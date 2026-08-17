شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر DeepNode المباشر اليوم هو 0.0267 USD. القيمة السوقية لـ DN هي -- USD. تابع تحديثات أسعار DN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر DeepNode المباشر اليوم هو 0.0267 USD. القيمة السوقية لـ DN هي -- USD. تابع تحديثات أسعار DN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن DN

معلومات سعر DN

ما هو DN

الوثيقة البيضاء لـ DN

الموقع الرسمي لـ DN

اقتصاد توكن DN

توقعات سعر DN

سجل DN

دليل شراء DN

محول عملة DN إلى الفيات

عقود DN الفورية

DN عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار DeepNode

سعر DeepNode (DN)

السعر المباشر لـ 1 DN إلى USD:

$0.0267
$0.0267$0.0267
-0.26%1D
USD
مخطط أسعار DeepNode (DN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:13:29 (UTC+8)

سعر DeepNode اليوم

السعر المباشر لمشروع DeepNode (DN) اليوم هو $ 0.0267، مع تغير بنسبة 0.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DN الحالي إلى USD هو $ 0.0267 لكل DN.

يحتل DeepNode حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- DN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DN بين $ 0.02551 (أدنى) و$ 0.0285 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك DN بمقدار +0.75% خلال الساعة الماضية و-18.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 64.65K.

معلومات سوق DeepNode (DN)

--
----

$ 64.65K
$ 64.65K$ 64.65K

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ DeepNode هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.65K. العرض المتداول لـ DN يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.67M.

سجل سعر DeepNode بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.02551
$ 0.02551$ 0.02551
24 ساعة منخفض
$ 0.0285
$ 0.0285$ 0.0285
24 ساعة مرتفع

$ 0.02551
$ 0.02551$ 0.02551

$ 0.0285
$ 0.0285$ 0.0285

--
----

--
----

+0.75%

-0.26%

-18.30%

-18.30%

سجل سعر DeepNode (DN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار DeepNode لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000696-0.26%
30 يوم$ -0.04841-64.46%
60 يوم$ -0.76243-96.62%
90 يوم$ -0.30882-92.05%
تغير سعر DeepNode اليوم

سجل اليوم DN تغيرًا $ -0.0000696 (-0.26%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر DeepNode لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.04841 (-64.46%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر DeepNode لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DN تغييرًا في $ -0.76243 (-96.62%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر DeepNode لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.30882 (-92.05%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة DeepNode (DN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار DeepNode.

تحليل DeepNode

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار DeepNode الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق DeepNode اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق DN: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

【هيكل السوق】 يتمركز سعر DN_USDT عند مستوى 0.1551 ضمن الإطار الزمني للـ4 ساعات، وهو يقع تحت نقطة الوسط البالغة 0.1628 بنسبة تقارب 4.7%. يتحرك السعر ضمن نطاق بين دعم S1 عند 0.1575 ودعم S2 عند 0.1529، مع وجود مسافة واضحة نحو النقطة العليا لمركز التذبذب. كما تُظهر العديد من مؤشرات المتوسطات المتحركة إشارات شراء، فيما يشير هيكل المستويات إلى أن السعر يتواجد في المنطقة المنخفضة نسبيًا ضمن النظام المحوري الرئيسي. 【حالة الزخم】 تشير كلٌّ من مجموعة المتوسطات الحسابية (MA) ومجموعة المتوسطات الأسية (EMA) إلى حالة شراء، كما يُظهر مؤشر MACD تشكيلًا لتقاطع صاعد. وتبقى مؤشرات الزخم على المدى القصير والمتوسط مرتبة بشكل متزامن، بينما يظل مؤشر RSI ضمن نطاق الحياد. ويبدو توزيع زخم الطلب والعرض حاليًا مائلًا نحو الجانب الصعودي، دون ظهور تباين واضح بين المؤشرات السريعة والبطيئة. 【المستويات الرئيسية】 يقع المقاومة العليا R1 عند مستوى 0.1674، بفارق يعادل حوالي 7.9% عن السعر الحالي. أما الدعم الأدنى S1 فيتواجد عند 0.1575، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.5% فقط، مما يجعله مستوى قريبًا يستحق الاهتمام. كما تمثل نقطة الوسط 0.1628 مستوىً مرجعيًا على المدى المتوسط، بينما يُعد دعم S2 عند 0.1529 بمثابة مستوى دفاع بعيد المدى.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار DeepNode؟

تتأثر أسعار DeepNode (DN) بعدة عوامل رئيسية:

1. ديناميات العرض والطلب في السوق
2. معنويات واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
3. تحركات أسعار البيتكوين والعملات البديلة الرئيسية
4. حجم التداول ومستويات السيولة
5. معدل اعتماد الشبكة ونمو عدد المستخدمين
6. التطورات والتحديثات التقنية
7. إعلانات الشراكات والتكاملات
8. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على أسواق العملات المشفرة
9. مستوى المشاركة المجتمعية والضجة على وسائل التواصل الاجتماعي
10. عمليات الإدراج والإلغاء من البورصات

لماذا يريد الناس معرفة سعر DeepNode اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر ديب نود (DN) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد اتجاهات السوق، وتوقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم عوائد الاستثمار، والبقاء على اطلاع بمستويات تقلّب السوق لأغراض إدارة المخاطر.

توقعات أسعار DeepNode

DeepNode (DN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDeepNode (DN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر DeepNode نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر DeepNode الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار DeepNode.

كيفية شراء واستثمار DeepNode في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع DeepNode؟ شراء DN سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء DeepNode. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء DeepNode (DN).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة DeepNode فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء DeepNode (DN)

ماذا يمكنك أن تفعل مع DeepNode

يسمح لك امتلاك DeepNode بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء DeepNode (DN) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو DeepNode ( DN )

البنية التحتية للذكاء المفتوح، حيث يمكن لأي شخص بناء الذكاء الاصطناعي والتحقق منه والربح منه.

DeepNode المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ DeepNode، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب DeepNode الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول DeepNode

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:13:29 (UTC+8)

تحديثات DeepNode (DN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن DeepNode

DN USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع DN باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود DN USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق DeepNode (DN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر DeepNode المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDN
$0.02672
$0.02672$0.02672
-0.22%
2.42M (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.5521
$0.5521$0.5521

+1,740.33%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038112
$0.038112$0.038112

+129.60%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06615
$0.06615$0.06615

-7.06%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001546
$0.001546$0.001546

-36.24%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.5521
$0.5521$0.5521

+1,740.33%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038112
$0.038112$0.038112

+129.60%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002324
$0.0002324$0.0002324

+53.90%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.0118
$1.0118$1.0118

+33.13%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.00871
$0.00871$0.00871

+24.25%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة DN إلى USD

المبلغ

DN
DN
USD
USD

1 DN = 0.0267 USD