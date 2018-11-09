سعر BitcoinSV (BSV)
السعر المباشر لمشروع BitcoinSV (BSV) اليوم هو $ 15.41، مع تغير بنسبة 1.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BSV الحالي إلى USD هو $ 15.41 لكل BSV.
يحتل BitcoinSV حاليًا المرتبة #118 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 308.85M، مع عرض متداول قدره 20.04M BSV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BSV بين $ 15 (أدنى) و$ 15.69 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 491.6353891، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 11.093911933937791.
على المدى القصير، تحرك BSV بمقدار -0.26% خلال الساعة الماضية و+5.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 113.68K.
No.118
0.01%
2018-11-09 00:00:00
BSV
القيمة السوقية الحالية لـ BitcoinSV هي $ 308.85M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 113.68K. العرض المتداول لـ BSV يبلغ 20.04M، مع إجمالي عرض 20042459.375. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 308.85M.
-0.26%
+1.24%
+5.91%
+5.91%
تتبع تغيرات أسعار BitcoinSV لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.1887
|+1.24%
|30 يوم
|$ +2.01
|+15.00%
|60 يوم
|$ +3.48
|+29.17%
|90 يوم
|$ +0.54
|+3.63%
سجل اليوم BSV تغيرًا $ +0.1887 (+1.24%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +2.01 (+15.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BSV تغييرًا في $ +3.48 (+29.17%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.54 (+3.63%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار BitcoinSV الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق BSV: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BSV_USDT يتحرك عند مستوى 15.02 دولارًا على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر تحت نقطة المحورية S1 عند 15.0733، ويتمركز عند الحد الأدنى للنطاق المحدد بين المحور الرئيسي 15.2666 ومستوى الدعم S2 عند 14.8266. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء، بينما تبقى مجموعة المتوسطات طويلة المدى في وضع محايد. كما توجد تباينات هرمية بين المؤشرات المختلفة. تشكل مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، مما يشير إلى بدء تراكم قوة الشراء. أما مؤشر RSI فهو يتداول ضمن المنطقة المحايدة دون ظهور قيم متطرفة تدل على حالة التشبع الشرائي أو البيعي. كما أن مؤشرات KDJ وStochRSI تتجهان معًا نحو الارتفاع، مما يعكس تمركز قوة الشراء على المدى القصير. بعد أن ضاقت فجوة بولينجر باند وعادت إلى التسطيح، لا تزال معدلات التذبذب منخفضة، مما يشير إلى استمرار حالة التردد وعدم وجود طاقة كافية لحدوث اختراقات اتجاهية واضحة. أما بالنسبة للمقاومات والدعم، فإن أقرب مقاومة تقع عند نقطة المحورية S1 عند 15.0733، وهي تبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.35%. وفي حال تمكّن السعر من اختراق هذه النقطة، سيتجه نحو المحور الرئيسي عند 15.2666، والذي يبعد بنسبة 1.64% عن السعر الحالي. أما على الجانب الآخر، فإن أقرب دعم يقع عند نقطة المحورية S2 عند 14.8266، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.29%. وإذا انكسر هذا المستوى، فستصبح نقطة الدعم العكسية المرتبطة بالمقاومة R2 عند 15.7066 محطّ اهتمام رئيسي في المرحلة القادمة، حيث يتحرك السعر حاليًا بالقرب من خط الفصل بين المشترين والبائعين.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر BitcoinSV نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ BitcoinSV، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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