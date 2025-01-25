AGON

الذكاء الاصطناعي الفائق متعدد الوسائط والذي يستفيد من شبكة من الوكلاء المتخصصين عبر مجالات متعددة.

اسم العملة المشفرةAGON

التصنيفNo.1160

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.26%

المعروض المتداول1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.02454085562608302,2025-02-09

أدنى سعر0.002033433764252593,2025-01-25

البلوكتشين العامBSC

مقدمةالذكاء الاصطناعي الفائق متعدد الوسائط والذي يستفيد من شبكة من الوكلاء المتخصصين عبر مجالات متعددة.

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