سعر Chia Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Chia Network (XCH) اليوم هو $ 1.365، مع تغير بنسبة 3.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XCH الحالي إلى USD هو $ 1.365 لكل XCH.

يحتل Chia Network حاليًا المرتبة #578 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19.67M، مع عرض متداول قدره 14.41M XCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XCH بين $ 1.311 (أدنى) و$ 1.95 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,934.50687188، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.9853904845900494.

على المدى القصير، تحرك XCH بمقدار -1.09% خلال الساعة الماضية و+0.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 139.43K.

معلومات سوق Chia Network (XCH)

التصنيف No.578 القيمة السوقية $ 19.67M$ 19.67M $ 19.67M الحجم (24 ساعة) $ 139.43K$ 139.43K $ 139.43K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 45.31M$ 45.31M $ 45.31M إمداد دورة التداول 14.41M 14.41M 14.41M إجمالي العرض 33,191,992 33,191,992 33,191,992 تاريخ الإصدار 2021-04-28 00:00:00 البلوكتشين العام CHIA

القيمة السوقية الحالية لـ Chia Network هي $ 19.67M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 139.43K. العرض المتداول لـ XCH يبلغ 14.41M، مع إجمالي عرض 33191992. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.31M.