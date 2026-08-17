سعر Derive (DRV)
السعر المباشر لمشروع Derive (DRV) اليوم هو $ 0.09511، مع تغير بنسبة 12.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DRV الحالي إلى USD هو $ 0.09511 لكل DRV.
يحتل Derive حاليًا المرتبة #268 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 70.15M، مع عرض متداول قدره 737.53M DRV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DRV بين $ 0.09501 (أدنى) و$ 0.11655 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.559824069949719، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01222005074544384.
على المدى القصير، تحرك DRV بمقدار -0.63% خلال الساعة الماضية و-2.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 63.93K.
No.268
49.16%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Derive هي $ 70.15M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 63.93K. العرض المتداول لـ DRV يبلغ 737.53M، مع إجمالي عرض 1500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 142.67M.
-0.63%
-12.16%
-2.12%
-2.12%
تتبع تغيرات أسعار Derive لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0131678
|-12.16%
|30 يوم
|$ -0.02909
|-23.43%
|60 يوم
|$ +0.05511
|+137.77%
|90 يوم
|$ +0.05511
|+137.77%
سجل اليوم DRV تغيرًا $ -0.0131678 (-12.16%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.02909 (-23.43%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DRV تغييرًا في $ +0.05511 (+137.77%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.05511 (+137.77%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Derive الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق DRV: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
DRV_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.09249، حيث يقع السعر بين نقطة التمركز S1 عند 0.0929 ونقطة التمركز المركزية عند 0.0939. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما يبقى الاتجاه طويل المدى ضمن نمط تذبذب محايد. يقع السعر الحالي في النصف السفلي من نظام النقاط المحورية، مع وجود مسافة واضحة تفصله عن مستوى المقاومة المركزية العلوية. تشير مؤشرات MACD إلى حالة تقاطع هبوطي، مما يدل على انخفاض الزخم القصير الأجل. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة، دون ظهور أي إشارات بيع أو شراء متطرفة. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تبايناً في التوجهات، إذ يتعايش ضغط التراجع القصير الأجل مع رغبة الاستقرار على المدى المتوسط. كما أن معدل التقلبات يبقى ضمن مستوياته الطبيعية، دون ظهور أي ارتفاعات أو انكماشات ملحوظة، ما يجعل السوق في مرحلة صمت قبل تحديد الاتجاه. تتمثل الدعم الرئيسي القريب عند مستوى S2 عند 0.0914، وهو يبعد نحو 1.2% عن السعر الحالي. أما أول مقاومة علوية فتقع عند نقطة التمركز S1 عند 0.0929، وهي تبعد أقل من 0.5% عن السعر الحالي. ومن بين المستويات البعيدة المرجعية، يمكن الإشارة إلى نقطة التمركز المركزية عند 0.0939 ومستوى المقاومة R1 عند 0.0954. وإذا لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 0.0929 بشكل فعال، فمن المتوقع أن يستمر في حركة تذبذبية ضمن نطاق يتراوح بين 0.0914 و0.0939.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Derive نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Derive Protocol is a permissionless, self-custodial settlement layer for options, perps, and spot on Derive Chain (OP Stack). Derive Exchange is the matching venue and UI that routes and settles trades to the Protocol.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Derive، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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