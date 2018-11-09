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سعر BitcoinSV المباشر اليوم هو 15.41 USD. القيمة السوقية لـ BSV هي 308,854,298.96875 USD. تابع تحديثات أسعار BSV إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر BitcoinSV المباشر اليوم هو 15.41 USD. القيمة السوقية لـ BSV هي 308,854,298.96875 USD. تابع تحديثات أسعار BSV إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BSV

معلومات سعر BSV

ما هو BSV

الموقع الرسمي لـ BSV

اقتصاد توكن BSV

توقعات سعر BSV

سجل BSV

دليل شراء BSV

محول عملة BSV إلى الفيات

عقود BSV الفورية

BSV عقود Coin-M الآجلة

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سعر BitcoinSV (BSV)

السعر المباشر لـ 1 BSV إلى USD:

$15.41
$15.41$15.41
+1.24%1D
USD
مخطط أسعار BitcoinSV (BSV) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:18:12 (UTC+8)

سعر BitcoinSV اليوم

السعر المباشر لمشروع BitcoinSV (BSV) اليوم هو $ 15.41، مع تغير بنسبة 1.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BSV الحالي إلى USD هو $ 15.41 لكل BSV.

يحتل BitcoinSV حاليًا المرتبة #118 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 308.85M، مع عرض متداول قدره 20.04M BSV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BSV بين $ 15 (أدنى) و$ 15.69 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 491.6353891، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 11.093911933937791.

على المدى القصير، تحرك BSV بمقدار -0.26% خلال الساعة الماضية و+5.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 113.68K.

معلومات سوق BitcoinSV (BSV)

No.118

$ 308.85M
$ 308.85M$ 308.85M

$ 113.68K
$ 113.68K$ 113.68K

$ 308.85M
$ 308.85M$ 308.85M

20.04M
20.04M 20.04M

20,042,459.375
20,042,459.375 20,042,459.375

0.01%

2018-11-09 00:00:00

$ 88.3
$ 88.3$ 88.3

BSV

القيمة السوقية الحالية لـ BitcoinSV هي $ 308.85M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 113.68K. العرض المتداول لـ BSV يبلغ 20.04M، مع إجمالي عرض 20042459.375. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 308.85M.

سجل سعر BitcoinSV بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 15
$ 15$ 15
24 ساعة منخفض
$ 15.69
$ 15.69$ 15.69
24 ساعة مرتفع

$ 15
$ 15$ 15

$ 15.69
$ 15.69$ 15.69

$ 491.6353891
$ 491.6353891$ 491.6353891

$ 11.093911933937791
$ 11.093911933937791$ 11.093911933937791

-0.26%

+1.24%

+5.91%

+5.91%

سجل سعر BitcoinSV (BSV) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار BitcoinSV لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.1887+1.24%
30 يوم$ +2.01+15.00%
60 يوم$ +3.48+29.17%
90 يوم$ +0.54+3.63%
تغير سعر BitcoinSV اليوم

سجل اليوم BSV تغيرًا $ +0.1887 (+1.24%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر BitcoinSV لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +2.01 (+15.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر BitcoinSV لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BSV تغييرًا في $ +3.48 (+29.17%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر BitcoinSV لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.54 (+3.63%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة BitcoinSV (BSV)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار BitcoinSV.

تحليل BitcoinSV

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار BitcoinSV الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق BitcoinSV اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق BSV: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

BSV_USDT يتحرك عند مستوى 15.02 دولارًا على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر تحت نقطة المحورية S1 عند 15.0733، ويتمركز عند الحد الأدنى للنطاق المحدد بين المحور الرئيسي 15.2666 ومستوى الدعم S2 عند 14.8266. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء، بينما تبقى مجموعة المتوسطات طويلة المدى في وضع محايد. كما توجد تباينات هرمية بين المؤشرات المختلفة. تشكل مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، مما يشير إلى بدء تراكم قوة الشراء. أما مؤشر RSI فهو يتداول ضمن المنطقة المحايدة دون ظهور قيم متطرفة تدل على حالة التشبع الشرائي أو البيعي. كما أن مؤشرات KDJ وStochRSI تتجهان معًا نحو الارتفاع، مما يعكس تمركز قوة الشراء على المدى القصير. بعد أن ضاقت فجوة بولينجر باند وعادت إلى التسطيح، لا تزال معدلات التذبذب منخفضة، مما يشير إلى استمرار حالة التردد وعدم وجود طاقة كافية لحدوث اختراقات اتجاهية واضحة. أما بالنسبة للمقاومات والدعم، فإن أقرب مقاومة تقع عند نقطة المحورية S1 عند 15.0733، وهي تبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.35%. وفي حال تمكّن السعر من اختراق هذه النقطة، سيتجه نحو المحور الرئيسي عند 15.2666، والذي يبعد بنسبة 1.64% عن السعر الحالي. أما على الجانب الآخر، فإن أقرب دعم يقع عند نقطة المحورية S2 عند 14.8266، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.29%. وإذا انكسر هذا المستوى، فستصبح نقطة الدعم العكسية المرتبطة بالمقاومة R2 عند 15.7066 محطّ اهتمام رئيسي في المرحلة القادمة، حيث يتحرك السعر حاليًا بالقرب من خط الفصل بين المشترين والبائعين.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار BitcoinSV؟

تتأثر أسعار BSV بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين
2. التطورات التنظيمية والوضوح القانوني
3. معدل اعتماد الشبكة وحجم المعاملات
4. صعوبة التعدين وتغييرات معدل التجزئة
5. المنافسة من العملات المشفرة الأخرى
6. التطورات التقنية والتحديثات
7. التغطية الإعلامية والتصور العام
8. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
9. حجم التداول والسيولة
10. الاستثمارات المؤسسية والشراكات

تتفاعل هذه العوامل لخلق تقلبات في الأسعار واتجاهات للقيمة على المدى الطويل.

لماذا يريد الناس معرفة سعر BitcoinSV اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر BSV اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت الاستثمار، وتحليل السوق، وحساب الأرباح والخسائر. يحتاج متداولو اليوم إلى أسعار حقيقية في الوقت الفعلي لتحديد نقاط الدخول والخروج. أما المستثمرون على المدى الطويل فيتابعون أداء استثماراتهم واحتياجات إعادة التوازن.

توقعات أسعار BitcoinSV

BitcoinSV (BSV) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BSV في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBitcoinSV (BSV) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر BitcoinSV نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر BitcoinSV الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BSV للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار BitcoinSV.

كيفية شراء واستثمار BitcoinSV في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع BitcoinSV؟ شراء BSV سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء BitcoinSV. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء BitcoinSV (BSV).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة BitcoinSV فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء BitcoinSV (BSV)

ماذا يمكنك أن تفعل مع BitcoinSV

يسمح لك امتلاك BitcoinSV بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو BitcoinSV ( BSV )

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

BitcoinSV المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ BitcoinSV، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب BitcoinSV الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Bitcoin ForkProof of Work (PoW)Smart Contract Platform

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول BitcoinSV

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:18:12 (UTC+8)

تحديثات BitcoinSV (BSV) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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BSV USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BSV باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BSV USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق BitcoinSV (BSV) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BitcoinSV المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBSV
$15.4
$15.4$15.4
+1.04%
7.42K (USDT)

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BSV
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USD

1 BSV = 15.41 USD