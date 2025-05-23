HP

اسم العملة المشفرةHP

التصنيفNo.548

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.02%

المعروض المتداول1,071,477,273.4847012

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,121,478,356.9806924

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.05115778859472204,2025-05-23

أدنى سعر0.0409289046786191,2025-06-19

البلوكتشين العامHIPPO

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.