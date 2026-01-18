سعر The Official 67 Coin المباشر اليوم هو 0.013431 USD. القيمة السوقية لـ 67 هي 13,426,702.08 USD. تابع تحديثات أسعار 67 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!سعر The Official 67 Coin المباشر اليوم هو 0.013431 USD. القيمة السوقية لـ 67 هي 13,426,702.08 USD. تابع تحديثات أسعار 67 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!
السعر المباشر لمشروع The Official 67 Coin (67) اليوم هو $ 0.013431، مع تغير بنسبة 2.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 67 الحالي إلى USD هو $ 0.013431 لكل 67.
يحتل The Official 67 Coin حاليًا المرتبة #912 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13.43M، مع عرض متداول قدره 999.68M 67. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 67 بين $ 0.011953 (أدنى) و$ 0.015599 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.043900645791901، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.000086375925910336.
على المدى القصير، تحرك 67 بمقدار -1.73% خلال الساعة الماضية و-55.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 105.94K.
معلومات سوق The Official 67 Coin (67)
No.912
$ 13.43M
$ 105.94K
$ 13.43M
999.68M
999,680,000
999,680,000
100.00%
SOL
القيمة السوقية الحالية لـ The Official 67 Coin هي $ 13.43M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 105.94K. العرض المتداول لـ 67 يبلغ 999.68M، مع إجمالي عرض 999680000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.43M.
سجل سعر The Official 67 Coin بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.011953
24 ساعة منخفض
$ 0.015599
24 ساعة مرتفع
$ 0.011953
$ 0.015599
$ 0.043900645791901
$ 0.000086375925910336
-1.73%
-2.93%
-55.65%
-55.65%
سجل سعر The Official 67 Coin (67) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار The Official 67 Coin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.00040571
-2.93%
30 يوم
$ -0.010353
-43.53%
60 يوم
$ -0.007369
-35.43%
90 يوم
$ +0.008431
+168.62%
تغير سعر The Official 67 Coin اليوم
سجل اليوم 67 تغيرًا $ -0.00040571 (-2.93%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر The Official 67 Coin لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.010353 (-43.53%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر The Official 67 Coin لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد 67 تغييرًا في $ -0.007369 (-35.43%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر The Official 67 Coin لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.008431 (+168.62%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة The Official 67 Coin (67)؟
رؤى تعتمد على AI لتحليل أحدث تحركات الأسعار The Official 67 Coin واتجاهات حجم التداول ومؤشرات معنويات السوق، مما يوفر تحديثات في الوقت الفعلي لتحديد فرص التداول ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار The Official 67 Coin؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية على أسعار عملة 67 الرسمية (67):
1. ديناميكيات العرض والطلب في السوق 2. حجم التداول ومستويات السيولة 3. المزاج العام لسوق العملات المشفرة 4. تحركات أسعار البيتكوين والعملات البديلة الرئيسية 5. مستجدات تطوير المشروع وتقدم خارطة الطريق 6. اعتماد المجتمع ونمو عدد المستخدمين 7. إدراجات البورصات والشراكات 8. الأخبار التنظيمية التي تؤثر على أسواق العملات المشفرة 9. أنماط التحليل الفني ومستويات الدعم والمقاومة 10. الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي ومعنويات المستثمرين
لماذا يريد الناس معرفة سعر The Official 67 Coin اليوم؟
يرغب الناس في معرفة السعر الرسمي لعملة 67 اليوم لأسباب رئيسية عديدة: قرارات الاستثمار، ومتابعة المحفظة الاستثمارية، وفرص التداول، وتحليل السوق، وإدارة المخاطر. يساعد السعر في الوقت الحقيقي المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج، بينما يراقب المستثمرون قيمة أصولهم المحتفظ بها. تشير حركات الأسعار إلى معنويات السوق والاتجاهات المحتملة، مما يمكّن من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة في سوق التشفير المتقلب.
توقعات أسعار The Official 67 Coin
The Official 67 Coin (67) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف 67 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرThe Official 67 Coin (67) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر The Official 67 Coin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر The Official 67 Coin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار 67 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار The Official 67 Coin.
كيفية شراء واستثمار The Official 67 Coin
هل أنت مستعد للبدء مع The Official 67 Coin؟ شراء 67 سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء The Official 67 Coin. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء The Official 67 Coin (67).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة The Official 67 Coin فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع The Official 67 Coin
يسمح لك امتلاك The Official 67 Coin بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
استكشف سوق MEXC الفوري
تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.
تداول العقود الآجلة
تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.
MEXC Launchpool
قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.
تداول ما قبل السوق MEXC
قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.
التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC
شراء The Official 67 Coin (67) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول The Official 67 Coin
كم سيبلغ سعر 1 The Official 67 Coin في عام 2030؟
إذا كان The Official 67 Coin سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار The Official 67 Coin المحتملة وعائد ROI.
كم سعر The Official 67 Coin اليوم؟
سعر The Official 67 Coin اليوم هو $ 0.013431. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال The Official 67 Coin استثمارًا جيدًا؟
لا تزال The Official 67 Coin عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في 67، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ The Official 67 Coin؟
تم تداول The Official 67 Coin بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ The Official 67 Coin؟
يتم تحديث سعر 67 المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ The Official 67 Coin بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر 67 لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر The Official 67 Coin؟
يتأثر سعر 67 بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ 67 على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج 67/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر The Official 67 Coin ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر The Official 67 Coin هذا العام؟
قد يرتفع سعر The Official 67 Coin هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر The Official 67 Coin (67) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-01-22 22:54:40 (UTC+8)
تحديثات The Official 67 Coin (67) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
01-20 22:09:49
تحديثات المجال
ارتفع الذهب الفوري بشكل حاد على المدى القصير، متجاوزًا 4,740 دولار/أونصة، محققًا أعلى مستوى جديد على الإطلاق
01-20 13:14:57
تحديثات المجال
تعليقات ترامب على الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي، الذهب يحقق أعلى مستوى على الإطلاق جديد، البيتكوين ينخفض لفترة وجيزة
01-19 16:31:41
تحديثات المجال
قطاع الخصوصية يشهد صعودًا متتابعًا، DUSK يرتفع بأكثر من 120% في يوم واحد
01-19 08:14:46
تحديثات المجال
تهديدات التعريفات الجمركية الأوروبية والأمريكية تعود، سوق الكريبتو يشهد "إغلاقًا سريعًا" صباح الاثنين
01-19 07:38:00
المعادن الثمينة
الذهب والفضة الفوريان يسجلان أعلى مستويات جديدة على الإطلاق
01-18 14:28:43
تحديثات المجال
مشاعر سوق الكريبتو تبقى "محايدة"، مظهرة تعافياً عاماً من المستويات السابقة
