سعر DeepNode (DN)
السعر المباشر لمشروع DeepNode (DN) اليوم هو $ 0.0267، مع تغير بنسبة 0.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DN الحالي إلى USD هو $ 0.0267 لكل DN.
يحتل DeepNode حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- DN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DN بين $ 0.02551 (أدنى) و$ 0.0285 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك DN بمقدار +0.75% خلال الساعة الماضية و-18.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 64.65K.
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ DeepNode هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.65K. العرض المتداول لـ DN يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.67M.
+0.75%
-0.26%
-18.30%
-18.30%
تتبع تغيرات أسعار DeepNode لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0000696
|-0.26%
|30 يوم
|$ -0.04841
|-64.46%
|60 يوم
|$ -0.76243
|-96.62%
|90 يوم
|$ -0.30882
|-92.05%
سجل اليوم DN تغيرًا $ -0.0000696 (-0.26%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.04841 (-64.46%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DN تغييرًا في $ -0.76243 (-96.62%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.30882 (-92.05%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار DeepNode الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق DN: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
【هيكل السوق】 يتمركز سعر DN_USDT عند مستوى 0.1551 ضمن الإطار الزمني للـ4 ساعات، وهو يقع تحت نقطة الوسط البالغة 0.1628 بنسبة تقارب 4.7%. يتحرك السعر ضمن نطاق بين دعم S1 عند 0.1575 ودعم S2 عند 0.1529، مع وجود مسافة واضحة نحو النقطة العليا لمركز التذبذب. كما تُظهر العديد من مؤشرات المتوسطات المتحركة إشارات شراء، فيما يشير هيكل المستويات إلى أن السعر يتواجد في المنطقة المنخفضة نسبيًا ضمن النظام المحوري الرئيسي. 【حالة الزخم】 تشير كلٌّ من مجموعة المتوسطات الحسابية (MA) ومجموعة المتوسطات الأسية (EMA) إلى حالة شراء، كما يُظهر مؤشر MACD تشكيلًا لتقاطع صاعد. وتبقى مؤشرات الزخم على المدى القصير والمتوسط مرتبة بشكل متزامن، بينما يظل مؤشر RSI ضمن نطاق الحياد. ويبدو توزيع زخم الطلب والعرض حاليًا مائلًا نحو الجانب الصعودي، دون ظهور تباين واضح بين المؤشرات السريعة والبطيئة. 【المستويات الرئيسية】 يقع المقاومة العليا R1 عند مستوى 0.1674، بفارق يعادل حوالي 7.9% عن السعر الحالي. أما الدعم الأدنى S1 فيتواجد عند 0.1575، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.5% فقط، مما يجعله مستوى قريبًا يستحق الاهتمام. كما تمثل نقطة الوسط 0.1628 مستوىً مرجعيًا على المدى المتوسط، بينما يُعد دعم S2 عند 0.1529 بمثابة مستوى دفاع بعيد المدى.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر DeepNode نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ DeepNode، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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