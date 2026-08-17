سعر aPriori (APR)
السعر المباشر لمشروع aPriori (APR) اليوم هو $ 0.18315، مع تغير بنسبة 3.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل APR الحالي إلى USD هو $ 0.18315 لكل APR.
يحتل aPriori حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- APR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول APR بين $ 0.17113 (أدنى) و$ 0.22672 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك APR بمقدار -0.46% خلال الساعة الماضية و-6.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 702.89K.
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ aPriori هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 702.89K. العرض المتداول لـ APR يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 183.15M.
-0.46%
+3.11%
-6.05%
-6.05%
تتبع تغيرات أسعار aPriori لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0055242
|+3.11%
|30 يوم
|$ -0.02586
|-12.38%
|60 يوم
|$ -0.02426
|-11.70%
|90 يوم
|$ +0.00469
|+2.62%
سجل اليوم APR تغيرًا $ +0.0055242 (+3.11%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.02586 (-12.38%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد APR تغييرًا في $ -0.02426 (-11.70%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00469 (+2.62%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار aPriori الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق APR: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|السعر < النطاق الأدنى
|لمس أو قطع الشريط السفلي
|الدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
APR_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.19833، ويقع بين محور S1 عند 0.1481 والمحور المركزي عند 0.2388. السعر يقبع تحت نقطة المحور، مما يشير إلى هيكل تذبذب منخفض. نظام المتوسطات المتحركة MA وEMA يُظهران إشارات شراء، مما يعكس اتجاهًا قصير المدى صاعدًا. ومع ذلك، هناك تباين في توافق المؤشرات، حيث لم تتشكل حالة تردد متناغم بين الخطين السريع والبطيء. يُظهر مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مع تبدد للزخم نحو الأسفل. بينما يبقى مؤشر RSI ضمن النطاق الحيادي، مما يدل على توازن مؤقت بين القوى الشرائية والبيعية. أما مؤشرا KDJ وStochRSI فلم يقدما بعد أي اتجاه واضح، فيما تظل معدلات التقلبات ضمن مستوياتها الطبيعية. كما أن فتحة بولينجر باند غير معروفة حتى الآن، ولم يصل السعر بعد إلى الحدود القصوى. وبالتالي، يُعتبر الزخم قصير المدى متفرقًا، ويفتقر إلى قوة دفع كافية لاختراق الاتجاه بشكل واضح. على الصعيد الأعلى، يُعد المحور المركزي عند 0.2388 أقرب مستوى مقاومة، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 20.4%. وعلى الصعيد الأدنى، يُعتبر محور S1 عند 0.1481 أقرب دعم، ويبعد عن السعر الحالي بنحو 25.3%. أما المقاومة البعيدة فتقع عند محور R1 عند 0.297، بينما يقع الدعم البعيد عند محور S2 عند 0.0899. يُلاحظ أن السعر الحالي يميل أكثر نحو منطقة المقاومة المركزية، مما يجعل الفضاء بين المستويات العليا والسفلى غير متكافئ.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر aPriori نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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تُطوّر شركة aPriori طبقة تنسيق تدفق الطلبات الذكية لسلاسل الكتل عالية الأداء. تتألف بنيتها من محرك تجزئة تدفق الطلبات الذي يُصنّف الصفقات آنيًا، ومحرك توجيه مُراعي للتدفق، يُوجّه الطلبات الآمنة إلى مُجمّعات سيولة فعّالة، بينما يُعزل الطلبات الأكثر خطورة إلى مسارات أكثر مرونة. يدمج النظام التقاط MEV مع آلية إعادة التوزيع، ما يُعيد القيمة إلى أصحاب الحصص والمُحققين لتحسين مواءمة الحوافز.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ aPriori، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
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|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
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مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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