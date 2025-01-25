AGON

الذكاء الاصطناعي الفائق متعدد الوسائط والذي يستفيد من شبكة من الوكلاء المتخصصين عبر مجالات متعددة.

اسم العملة المشفرةAGON

التصنيفNo.1160

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.26%

المعروض المتداول1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.02454085562608302,2025-02-09

أدنى سعر0.002033433764252593,2025-01-25

البلوكتشين العامBSC

مقدمةالذكاء الاصطناعي الفائق متعدد الوسائط والذي يستفيد من شبكة من الوكلاء المتخصصين عبر مجالات متعددة.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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AGON/USDT
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
AGON/USDT
Agon Agent
--
--‎--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (AGON)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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