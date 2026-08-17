سعر DeepNode اليوم

السعر المباشر لمشروع DeepNode (DN) اليوم هو $ 0.0267، مع تغير بنسبة 0.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DN الحالي إلى USD هو $ 0.0267 لكل DN.

يحتل DeepNode حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- DN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DN بين $ 0.02551 (أدنى) و$ 0.0285 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك DN بمقدار +0.75% خلال الساعة الماضية و-18.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 64.65K.

معلومات سوق DeepNode (DN)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 64.65K$ 64.65K $ 64.65K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ DeepNode هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.65K. العرض المتداول لـ DN يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.67M.