سعر aPriori اليوم

السعر المباشر لمشروع aPriori (APR) اليوم هو $ 0.18315، مع تغير بنسبة 3.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل APR الحالي إلى USD هو $ 0.18315 لكل APR.

يحتل aPriori حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- APR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول APR بين $ 0.17113 (أدنى) و$ 0.22672 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك APR بمقدار -0.46% خلال الساعة الماضية و-6.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 702.89K.

معلومات سوق aPriori (APR)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 702.89K$ 702.89K $ 702.89K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 183.15M$ 183.15M $ 183.15M إمداد دورة التداول ---- -- الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ aPriori هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 702.89K. العرض المتداول لـ APR يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 183.15M.