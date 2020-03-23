سعر Solana (SOL)
السعر المباشر لمشروع Solana (SOL) اليوم هو $ 75.7، مع تغير بنسبة 0.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOL الحالي إلى USD هو $ 75.7 لكل SOL.
يحتل Solana حاليًا المرتبة #7 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 43.90B، مع عرض متداول قدره 579.94M SOL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOL بين $ 74.12 (أدنى) و$ 75.99 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 294.33494870928604، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.505193636791.
على المدى القصير، تحرك SOL بمقدار +0.35% خلال الساعة الماضية و-0.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 29.54M.
No.7
1.84%
2020-03-23 00:00:00
SOL
القيمة السوقية الحالية لـ Solana هي $ 43.90B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 29.54M. العرض المتداول لـ SOL يبلغ 579.94M، مع إجمالي عرض 628433495.50211251. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 47.57B.
+0.35%
+0.15%
-0.80%
-0.80%
تتبع تغيرات أسعار Solana لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.1134
|+0.15%
|30 يوم
|$ +0.97
|+1.29%
|60 يوم
|$ +7.24
|+10.57%
|90 يوم
|$ -8.67
|-10.28%
سجل اليوم SOL تغيرًا $ +0.1134 (+0.15%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.97 (+1.29%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SOL تغييرًا في $ +7.24 (+10.57%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -8.67 (-10.28%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Solana الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق SOL: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
SOL_USDT في إطار زمني 4 ساعات، يبلغ السعر الحالي 75.36 ويتحرك فوق مركز التذبذب عند 75.1366. يقبع السعر ضمن نطاق ضيق بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. تشير منظومة المراكز إلى حالة توازن بين المشترين والبائعين. أما المؤشرات فتظهر تبايناً في توافقها. تُظهر المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل إشارة شراء واضحة، بينما لم يحدث أي انحراف ملحوظ في بنية الاتجاه طويل الأجل. سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، مع ظهور تباين في قوة الخطين السريع والبطيء. يتراوح مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، فيما تعود قيم KDJ وStochRSI إلى محيط المستوى الأوسط. ومع انكماش نطاق بولينجر، تنخفض معدلات التقلبات، مما يعكس تراجع قوة الزخم الشرائي وغياب الانفجار المركزي للزخم الهابط. تشكلت قوة بيعية قوية عند المستويات العليا، ما أدى إلى تشكيل ضغط على الأسعار. كما أن ترتيب المؤشرات المتعددة يشير إلى عدم وضوح الاتجاه. ينتظر السوق عوامل جديدة قد تدفع بالزخم نحو اتجاه محدد. تقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 عند 75.8933، وهي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.53 نقطة. أما دعم المقاومة القريبة فهو عند مستوى S1 عند 74.7233، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.64 نقطة. ومن جهة أخرى، يقع مستوى المقاومة البعيد عند R2 عند 76.3066، بينما يقع دعم المقاومة البعيد أسفله عند S2 عند 73.9666. وتتركز المستويات الرئيسية بشكل كثيف ضمن نطاق دولار واحد أعلى أو أقل من السعر الحالي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Solana نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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في عالم الكريبتو، تتميز سولانا (SOL) بسرعتها العالية وتكلفتها المنخفضة وقابليتها العالية للتوسع. وبصفتها منصة بلوكتشين لامركزية، تهدف سولانا إلى توفير بيئة سريعة وآمنة ومنخفضة التكلفة للتطبيقات اللامركزية (dApps) وتداول الأصول المشفرة.
سولانا هي منصة بلوكتشين عالية الأداء مصممة للتغلب على قيود قابلية التوسع والسرعة في سلاسل الكتل التقليدية. يُستخدم توكنها الأصلي، SOL، لدفع رسوم المعاملات، وتنفيذ العقود الذكية، والمشاركة في حوكمة الشبكة، والمراهنة للحصول على مكافآت.
تكمن ميزة سولانا في دمجها لآليات إجماع إثبات التاريخ (PoH) وإثبات الحصة (PoS)، مما يُمكّن الشبكة من معالجة آلاف المعاملات في الثانية مع الحفاظ على الأمان. هذا يجعل سولانا خيارًا شائعًا لتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والألعاب، وتطبيقات Web3.
تعمل سلسلة الكتل الخاصة بسولانا كسجل عام يُسجل جميع المعاملات. تضمن آلية إثبات الملكية (PoH) الفريدة ترتيب المعاملات وثباتها. يُكافأ المُحققون في الشبكة على التحقق من المعاملات والحفاظ على السجل، بينما يُمكن للمستخدمين مشاركة SOL للمشاركة في إجماع الشبكة وكسب مكافآت إضافية.
- السرعة: تستغرق التحويلات المصرفية التقليدية أيامًا، ويتم تأكيد مدفوعات بطاقات الائتمان في ثوانٍ، وتُسوّى في غضون أيام، بينما تُنجز معاملات سولانا في أقل من ثانية، مما يُتيح تجارب آنية.
- التكلفة: تبلغ رسوم المعاملات على سولانا عادةً حوالي 0.00025 دولار أمريكي، مما يجعل المدفوعات الصغيرة والمتكررة عملية.
- قابلية التوسع: يُمكن لسولانا معالجة آلاف المعاملات في الثانية، مما يعني أن الشبكة تظل سريعة وبأسعار معقولة حتى مع نمو الاستخدام.
- إمكانية الوصول العالمي: يُمكن لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت استخدام سولانا، دون الحاجة إلى حساب مصرفي أو فحص ائتماني أو قيود جغرافية.
شراء سولانا سهل. إليك كيفية شراء SOL على منصة MEXC:
- سجّل وأكمل عملية التحقق من KYC
- أودع الأموال (باستخدام بطاقات مصرفية، بطاقات ائتمان، إلخ)
- ابحث عن SOL وأدخل المبلغ الذي ترغب بشرائه
- أكّد طلبك لامتلاك SOL
مع MEXC، يمكنك تتبع أسعار سولانا في الوقت الفعلي، ومراقبة اتجاهات السوق، وإدارة استثماراتك بأمان.
تتيح سولانا للمستخدمين ربح مكافآت من خلال وضع SOL والمشاركة في إجماع الشبكة. وضع SOL سهل:
- انقل SOL إلى محفظة أو منصة تداول تدعم وضع SOL
- اختر جهة تحقق لوضع SOL معها
- اربح مكافآت بانتظام بناءً على المبلغ الذي وضعته ومدة وضع SOL
يساعد وضع SOL على تأمين شبكة سولانا ويولد دخلاً سلبياً، مما يجعله استراتيجية شائعة للمستثمرين على المدى الطويل.
يعتمد نجاح سولانا على مدى تحملك للمخاطر واستراتيجيتك. لقد جذبت سرعتها ورسومها المنخفضة ونظامها البيئي النشط العديد من المطورين والمستخدمين. تُستخدم SOL على نطاق واسع في مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وWeb3، مما يجعلها أصلًا رقميًا بارزًا. ومع ذلك، قد يكون سعر سولانا متقلبًا. فرغم قوة إمكانات تقنيتها ونظامها البيئي، إلا أن تكاليف صيانة الشبكة، ومعنويات السوق، والمنافسة قد تؤثر على تحركات الأسعار. لذا، ينبغي على المستثمرين تقييم قدرتهم على تحمل المخاطر والاستثمار بحذر.
يتأثر سعر سولانا بالعرض والطلب، ومعنويات السوق، وترقيات التكنولوجيا، وتطوير النظام البيئي. على الرغم من تقلبها التاريخي، إلا أن إمكانات SOL على المدى الطويل معروفة على نطاق واسع مع نضج النظام البيئي. على منصة MEXC، يمكنك تتبع بيانات السوق في الوقت الفعلي لتحسين توقيت الشراء والبيع.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Solana، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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