سعر The Official 67 Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع The Official 67 Coin (67) اليوم هو $ 0.013431، مع تغير بنسبة 2.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 67 الحالي إلى USD هو $ 0.013431 لكل 67.

يحتل The Official 67 Coin حاليًا المرتبة #912 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13.43M، مع عرض متداول قدره 999.68M 67. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 67 بين $ 0.011953 (أدنى) و$ 0.015599 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.043900645791901، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.000086375925910336.

على المدى القصير، تحرك 67 بمقدار -1.73% خلال الساعة الماضية و-55.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 105.94K.

معلومات سوق The Official 67 Coin (67)

التصنيف No.912 القيمة السوقية $ 13.43M$ 13.43M $ 13.43M الحجم (24 ساعة) $ 105.94K$ 105.94K $ 105.94K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.43M$ 13.43M $ 13.43M إمداد دورة التداول 999.68M 999.68M 999.68M الحد الأقصى للعرض 999,680,000 999,680,000 999,680,000 إجمالي العرض 999,680,000 999,680,000 999,680,000 معدل التداول 100.00% البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ The Official 67 Coin هي $ 13.43M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 105.94K. العرض المتداول لـ 67 يبلغ 999.68M، مع إجمالي عرض 999680000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.43M.