000

+%140,97

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0,0002399
$0,0002399$0,0002399

+%58,87

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$0,9196
$0,9196$0,9196

+%21,00

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0,00921
$0,00921$0,00921

+%31,38

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة OKB إلى USD

المبلغ

OKB
OKB
USD
USD

1 OKB = 103,648 USD