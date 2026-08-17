سعر AurumX اليوم

السعر المباشر لمشروع AurumX (UMX) اليوم هو $ 0.08414، مع تغير بنسبة 9.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UMX الحالي إلى USD هو $ 0.08414 لكل UMX.

يحتل AurumX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- UMX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UMX بين $ 0.08016 (أدنى) و$ 0.09449 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك UMX بمقدار +0.10% خلال الساعة الماضية و-53.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 24.48K.

معلومات سوق AurumX (UMX)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 24.48K$ 24.48K $ 24.48K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.24M$ 25.24M $ 25.24M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 300,000,000 300,000,000 300,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ AurumX هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 24.48K. العرض المتداول لـ UMX يبلغ --، مع إجمالي عرض 300000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.24M.