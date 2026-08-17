سعر SN64 اليوم

السعر المباشر لمشروع SN64 (SN64) اليوم هو $ 15.93، مع تغير بنسبة 2.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN64 الحالي إلى USD هو $ 15.93 لكل SN64.

يحتل SN64 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- SN64. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN64 بين $ 15.93 (أدنى) و$ 16.42 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك SN64 بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-10.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.37K.

معلومات سوق SN64 (SN64)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 3.37K$ 3.37K $ 3.37K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.45B$ 33.45B $ 33.45B إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 2,100,000,064 2,100,000,064 2,100,000,064 البلوكتشين العام TAO

القيمة السوقية الحالية لـ SN64 هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.37K. العرض المتداول لـ SN64 يبلغ --، مع إجمالي عرض 2100000064. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.45B.