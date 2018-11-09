سعر BitcoinSV اليوم

السعر المباشر لمشروع BitcoinSV (BSV) اليوم هو $ 15.41، مع تغير بنسبة 1.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BSV الحالي إلى USD هو $ 15.41 لكل BSV.

يحتل BitcoinSV حاليًا المرتبة #118 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 308.85M، مع عرض متداول قدره 20.04M BSV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BSV بين $ 15 (أدنى) و$ 15.69 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 491.6353891، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 11.093911933937791.

على المدى القصير، تحرك BSV بمقدار -0.26% خلال الساعة الماضية و+5.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 113.68K.

معلومات سوق BitcoinSV (BSV)

التصنيف No.118 القيمة السوقية $ 308.85M$ 308.85M $ 308.85M الحجم (24 ساعة) $ 113.68K$ 113.68K $ 113.68K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 308.85M$ 308.85M $ 308.85M إمداد دورة التداول 20.04M 20.04M 20.04M إجمالي العرض 20,042,459.375 20,042,459.375 20,042,459.375 الحصة السوقية 0.01% تاريخ الإصدار 2018-11-09 00:00:00 سعر الإصدار $ 88.3$ 88.3 $ 88.3 البلوكتشين العام BSV

القيمة السوقية الحالية لـ BitcoinSV هي $ 308.85M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 113.68K. العرض المتداول لـ BSV يبلغ 20.04M، مع إجمالي عرض 20042459.375. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 308.85M.