سعر P2P اليوم

السعر المباشر لمشروع P2P (P2P) اليوم هو $ 0.00003217، مع تغير بنسبة 2.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل P2P الحالي إلى USD هو $ 0.00003217 لكل P2P.

يحتل P2P حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- P2P. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول P2P بين $ 0.00003086 (أدنى) و$ 0.00003228 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك P2P بمقدار +0.21% خلال الساعة الماضية و-1.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.69K.

معلومات سوق P2P (P2P)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 4.69K$ 4.69K $ 4.69K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 34,000,000,000 34,000,000,000 34,000,000,000 البلوكتشين العام SENTINEL

القيمة السوقية الحالية لـ P2P هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.69K. العرض المتداول لـ P2P يبلغ --، مع إجمالي عرض 34000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.09M.