سعر TOWER Ecosystem المباشر اليوم هو 0.0009586 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TOWER إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TOWER بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر TOWER Ecosystem المباشر اليوم هو 0.0009586 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TOWER إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TOWER بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن TOWER

معلومات سعر TOWER

الوثيقة البيضاء لـ TOWER

الموقع الرسمي لـ TOWER

اقتصاد توكن TOWER

توقعات سعر TOWER

سجل TOWER

دليل شراء TOWER

محول عملة TOWER إلى الفيات

TOWER العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار TOWER Ecosystem

TOWER Ecosystem السعر(TOWER)

السعر المباشر لـ 1 TOWER إلى USD:

$0.0009586
$0.0009586$0.0009586
-0.76%1D
USD
مخطط أسعار TOWER Ecosystem (TOWER) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:04:22 (UTC+8)

معلومات سعر TOWER Ecosystem (TOWER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0009395
$ 0.0009395$ 0.0009395
24 ساعة منخفض
$ 0.0009702
$ 0.0009702$ 0.0009702
24 ساعة مرتفع

$ 0.0009395
$ 0.0009395$ 0.0009395

$ 0.0009702
$ 0.0009702$ 0.0009702

--
----

--
----

+0.20%

-0.76%

+2.61%

+2.61%

سعر TOWER Ecosystem (TOWER) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0009586. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TOWER بين أدنى سعر $ 0.0009395 وأعلى سعر $ 0.0009702، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTOWER على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TOWER +0.20% على مدار الساعة الماضية، -0.76% على مدار 24 ساعة، و +2.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TOWER Ecosystem (TOWER)

--
----

$ 70.45K
$ 70.45K$ 70.45K

$ 9.59M
$ 9.59M$ 9.59M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ TOWER Ecosystem هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 70.45K. العرض المتداول لـ TOWER يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.59M.

سجل سعر TOWER Ecosystem (TOWER) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار TOWER Ecosystem لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000007341-0.76%
30 يوم$ -0.0000004-0.05%
60 يوم$ -0.0005934-38.24%
90 يوم$ +0.0004492+88.18%
تغير سعر TOWER Ecosystem اليوم

سجل اليوم TOWER تغيرًا $ -0.000007341 (-0.76%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر TOWER Ecosystem لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0000004 (-0.05%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر TOWER Ecosystem لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TOWER تغييرًا في $ -0.0005934 (-38.24%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر TOWER Ecosystem لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0004492 (+88.18%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة TOWER Ecosystem (TOWER)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار TOWER Ecosystem.

ما هو TOWER Ecosystem ( TOWER )

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

متوفر TOWER Ecosystem على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك TOWER Ecosystem الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين TOWERلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول TOWER Ecosystem على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء TOWER Ecosystem سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر TOWER Ecosystem (USD)

كم ستكون قيمة TOWER Ecosystem (TOWER) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك TOWER Ecosystem (TOWER) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة TOWER Ecosystem.

تحقق الآن من توقعات سعر TOWER Ecosystem!

توكنوميكس TOWER Ecosystem (TOWER)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس TOWER Ecosystem (TOWER) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TOWER والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء TOWER Ecosystem ( TOWER )

هل تبحث عن كيفية شراء TOWER Ecosystem؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء TOWER Ecosystem على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة TOWER إلى العملات المحلية

1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى VND
25.225559
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى AUD
A$0.001447486
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى GBP
0.00071895
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى EUR
0.00081481
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى USD
$0.0009586
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى MYR
RM0.004016534
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى TRY
0.04021327
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى JPY
¥0.1457072
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى ARS
ARS$1.41177815
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى RUB
0.07596905
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى INR
0.084625208
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى IDR
Rp15.976660276
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى PHP
0.056308164
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى EGP
￡E.0.045408882
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى BRL
R$0.00512851
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى CAD
C$0.001332454
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى BDT
0.117351812
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى NGN
1.39533816
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى COP
$3.7011546
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى ZAR
R.0.016420818
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى UAH
0.040366646
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى TZS
T.Sh.2.36107973
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى VES
Bs0.2080162
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى CLP
$0.9020426
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى PKR
Rs0.271782272
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى KZT
0.511518546
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى THB
฿0.030943608
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى TWD
NT$0.029304402
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى AED
د.إ0.003518062
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى CHF
Fr0.000757294
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى HKD
HK$0.007448322
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى AMD
֏0.367278004
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى MAD
.د.م0.008847878
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى MXN
$0.017676584
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى SAR
ريال0.00359475
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى ETB
Br0.145390862
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى KES
KSh0.123841534
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى JOD
د.أ0.0006796474
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى PLN
0.003479718
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى RON
лв0.004189082
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى SEK
kr0.009001254
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى BGN
лв0.001610448
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى HUF
Ft0.319951922
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى CZK
0.02003474
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى KWD
د.ك0.0002933316
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى ILS
0.00311545
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى BOB
Bs0.006623926
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى AZN
0.00162962
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى TJS
SM0.008857464
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى GEL
0.002607392
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى AOA
Kz0.873831002
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى BHD
.د.ب0.0003604336
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى BMD
$0.0009586
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى DKK
kr0.006154212
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى HNL
L0.025249524
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى MUR
0.043625886
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى NAD
$0.016555022
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى NOK
kr0.009566828
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى NZD
$0.001648792
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى PAB
B/.0.0009586
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى PGK
K0.004035706
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى QAR
ر.ق0.003489304
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى RSD
дин.0.096569364
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى UZS
soʻm11.549394934
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى ALL
L0.079630902
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى ANG
ƒ0.001715894
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى AWG
ƒ0.00172548
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى BBD
$0.0019172
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى BAM
KM0.001600862
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى BIF
Fr2.8269114
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى BND
$0.001236594
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى BSD
$0.0009586
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى JMD
$0.153836128
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى KHR
3.86531485
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى KMF
Fr0.4035706
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى LAK
20.839130018
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى LKR
රු0.291979974
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى MDL
L0.0162962
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى MGA
Ar4.279458808
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى MOP
P0.007678386
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى MVR
0.01466658
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى MWK
MK1.664235046
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى MZN
MT0.06125454
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى NPR
रु0.13545018
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى PYG
6.7983912
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى RWF
Fr1.3928458
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى SBD
$0.007879692
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى SCR
0.013305368
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى SRD
$0.037903044
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى SVC
$0.00838775
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى SZL
L0.016555022
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى TMT
m0.0033551
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى TND
د.ت0.0028144496
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى TTD
$0.006508894
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى UGX
Sh3.3397624
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى XAF
Fr0.5406504
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى XCD
$0.00258822
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى XOF
Fr0.5406504
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى XPF
Fr0.0977772
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى BWP
P0.013640878
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى BZD
$0.001926786
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى CVE
$0.090750662
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى DJF
Fr0.1706308
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى DOP
$0.061407916
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى DZD
د.ج0.12452214
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى FJD
$0.00215685
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى GNF
Fr8.335027
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى GTQ
Q0.007342876
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى GYD
$0.200750012
1 TOWER Ecosystem (TOWER) إلى ISK
kr0.1179078

TOWER Ecosystem المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ TOWER Ecosystem، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب TOWER Ecosystem الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول TOWER Ecosystem

كم يساوي TOWER Ecosystem (TOWER) اليوم؟
سعر TOWER المباشر في USD هو USD 0.0009586، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TOWER إلى USD الحالي؟
سعر TOWER إلى USD الحالي هو $ 0.0009586. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ TOWER Ecosystem ؟
القيمة السوقية لعملة TOWER هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TOWER؟
العرض المتداول لتوكن TOWER هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TOWER؟
حقق TOWER سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TOWER؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- TOWER.
ما هو حجم تداول TOWER؟
حجم تداول TOWER المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 70.45K USD.
هل سترتفع TOWER هذا العام؟
قد يرتفع TOWER هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TOWER لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:04:22 (UTC+8)

تحديثات TOWER Ecosystem (TOWER) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة TOWER إلى USD

المبلغ

TOWER
TOWER
USD
USD

1 TOWER = 0.0009586 USD

تداول TOWER

/USDTTOWER
$0.0009586
$0.0009586$0.0009586
-0.80%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,264.88
$113,264.88$113,264.88

-1.20%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,020.33
$4,020.33$4,020.33

-1.86%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04278
$0.04278$0.04278

-7.88%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.43
$195.43$195.43

-1.74%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4132
$3.4132$3.4132

-11.51%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,020.33
$4,020.33$4,020.33

-1.86%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,264.88
$113,264.88$113,264.88

-1.20%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.43
$195.43$195.43

-1.74%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6300
$2.6300$2.6300

-0.22%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19389
$0.19389$0.19389

-2.94%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.167
$2.167$2.167

+188.93%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001800
$0.00001800$0.00001800

+176.92%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000214
$0.0000000214$0.0000000214

+148.83%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000095
$0.0000000000000000095$0.0000000000000000095

+111.11%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008361
$0.0008361$0.0008361

+81.48%