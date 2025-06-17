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Resolv السعر(RESOLV)

USD

مخطط أسعار Resolv (RESOLV) المباشر

$0.22472
$0.22472$0.22472
-3.61%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول RESOLV

السعر الحالي لـ Resolv (RESOLV) اليوم هو 0.22491 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 35.03M USD. يتم تحديث سعر من RESOLV إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Resolv:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 6.16M USD
- تغير سعر Resolv خلال اليوم هو -3.61%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 155.75M USD

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RESOLV أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Resolv لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0084162-3.61%
30 يوم$ +0.17491+349.82%
60 يوم$ +0.17491+349.82%
90 يوم$ +0.17491+349.82%
تغير سعر Resolv اليوم

سجل اليوم RESOLV تغيرًا $ -0.0084162 (-3.61%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Resolv لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.17491 (+349.82%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Resolv لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RESOLV تغييرًا في $ +0.17491 (+349.82%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Resolv لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.17491 (+349.82%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

RESOLV معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Resolv: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.22208
$ 0.22208$ 0.22208

$ 0.25984
$ 0.25984$ 0.25984

$ 0.426
$ 0.426$ 0.426

-1.46%

-3.61%

-26.78%

RESOLV معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 35.03M
$ 35.03M$ 35.03M

$ 6.16M
$ 6.16M$ 6.16M

155.75M
155.75M 155.75M

ما هو Resolv ( RESOLV )

مشروع Resolv هو بروتوكول يقدم USR، وهي عملة مستقرة مدعومة بـ ETH ومشتقاتها، مع توليد العائد واستقرار الأسعار، بدعم من RLP - طبقة حماية مميزة تمكن زراعة العائد بالرافعة المالية.

متوفر Resolv على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Resolv الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين RESOLVلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Resolv على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Resolv سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Resolv

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Resolv، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ RESOLV؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارResolv.

سجل أسعار Resolv

يوفر تتبع مسار سعر RESOLV معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ RESOLV. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Resolv.

توكنوميكس Resolv (RESOLV)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Resolv (RESOLV) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RESOLV والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Resolv ( RESOLV )

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عملة RESOLV إلى العملات المحلية

1 RESOLV إلى VND
5,918.50665
1 RESOLV إلى AUD
A$0.3463614
1 RESOLV إلى GBP
0.1664334
1 RESOLV إلى EUR
0.1934226
1 RESOLV إلى USD
$0.22491
1 RESOLV إلى MYR
RM0.9536184
1 RESOLV إلى TRY
8.8884432
1 RESOLV إلى JPY
¥32.6659284
1 RESOLV إلى RUB
17.6531859
1 RESOLV إلى INR
19.4412204
1 RESOLV إلى IDR
Rp3,687.0485904
1 RESOLV إلى KRW
308.9408742
1 RESOLV إلى PHP
12.7636425
1 RESOLV إلى EGP
￡E.11.2769874
1 RESOLV إلى BRL
R$1.2347559
1 RESOLV إلى CAD
C$0.3058776
1 RESOLV إلى BDT
27.4929984
1 RESOLV إلى NGN
347.081112
1 RESOLV إلى UAH
9.3405123
1 RESOLV إلى VES
Bs22.94082
1 RESOLV إلى PKR
Rs63.7125048
1 RESOLV إلى KZT
116.6540697
1 RESOLV إلى THB
฿7.3298169
1 RESOLV إلى TWD
NT$6.6438414
1 RESOLV إلى AED
د.إ0.8254197
1 RESOLV إلى CHF
Fr0.1821771
1 RESOLV إلى HKD
HK$1.7632944
1 RESOLV إلى MAD
.د.م2.0489301
1 RESOLV إلى MXN
$4.2710409

Resolv المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Resolv، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Resolv الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

RESOLV
RESOLV
USD
USD

1 RESOLV = 0.22491 USD

تداول

USDTRESOLV
$0.22491
$0.22491$0.22491
-10.51%

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