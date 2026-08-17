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سعر Derive المباشر اليوم هو 0.09511 USD. القيمة السوقية لـ DRV هي 70,146,448.15013 USD. تابع تحديثات أسعار DRV إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Derive المباشر اليوم هو 0.09511 USD. القيمة السوقية لـ DRV هي 70,146,448.15013 USD. تابع تحديثات أسعار DRV إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن DRV

معلومات سعر DRV

ما هو DRV

الوثيقة البيضاء لـ DRV

الموقع الرسمي لـ DRV

اقتصاد توكن DRV

توقعات سعر DRV

سجل DRV

دليل شراء DRV

محول عملة DRV إلى الفيات

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سعر Derive (DRV)

السعر المباشر لـ 1 DRV إلى USD:

$0.09512
$0.09512$0.09512
-12.16%1D
USD
مخطط أسعار Derive (DRV) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:19:49 (UTC+8)

سعر Derive اليوم

السعر المباشر لمشروع Derive (DRV) اليوم هو $ 0.09511، مع تغير بنسبة 12.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DRV الحالي إلى USD هو $ 0.09511 لكل DRV.

يحتل Derive حاليًا المرتبة #268 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 70.15M، مع عرض متداول قدره 737.53M DRV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DRV بين $ 0.09501 (أدنى) و$ 0.11655 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.559824069949719، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01222005074544384.

على المدى القصير، تحرك DRV بمقدار -0.63% خلال الساعة الماضية و-2.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 63.93K.

معلومات سوق Derive (DRV)

No.268

$ 70.15M
$ 70.15M$ 70.15M

$ 63.93K
$ 63.93K$ 63.93K

$ 142.67M
$ 142.67M$ 142.67M

737.53M
737.53M 737.53M

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

49.16%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Derive هي $ 70.15M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 63.93K. العرض المتداول لـ DRV يبلغ 737.53M، مع إجمالي عرض 1500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 142.67M.

سجل سعر Derive بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.09501
$ 0.09501$ 0.09501
24 ساعة منخفض
$ 0.11655
$ 0.11655$ 0.11655
24 ساعة مرتفع

$ 0.09501
$ 0.09501$ 0.09501

$ 0.11655
$ 0.11655$ 0.11655

$ 0.559824069949719
$ 0.559824069949719$ 0.559824069949719

$ 0.01222005074544384
$ 0.01222005074544384$ 0.01222005074544384

-0.63%

-12.16%

-2.12%

-2.12%

سجل سعر Derive (DRV) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Derive لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0131678-12.16%
30 يوم$ -0.02909-23.43%
60 يوم$ +0.05511+137.77%
90 يوم$ +0.05511+137.77%
تغير سعر Derive اليوم

سجل اليوم DRV تغيرًا $ -0.0131678 (-12.16%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Derive لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.02909 (-23.43%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Derive لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DRV تغييرًا في $ +0.05511 (+137.77%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Derive لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.05511 (+137.77%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Derive.

تحليل Derive

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Derive الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Derive اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق DRV: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

DRV_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.09249، حيث يقع السعر بين نقطة التمركز S1 عند 0.0929 ونقطة التمركز المركزية عند 0.0939. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما يبقى الاتجاه طويل المدى ضمن نمط تذبذب محايد. يقع السعر الحالي في النصف السفلي من نظام النقاط المحورية، مع وجود مسافة واضحة تفصله عن مستوى المقاومة المركزية العلوية. تشير مؤشرات MACD إلى حالة تقاطع هبوطي، مما يدل على انخفاض الزخم القصير الأجل. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة، دون ظهور أي إشارات بيع أو شراء متطرفة. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تبايناً في التوجهات، إذ يتعايش ضغط التراجع القصير الأجل مع رغبة الاستقرار على المدى المتوسط. كما أن معدل التقلبات يبقى ضمن مستوياته الطبيعية، دون ظهور أي ارتفاعات أو انكماشات ملحوظة، ما يجعل السوق في مرحلة صمت قبل تحديد الاتجاه. تتمثل الدعم الرئيسي القريب عند مستوى S2 عند 0.0914، وهو يبعد نحو 1.2% عن السعر الحالي. أما أول مقاومة علوية فتقع عند نقطة التمركز S1 عند 0.0929، وهي تبعد أقل من 0.5% عن السعر الحالي. ومن بين المستويات البعيدة المرجعية، يمكن الإشارة إلى نقطة التمركز المركزية عند 0.0939 ومستوى المقاومة R1 عند 0.0954. وإذا لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 0.0929 بشكل فعال، فمن المتوقع أن يستمر في حركة تذبذبية ضمن نطاق يتراوح بين 0.0914 و0.0939.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Derive

Derive (DRV) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DRV في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDerive (DRV) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Derive نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Derive الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DRV للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Derive.

كيفية شراء واستثمار Derive في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Derive؟ شراء DRV سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Derive. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Derive (DRV).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Derive فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Derive (DRV)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Derive

يسمح لك امتلاك Derive بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Derive ( DRV )

Derive Protocol is a permissionless, self-custodial settlement layer for options, perps, and spot on Derive Chain (OP Stack). Derive Exchange is the matching venue and UI that routes and settles trades to the Protocol.

Derive المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Derive، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Derive الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBase Native

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Derive

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:19:49 (UTC+8)

تحديثات Derive (DRV) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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DRV USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع DRV باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود DRV USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Derive (DRV) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Derive المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDRV
$0.09513
$0.09513$0.09513
-12.18%
607.95K (USDT)

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DRV
USD
USD

1 DRV = 0.09511 USD