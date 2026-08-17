سعر ARCS اليوم

السعر المباشر لمشروع ARCS (ARCS) اليوم هو $ 0.00963، مع تغير بنسبة 5.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARCS الحالي إلى USD هو $ 0.00963 لكل ARCS.

يحتل ARCS حاليًا المرتبة #3857 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 ARCS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARCS بين $ 0.00957 (أدنى) و$ 0.01028 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.98607749، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00003884445279644.

على المدى القصير، تحرك ARCS بمقدار -5.87% خلال الساعة الماضية و-3.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 30.80K.

معلومات سوق ARCS (ARCS)

التصنيف No.3857 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 30.80K$ 30.80K $ 30.80K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 48.15M$ 48.15M $ 48.15M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 إجمالي العرض 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ ARCS هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 30.80K. العرض المتداول لـ ARCS يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 5000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.15M.