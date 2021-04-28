سعر Chia Network (XCH)
السعر المباشر لمشروع Chia Network (XCH) اليوم هو $ 1.365، مع تغير بنسبة 3.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XCH الحالي إلى USD هو $ 1.365 لكل XCH.
يحتل Chia Network حاليًا المرتبة #578 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19.67M، مع عرض متداول قدره 14.41M XCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XCH بين $ 1.311 (أدنى) و$ 1.95 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,934.50687188، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.9853904845900494.
على المدى القصير، تحرك XCH بمقدار -1.09% خلال الساعة الماضية و+0.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 139.43K.
No.578
2021-04-28 00:00:00
CHIA
القيمة السوقية الحالية لـ Chia Network هي $ 19.67M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 139.43K. العرض المتداول لـ XCH يبلغ 14.41M، مع إجمالي عرض 33191992. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.31M.
-1.09%
+3.88%
+0.44%
+0.44%
تتبع تغيرات أسعار Chia Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.05098
|+3.88%
|30 يوم
|$ -0.012
|-0.88%
|60 يوم
|$ -0.622
|-31.31%
|90 يوم
|$ -2.105
|-60.67%
سجل اليوم XCH تغيرًا $ +0.05098 (+3.88%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.012 (-0.88%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XCH تغييرًا في $ -0.622 (-31.31%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -2.105 (-60.67%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Chia Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق XCH: هبوطية، صعودية بنسبة 25% | هبوطية بنسبة 75%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
【هيكل السوق】 يتحرك XCH_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 2.818، وهو يقع ضمن نطاق يقارب 4% أسفل مركز المحور الرئيسي عند 2.932. يدور السعر الحالي بالقرب من دعم S1 عند 2.823، بينما تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، إلا أن الهيكل العام يميل نحو قناة هبوط. يحتل السعر موقعًا ضعيفًا نسبيًا داخل نظام المحاور الرئيسية. 【حالة الزخم】 تشير مجموعتا المتوسطات المتحركة MA وEMA إلى وجود تكوين شراء، في حين يُظهر مؤشر MACD حالة تقاطع سلبي مما يؤدي إلى تباين في المؤشرات. هناك تباعد بين دعم المتوسطات القصيرة الأجل ومؤشرات الزخم متوسطة وطويلة المدى، كما أن توزيع الزخم غير متجانس. وتبقى معدلات التذبذب مستقرة ومتمركزة حول المستوى الحالي. 【المستويات الرئيسية】 على الصعيد العلوي، يبعد مستوى المقاومة R1 عند 3.004 حوالي 6.6% عن السعر الحالي، فيما يشكل مركز المحور الرئيسي عند 2.932 مقاومة قريبة بنحو 4%. وعلى الصعيد السفلي، يبعد مستوى الدعم S2 عند 2.751 حوالي 2.4% عن السعر الحالي، وهو يمثل منطقة دفاع حاسمة على المدى القصير.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Chia Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Chia Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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