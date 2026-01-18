البورصةDEX+
سعر The Official 67 Coin المباشر اليوم هو 0.013431 USD. القيمة السوقية لـ 67 هي 13,426,702.08 USD. تابع تحديثات أسعار 67 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!سعر The Official 67 Coin المباشر اليوم هو 0.013431 USD. القيمة السوقية لـ 67 هي 13,426,702.08 USD. تابع تحديثات أسعار 67 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!

The Official 67 Coin السعر(67)

السعر المباشر لـ 1 67 إلى USD:

$0.013441
-2.93%1D
USD
مخطط أسعار The Official 67 Coin (67) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-01-22 22:54:40 (UTC+8)

سعر The Official 67 Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع The Official 67 Coin (67) اليوم هو $ 0.013431، مع تغير بنسبة 2.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 67 الحالي إلى USD هو $ 0.013431 لكل 67.

يحتل The Official 67 Coin حاليًا المرتبة #912 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13.43M، مع عرض متداول قدره 999.68M 67. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 67 بين $ 0.011953 (أدنى) و$ 0.015599 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.043900645791901، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.000086375925910336.

على المدى القصير، تحرك 67 بمقدار -1.73% خلال الساعة الماضية و-55.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 105.94K.

معلومات سوق The Official 67 Coin (67)

No.912

$ 13.43M
$ 105.94K
$ 13.43M
999.68M
999,680,000
999,680,000
100.00%

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ The Official 67 Coin هي $ 13.43M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 105.94K. العرض المتداول لـ 67 يبلغ 999.68M، مع إجمالي عرض 999680000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.43M.

سجل سعر The Official 67 Coin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.011953
24 ساعة منخفض
$ 0.015599
24 ساعة مرتفع

$ 0.011953
$ 0.015599
$ 0.043900645791901
$ 0.000086375925910336
-1.73%

-2.93%

-55.65%

-55.65%

سجل سعر The Official 67 Coin (67) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار The Official 67 Coin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00040571-2.93%
30 يوم$ -0.010353-43.53%
60 يوم$ -0.007369-35.43%
90 يوم$ +0.008431+168.62%
تغير سعر The Official 67 Coin اليوم

سجل اليوم 67 تغيرًا $ -0.00040571 (-2.93%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر The Official 67 Coin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.010353 (-43.53%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر The Official 67 Coin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد 67 تغييرًا في $ -0.007369 (-35.43%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر The Official 67 Coin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.008431 (+168.62%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة The Official 67 Coin (67)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار The Official 67 Coin.

تحليل AI لـ The Official 67 Coin

رؤى تعتمد على AI لتحليل أحدث تحركات الأسعار The Official 67 Coin واتجاهات حجم التداول ومؤشرات معنويات السوق، مما يوفر تحديثات في الوقت الفعلي لتحديد فرص التداول ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار The Official 67 Coin؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية على أسعار عملة 67 الرسمية (67):

1. ديناميكيات العرض والطلب في السوق
2. حجم التداول ومستويات السيولة
3. المزاج العام لسوق العملات المشفرة
4. تحركات أسعار البيتكوين والعملات البديلة الرئيسية
5. مستجدات تطوير المشروع وتقدم خارطة الطريق
6. اعتماد المجتمع ونمو عدد المستخدمين
7. إدراجات البورصات والشراكات
8. الأخبار التنظيمية التي تؤثر على أسواق العملات المشفرة
9. أنماط التحليل الفني ومستويات الدعم والمقاومة
10. الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي ومعنويات المستثمرين

لماذا يريد الناس معرفة سعر The Official 67 Coin اليوم؟

يرغب الناس في معرفة السعر الرسمي لعملة 67 اليوم لأسباب رئيسية عديدة: قرارات الاستثمار، ومتابعة المحفظة الاستثمارية، وفرص التداول، وتحليل السوق، وإدارة المخاطر. يساعد السعر في الوقت الحقيقي المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج، بينما يراقب المستثمرون قيمة أصولهم المحتفظ بها. تشير حركات الأسعار إلى معنويات السوق والاتجاهات المحتملة، مما يمكّن من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة في سوق التشفير المتقلب.

توقعات أسعار The Official 67 Coin

The Official 67 Coin (67) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف 67 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرThe Official 67 Coin (67) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر The Official 67 Coin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر The Official 67 Coin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار 67 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار The Official 67 Coin.

كيفية شراء واستثمار The Official 67 Coin

هل أنت مستعد للبدء مع The Official 67 Coin؟ شراء 67 سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء The Official 67 Coin. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء The Official 67 Coin (67).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة The Official 67 Coin فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء The Official 67 Coin (67)

ماذا يمكنك أن تفعل مع The Official 67 Coin

يسمح لك امتلاك The Official 67 Coin بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء The Official 67 Coin (67) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو The Official 67 Coin ( 67 )

‎عملة The Official 67 Coin— أنشأها Mav Trevillian، المعروف بأنه من أبرز صُنّاع ميم 67 الأصليين.

The Official 67 Coin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ The Official 67 Coin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب The Official 67 Coin الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول The Official 67 Coin

آخر تحديث للصفحة: 2026-01-22 22:54:40 (UTC+8)

تحديثات The Official 67 Coin (67) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
01-20 22:09:49تحديثات المجال
ارتفع الذهب الفوري بشكل حاد على المدى القصير، متجاوزًا 4,740 دولار/أونصة، محققًا أعلى مستوى جديد على الإطلاق
01-20 13:14:57تحديثات المجال
تعليقات ترامب على الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي، الذهب يحقق أعلى مستوى على الإطلاق جديد، البيتكوين ينخفض ​​لفترة وجيزة
01-19 16:31:41تحديثات المجال
قطاع الخصوصية يشهد صعودًا متتابعًا، DUSK يرتفع بأكثر من 120% في يوم واحد
01-19 08:14:46تحديثات المجال
تهديدات التعريفات الجمركية الأوروبية والأمريكية تعود، سوق الكريبتو يشهد "إغلاقًا سريعًا" صباح الاثنين
01-19 07:38:00المعادن الثمينة
الذهب والفضة الفوريان يسجلان أعلى مستويات جديدة على الإطلاق
01-18 14:28:43تحديثات المجال
مشاعر سوق الكريبتو تبقى "محايدة"، مظهرة تعافياً عاماً من المستويات السابقة

The Official 67 Coin أهم الأخبار

توقعات سعر ATOM: كوزموس تستهدف اختراق $2.75-$2.80 بحلول فبراير

January 18, 2026
ENS: ارتفاع أم انخفاض؟ تحليل سيناريو 19 يناير 2026

January 20, 2026
تصفيات الكريبتو تتجاوز مليار دولار مع خسارة 182,000 متداول في يوم واحد

January 21, 2026
المزيد

اكتشف المزيد عن The Official 67 Coin

67 USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع 67 باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود 67 USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق The Official 67 Coin (67) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر The Official 67 Coin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDT67
$0.013441
-2.19%
0.00% (USDT)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

