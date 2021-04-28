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سعر Chia Network المباشر اليوم هو 1.365 USD. القيمة السوقية لـ XCH هي 19,672,005.99 USD. تابع تحديثات أسعار XCH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Chia Network المباشر اليوم هو 1.365 USD. القيمة السوقية لـ XCH هي 19,672,005.99 USD. تابع تحديثات أسعار XCH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن XCH

معلومات سعر XCH

ما هو XCH

الوثيقة البيضاء لـ XCH

الموقع الرسمي لـ XCH

اقتصاد توكن XCH

توقعات سعر XCH

سجل XCH

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سعر Chia Network (XCH)

السعر المباشر لـ 1 XCH إلى USD:

$1.365
$1.365$1.365
+3.88%1D
USD
مخطط أسعار Chia Network (XCH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:14:47 (UTC+8)

سعر Chia Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Chia Network (XCH) اليوم هو $ 1.365، مع تغير بنسبة 3.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XCH الحالي إلى USD هو $ 1.365 لكل XCH.

يحتل Chia Network حاليًا المرتبة #578 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19.67M، مع عرض متداول قدره 14.41M XCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XCH بين $ 1.311 (أدنى) و$ 1.95 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,934.50687188، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.9853904845900494.

على المدى القصير، تحرك XCH بمقدار -1.09% خلال الساعة الماضية و+0.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 139.43K.

معلومات سوق Chia Network (XCH)

No.578

$ 19.67M
$ 19.67M$ 19.67M

$ 139.43K
$ 139.43K$ 139.43K

$ 45.31M
$ 45.31M$ 45.31M

14.41M
14.41M 14.41M

33,191,992
33,191,992 33,191,992

2021-04-28 00:00:00

CHIA

القيمة السوقية الحالية لـ Chia Network هي $ 19.67M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 139.43K. العرض المتداول لـ XCH يبلغ 14.41M، مع إجمالي عرض 33191992. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.31M.

سجل سعر Chia Network بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.311
$ 1.311$ 1.311
24 ساعة منخفض
$ 1.95
$ 1.95$ 1.95
24 ساعة مرتفع

$ 1.311
$ 1.311$ 1.311

$ 1.95
$ 1.95$ 1.95

$ 1,934.50687188
$ 1,934.50687188$ 1,934.50687188

$ 1.9853904845900494
$ 1.9853904845900494$ 1.9853904845900494

-1.09%

+3.88%

+0.44%

+0.44%

سجل سعر Chia Network (XCH) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Chia Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.05098+3.88%
30 يوم$ -0.012-0.88%
60 يوم$ -0.622-31.31%
90 يوم$ -2.105-60.67%
تغير سعر Chia Network اليوم

سجل اليوم XCH تغيرًا $ +0.05098 (+3.88%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Chia Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.012 (-0.88%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Chia Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XCH تغييرًا في $ -0.622 (-31.31%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Chia Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -2.105 (-60.67%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Chia Network (XCH)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Chia Network.

تحليل Chia Network

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Chia Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Chia Network اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق XCH: هبوطية، صعودية بنسبة 25% | هبوطية بنسبة 75%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

【هيكل السوق】 يتحرك XCH_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 2.818، وهو يقع ضمن نطاق يقارب 4% أسفل مركز المحور الرئيسي عند 2.932. يدور السعر الحالي بالقرب من دعم S1 عند 2.823، بينما تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، إلا أن الهيكل العام يميل نحو قناة هبوط. يحتل السعر موقعًا ضعيفًا نسبيًا داخل نظام المحاور الرئيسية. 【حالة الزخم】 تشير مجموعتا المتوسطات المتحركة MA وEMA إلى وجود تكوين شراء، في حين يُظهر مؤشر MACD حالة تقاطع سلبي مما يؤدي إلى تباين في المؤشرات. هناك تباعد بين دعم المتوسطات القصيرة الأجل ومؤشرات الزخم متوسطة وطويلة المدى، كما أن توزيع الزخم غير متجانس. وتبقى معدلات التذبذب مستقرة ومتمركزة حول المستوى الحالي. 【المستويات الرئيسية】 على الصعيد العلوي، يبعد مستوى المقاومة R1 عند 3.004 حوالي 6.6% عن السعر الحالي، فيما يشكل مركز المحور الرئيسي عند 2.932 مقاومة قريبة بنحو 4%. وعلى الصعيد السفلي، يبعد مستوى الدعم S2 عند 2.751 حوالي 2.4% عن السعر الحالي، وهو يمثل منطقة دفاع حاسمة على المدى القصير.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Chia Network؟

تتأثر أسعار شبكة Chia (XCH) بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد الشبكة ومشاركة المزارعين – فكلما زاد عدد المزارعين المنضمين، زادت درجة الأمان لكن ذلك يرفع أيضًا من حجم العرض.
2. تكاليف أجهزة التخزين – إذ تؤثر أسعار محركات الأقراص الصلبة (HDD) والمحركات ذات الحالة الثابتة (SSD) في ربحية التعدين.
3. سرد كفاءة الطاقة – يجذب إجماع "البرهان على المساحة" الخاص بـ Chia المستثمرين المهتمين بالاستدامة البيئية (ESG).
4. نشاط المطورين ونمو النظام البيئي.
5. معنويات السوق تجاه آليات الإجماع البديلة.
6. المنافسة من العملات المشفرة الأخرى الصديقة للبيئة.
7. التطورات التنظيمية المتعلقة بالبلوك تشينات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة.
8. اعتماد المؤسسات لحلول التشفير المستدامة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Chia Network اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة Chia Network (XCH) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت الاستثمار، وتحليل السوق. وبما أن XCH تستخدم إجماعًا يعتمد على المساحة بدلاً من التعدين كثيف الاستهلاك للطاقة، فإنها تجذب المستثمرين المهتمين بالبيئة. إن تتبع الأسعار اليومي يساعد المتداولين على الاستفادة من التقلبات، وتقييم ربحية عمليات الزراعة، واتخاذ قرارات شراء أو بيع مستنيرة في هذا السوق الناشئ للعملات المشفرة الصديقة للبيئة.

توقعات أسعار Chia Network

Chia Network (XCH) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XCH في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرChia Network (XCH) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Chia Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Chia Network الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار XCH للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Chia Network.

كيفية شراء واستثمار Chia Network في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Chia Network؟ شراء XCH سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Chia Network. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Chia Network (XCH).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Chia Network فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Chia Network (XCH)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Chia Network

يسمح لك امتلاك Chia Network بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Chia Network ( XCH )

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Chia Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Chia Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Chia Network الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

DePINLayer 1 (L1)Made in USA

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Chia Network

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:14:47 (UTC+8)

تحديثات Chia Network (XCH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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XCH USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع XCH باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود XCH USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Chia Network (XCH) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Chia Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXCH
$1.361
$1.361$1.361
+3.41%
98.82K (USDT)

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1 XCH = 1.365 USD