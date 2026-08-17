شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر aPriori المباشر اليوم هو 0.18315 USD. القيمة السوقية لـ APR هي -- USD. تابع تحديثات أسعار APR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر aPriori المباشر اليوم هو 0.18315 USD. القيمة السوقية لـ APR هي -- USD. تابع تحديثات أسعار APR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن APR

معلومات سعر APR

ما هو APR

الموقع الرسمي لـ APR

اقتصاد توكن APR

توقعات سعر APR

سجل APR

دليل شراء APR

محول عملة APR إلى الفيات

عقود APR الفورية

APR عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار aPriori

سعر aPriori (APR)

السعر المباشر لـ 1 APR إلى USD:

$0.18315
$0.18315$0.18315
+3.11%1D
USD
مخطط أسعار aPriori (APR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:31:44 (UTC+8)

سعر aPriori اليوم

السعر المباشر لمشروع aPriori (APR) اليوم هو $ 0.18315، مع تغير بنسبة 3.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل APR الحالي إلى USD هو $ 0.18315 لكل APR.

يحتل aPriori حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- APR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول APR بين $ 0.17113 (أدنى) و$ 0.22672 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك APR بمقدار -0.46% خلال الساعة الماضية و-6.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 702.89K.

معلومات سوق aPriori (APR)

--
----

$ 702.89K
$ 702.89K$ 702.89K

$ 183.15M
$ 183.15M$ 183.15M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ aPriori هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 702.89K. العرض المتداول لـ APR يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 183.15M.

سجل سعر aPriori بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.17113
$ 0.17113$ 0.17113
24 ساعة منخفض
$ 0.22672
$ 0.22672$ 0.22672
24 ساعة مرتفع

$ 0.17113
$ 0.17113$ 0.17113

$ 0.22672
$ 0.22672$ 0.22672

--
----

--
----

-0.46%

+3.11%

-6.05%

-6.05%

سجل سعر aPriori (APR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار aPriori لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0055242+3.11%
30 يوم$ -0.02586-12.38%
60 يوم$ -0.02426-11.70%
90 يوم$ +0.00469+2.62%
تغير سعر aPriori اليوم

سجل اليوم APR تغيرًا $ +0.0055242 (+3.11%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر aPriori لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.02586 (-12.38%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر aPriori لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد APR تغييرًا في $ -0.02426 (-11.70%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر aPriori لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00469 (+2.62%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة aPriori (APR)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار aPriori.

تحليل aPriori

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار aPriori الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق aPriori اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق APR: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

APR_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.19833، ويقع بين محور S1 عند 0.1481 والمحور المركزي عند 0.2388. السعر يقبع تحت نقطة المحور، مما يشير إلى هيكل تذبذب منخفض. نظام المتوسطات المتحركة MA وEMA يُظهران إشارات شراء، مما يعكس اتجاهًا قصير المدى صاعدًا. ومع ذلك، هناك تباين في توافق المؤشرات، حيث لم تتشكل حالة تردد متناغم بين الخطين السريع والبطيء. يُظهر مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مع تبدد للزخم نحو الأسفل. بينما يبقى مؤشر RSI ضمن النطاق الحيادي، مما يدل على توازن مؤقت بين القوى الشرائية والبيعية. أما مؤشرا KDJ وStochRSI فلم يقدما بعد أي اتجاه واضح، فيما تظل معدلات التقلبات ضمن مستوياتها الطبيعية. كما أن فتحة بولينجر باند غير معروفة حتى الآن، ولم يصل السعر بعد إلى الحدود القصوى. وبالتالي، يُعتبر الزخم قصير المدى متفرقًا، ويفتقر إلى قوة دفع كافية لاختراق الاتجاه بشكل واضح. على الصعيد الأعلى، يُعد المحور المركزي عند 0.2388 أقرب مستوى مقاومة، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 20.4%. وعلى الصعيد الأدنى، يُعتبر محور S1 عند 0.1481 أقرب دعم، ويبعد عن السعر الحالي بنحو 25.3%. أما المقاومة البعيدة فتقع عند محور R1 عند 0.297، بينما يقع الدعم البعيد عند محور S2 عند 0.0899. يُلاحظ أن السعر الحالي يميل أكثر نحو منطقة المقاومة المركزية، مما يجعل الفضاء بين المستويات العليا والسفلى غير متكافئ.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار aPriori؟

تتأثر أسعار رموز aPriori (APR) بعدة عوامل رئيسية:

العرض والطلب في السوق: تؤثر حجم التداول وحجم تداول الرموز ومشاعر المُحتفِظين بشكل مباشر في تحركات الأسعار.

اعتماد المنصة: يُحفّز استخدام خدمات سوق التنبؤات الخاصة بـ aPriori ونمو قاعدة المستخدمين الطلب على فائدتها.

التطوير التقني: تُؤثّر ترقيات البروتوكول والميزات الجديدة ومستوى تقدّم خارطة الطريق في ثقة المستثمرين.

الأوضاع السوقية: تُؤثّر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام، وارتباطها ببيتكوين، والتحركات الخاصة بكل قطاع في أسعار APR.

الشراكات: يمكن للتحالفات والاستراتيجيات التكاملية أن تعزّز من مستوى الظهور والاعتماد.

الاقتصاديات الخاصة بالرمز: تُؤثّر مكافآت الحَجْز، وآليات الحرق، وجداول الإصدار في ديناميات العرض.

لماذا يريد الناس معرفة سعر aPriori اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر معدل النسبة السنوية (APR) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتقييم أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من التقلبات والفرص المتاحة.

توقعات أسعار aPriori

aPriori (APR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف APR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرaPriori (APR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر aPriori نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر aPriori الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار APR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار aPriori.

كيفية شراء واستثمار aPriori في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع aPriori؟ شراء APR سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء aPriori. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء aPriori (APR).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة aPriori فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء aPriori (APR)

ماذا يمكنك أن تفعل مع aPriori

يسمح لك امتلاك aPriori بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء aPriori (APR) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو aPriori ( APR )

تُطوّر شركة aPriori طبقة تنسيق تدفق الطلبات الذكية لسلاسل الكتل عالية الأداء. تتألف بنيتها من محرك تجزئة تدفق الطلبات الذي يُصنّف الصفقات آنيًا، ومحرك توجيه مُراعي للتدفق، يُوجّه الطلبات الآمنة إلى مُجمّعات سيولة فعّالة، بينما يُعزل الطلبات الأكثر خطورة إلى مسارات أكثر مرونة. يدمج النظام التقاط MEV مع آلية إعادة التوزيع، ما يُعيد القيمة إلى أصحاب الحصص والمُحققين لتحسين مواءمة الحوافز.

aPriori المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ aPriori، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب aPriori الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDODecentralized Finance (DeFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول aPriori

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:31:44 (UTC+8)

تحديثات aPriori (APR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن aPriori

APR USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع APR باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود APR USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق aPriori (APR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر aPriori المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAPR
$0.18318
$0.18318$0.18318
+3.24%
3.64M (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

Optiview

Optiview

OV

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038082
$0.038082$0.038082

+129.42%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06752
$0.06752$0.06752

-5.14%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001572
$0.001572$0.001572

-35.17%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.007737
$0.007737$0.007737

-11.87%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038082
$0.038082$0.038082

+129.42%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01188
$0.01188$0.01188

+69.47%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002395
$0.0002395$0.0002395

+58.60%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.1124
$1.1124$1.1124

+46.36%

Tutorial

Tutorial

TUT

$0.039048
$0.039048$0.039048

+21.71%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة APR إلى USD

المبلغ

APR
APR
USD
USD

1 APR = 0.18315 USD