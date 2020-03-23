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سعر Solana المباشر اليوم هو 75.7 USD. القيمة السوقية لـ SOL هي 43,901,570,644.879337626 USD. تابع تحديثات أسعار SOL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Solana المباشر اليوم هو 75.7 USD. القيمة السوقية لـ SOL هي 43,901,570,644.879337626 USD. تابع تحديثات أسعار SOL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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ما هو SOL

الوثيقة البيضاء لـ SOL

الموقع الرسمي لـ SOL

اقتصاد توكن SOL

توقعات سعر SOL

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سعر Solana (SOL)

السعر المباشر لـ 1 SOL إلى USD:

$75.7
$75.7$75.7
+0.15%1D
USD
مخطط أسعار Solana (SOL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:49:51 (UTC+8)

سعر Solana اليوم

السعر المباشر لمشروع Solana (SOL) اليوم هو $ 75.7، مع تغير بنسبة 0.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOL الحالي إلى USD هو $ 75.7 لكل SOL.

يحتل Solana حاليًا المرتبة #7 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 43.90B، مع عرض متداول قدره 579.94M SOL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOL بين $ 74.12 (أدنى) و$ 75.99 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 294.33494870928604، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.505193636791.

على المدى القصير، تحرك SOL بمقدار +0.35% خلال الساعة الماضية و-0.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 29.54M.

معلومات سوق Solana (SOL)

No.7

$ 43.90B
$ 43.90B$ 43.90B

$ 29.54M
$ 29.54M$ 29.54M

$ 47.57B
$ 47.57B$ 47.57B

579.94M
579.94M 579.94M

--
----

628,433,495.50211251
628,433,495.50211251 628,433,495.50211251

1.84%

2020-03-23 00:00:00

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Solana هي $ 43.90B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 29.54M. العرض المتداول لـ SOL يبلغ 579.94M، مع إجمالي عرض 628433495.50211251. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 47.57B.

سجل سعر Solana بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 74.12
$ 74.12$ 74.12
24 ساعة منخفض
$ 75.99
$ 75.99$ 75.99
24 ساعة مرتفع

$ 74.12
$ 74.12$ 74.12

$ 75.99
$ 75.99$ 75.99

$ 294.33494870928604
$ 294.33494870928604$ 294.33494870928604

$ 0.505193636791
$ 0.505193636791$ 0.505193636791

+0.35%

+0.15%

-0.80%

-0.80%

سجل سعر Solana (SOL) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Solana لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.1134+0.15%
30 يوم$ +0.97+1.29%
60 يوم$ +7.24+10.57%
90 يوم$ -8.67-10.28%
تغير سعر Solana اليوم

سجل اليوم SOL تغيرًا $ +0.1134 (+0.15%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Solana لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.97 (+1.29%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Solana لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SOL تغييرًا في $ +7.24 (+10.57%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Solana لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -8.67 (-10.28%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Solana (SOL)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Solana.

تحليل Solana

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Solana الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Solana اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق SOL: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

SOL_USDT في إطار زمني 4 ساعات، يبلغ السعر الحالي 75.36 ويتحرك فوق مركز التذبذب عند 75.1366. يقبع السعر ضمن نطاق ضيق بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. تشير منظومة المراكز إلى حالة توازن بين المشترين والبائعين. أما المؤشرات فتظهر تبايناً في توافقها. تُظهر المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل إشارة شراء واضحة، بينما لم يحدث أي انحراف ملحوظ في بنية الاتجاه طويل الأجل. سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، مع ظهور تباين في قوة الخطين السريع والبطيء. يتراوح مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، فيما تعود قيم KDJ وStochRSI إلى محيط المستوى الأوسط. ومع انكماش نطاق بولينجر، تنخفض معدلات التقلبات، مما يعكس تراجع قوة الزخم الشرائي وغياب الانفجار المركزي للزخم الهابط. تشكلت قوة بيعية قوية عند المستويات العليا، ما أدى إلى تشكيل ضغط على الأسعار. كما أن ترتيب المؤشرات المتعددة يشير إلى عدم وضوح الاتجاه. ينتظر السوق عوامل جديدة قد تدفع بالزخم نحو اتجاه محدد. تقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 عند 75.8933، وهي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.53 نقطة. أما دعم المقاومة القريبة فهو عند مستوى S1 عند 74.7233، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.64 نقطة. ومن جهة أخرى، يقع مستوى المقاومة البعيد عند R2 عند 76.3066، بينما يقع دعم المقاومة البعيد أسفله عند S2 عند 73.9666. وتتركز المستويات الرئيسية بشكل كثيف ضمن نطاق دولار واحد أعلى أو أقل من السعر الحالي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Solana؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار سولانا (SOL):

1. اعتماد الشبكة ونمو النظام البيئي – فكلما زاد عدد التطبيقات اللامركزية (dApps) وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) ومشاريع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، زاد الطلب عليها.
2. حجم المعاملات واستخدام الشبكة – فالنشاط الأعلى يعزز قيمة المنفعة.
3. معنويات السوق وارتباطها ببيتكوين – إذ تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة في سعر SOL.
4. التطورات التقنية والتحديثات – فتحسينات الشبكة تعزز الثقة بها.
5. اعتماد المؤسسات والشراكات – فالدعم من الشركات يزيد من شرعية العملة.
6. المنافسة من شبكات البلوك تشين الأخرى – فتنافس إيثريوم وكاردانو يؤثر في موقع سولانا.
7. الأخبار المتعلقة باللوائح والامتثال – إذ تؤثر السياسات الحكومية في عمليات التداول.
8. ديناميكيات العرض للتوكن – مثل مكافآت الحصص ومعدلات التضخم.
9. انقطاعات الشبكة أو المشكلات التقنية – إذ تؤثر فترة التعطل سلبًا في السعر.
10. اتجاهات سوق التمويل اللامركزي (DeFi) والويب 3 بشكل عام.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Solana اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة سولانا (SOL) اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات التداول - يحتاج المتداولون النشطون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالصفقات.
2. تتبع المحافظ الاستثمارية - يراقب المستثمرون قيمة ومدى أداء استثماراتهم.
3. تحديد توقيت السوق - تساعد حركات الأسعار في تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى.
4. أنشطة التمويل اللامركزي (DeFi) - تُستخدم عملة SOL في عمليات الإيداع والحصول على القروض وغيرها من عمليات التمويل اللامركزي على شبكة سولانا.
5. التخطيط الاستثماري - يؤثر السعر الحالي في استراتيجيات الاستثمار المستقبلية وإدارة المخاطر.

توقعات أسعار Solana

Solana (SOL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SOL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSolana (SOL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Solana نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Solana الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SOL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Solana.

كيفية شراء واستثمار Solana في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Solana؟ شراء SOL سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Solana. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Solana (SOL).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Solana فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Solana (SOL)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Solana

يسمح لك امتلاك Solana بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Solana ( SOL )

في عالم الكريبتو، تتميز سولانا (SOL) بسرعتها العالية وتكلفتها المنخفضة وقابليتها العالية للتوسع. وبصفتها منصة بلوكتشين لامركزية، تهدف سولانا إلى توفير بيئة سريعة وآمنة ومنخفضة التكلفة للتطبيقات اللامركزية (dApps) وتداول الأصول المشفرة.

ما هي سولانا؟

سولانا هي منصة بلوكتشين عالية الأداء مصممة للتغلب على قيود قابلية التوسع والسرعة في سلاسل الكتل التقليدية. يُستخدم توكنها الأصلي، SOL، لدفع رسوم المعاملات، وتنفيذ العقود الذكية، والمشاركة في حوكمة الشبكة، والمراهنة للحصول على مكافآت.

تكمن ميزة سولانا في دمجها لآليات إجماع إثبات التاريخ (PoH) وإثبات الحصة (PoS)، مما يُمكّن الشبكة من معالجة آلاف المعاملات في الثانية مع الحفاظ على الأمان. هذا يجعل سولانا خيارًا شائعًا لتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والألعاب، وتطبيقات Web3.

كيف تعمل سولانا

تعمل سلسلة الكتل الخاصة بسولانا كسجل عام يُسجل جميع المعاملات. تضمن آلية إثبات الملكية (PoH) الفريدة ترتيب المعاملات وثباتها. يُكافأ المُحققون في الشبكة على التحقق من المعاملات والحفاظ على السجل، بينما يُمكن للمستخدمين مشاركة SOL للمشاركة في إجماع الشبكة وكسب مكافآت إضافية.

ما يُميز سولانا

- السرعة: تستغرق التحويلات المصرفية التقليدية أيامًا، ويتم تأكيد مدفوعات بطاقات الائتمان في ثوانٍ، وتُسوّى في غضون أيام، بينما تُنجز معاملات سولانا في أقل من ثانية، مما يُتيح تجارب آنية.

- التكلفة: تبلغ رسوم المعاملات على سولانا عادةً حوالي 0.00025 دولار أمريكي، مما يجعل المدفوعات الصغيرة والمتكررة عملية.

- قابلية التوسع: يُمكن لسولانا معالجة آلاف المعاملات في الثانية، مما يعني أن الشبكة تظل سريعة وبأسعار معقولة حتى مع نمو الاستخدام.

- إمكانية الوصول العالمي: يُمكن لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت استخدام سولانا، دون الحاجة إلى حساب مصرفي أو فحص ائتماني أو قيود جغرافية.

كيفية شراء سولانا (SOL)

شراء سولانا سهل. إليك كيفية شراء SOL على منصة MEXC:

- سجّل وأكمل عملية التحقق من KYC

- أودع الأموال (باستخدام بطاقات مصرفية، بطاقات ائتمان، إلخ)

- ابحث عن SOL وأدخل المبلغ الذي ترغب بشرائه

- أكّد طلبك لامتلاك SOL

مع MEXC، يمكنك تتبع أسعار سولانا في الوقت الفعلي، ومراقبة اتجاهات السوق، وإدارة استثماراتك بأمان.

كيفية وضع سولانا

تتيح سولانا للمستخدمين ربح مكافآت من خلال وضع SOL والمشاركة في إجماع الشبكة. وضع SOL سهل:

- انقل SOL إلى محفظة أو منصة تداول تدعم وضع SOL

- اختر جهة تحقق لوضع SOL معها

- اربح مكافآت بانتظام بناءً على المبلغ الذي وضعته ومدة وضع SOL

يساعد وضع SOL على تأمين شبكة سولانا ويولد دخلاً سلبياً، مما يجعله استراتيجية شائعة للمستثمرين على المدى الطويل.

هل يستحق سولانا الاستثمار فيه؟

يعتمد نجاح سولانا على مدى تحملك للمخاطر واستراتيجيتك. لقد جذبت سرعتها ورسومها المنخفضة ونظامها البيئي النشط العديد من المطورين والمستخدمين. تُستخدم SOL على نطاق واسع في مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وWeb3، مما يجعلها أصلًا رقميًا بارزًا. ومع ذلك، قد يكون سعر سولانا متقلبًا. فرغم قوة إمكانات تقنيتها ونظامها البيئي، إلا أن تكاليف صيانة الشبكة، ومعنويات السوق، والمنافسة قد تؤثر على تحركات الأسعار. لذا، ينبغي على المستثمرين تقييم قدرتهم على تحمل المخاطر والاستثمار بحذر.

اتجاهات أسعار سولانا

يتأثر سعر سولانا بالعرض والطلب، ومعنويات السوق، وترقيات التكنولوجيا، وتطوير النظام البيئي. على الرغم من تقلبها التاريخي، إلا أن إمكانات SOL على المدى الطويل معروفة على نطاق واسع مع نضج النظام البيئي. على منصة MEXC، يمكنك تتبع بيانات السوق في الوقت الفعلي لتحسين توقيت الشراء والبيع.

مستند تقني

Solana المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Solana، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Solana الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI MemeCrypto-Backed TokensAvalanche Ecosystem

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آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:49:51 (UTC+8)

تحديثات Solana (SOL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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SOL USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع SOL باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود SOL USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Solana (SOL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Solana المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSOL
$75.73
$75.73$75.73
+0.21%
390.87K (USDT)
/USDCSOL
$75.58
$75.58$75.58
+0.15%
4.18K (USDT)
/USD1SOL
$75.71
$75.71$75.71
+0.18%
5.70K (USDT)
/BTCSOL
$0.00118599
$0.00118599$0.00118599
-0.88%
1.43K (USDT)
/EURSOL
$65.29
$65.29$65.29
-0.01%
877.86 (USDT)
/USDESOL
$75.64
$75.64$75.64
+0.26%
721.79 (USDT)
/BRLSOL
$395.41
$395.41$395.41
-0.27%
691.32 (USDT)

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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

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1 SOL = 75.7 USD