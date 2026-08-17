سعر Derive اليوم

السعر المباشر لمشروع Derive (DRV) اليوم هو $ 0.09511، مع تغير بنسبة 12.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DRV الحالي إلى USD هو $ 0.09511 لكل DRV.

يحتل Derive حاليًا المرتبة #268 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 70.15M، مع عرض متداول قدره 737.53M DRV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DRV بين $ 0.09501 (أدنى) و$ 0.11655 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.559824069949719، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01222005074544384.

على المدى القصير، تحرك DRV بمقدار -0.63% خلال الساعة الماضية و-2.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 63.93K.

معلومات سوق Derive (DRV)

التصنيف No.268 القيمة السوقية $ 70.15M$ 70.15M $ 70.15M الحجم (24 ساعة) $ 63.93K$ 63.93K $ 63.93K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 142.67M$ 142.67M $ 142.67M إمداد دورة التداول 737.53M 737.53M 737.53M الحد الأقصى للعرض 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 إجمالي العرض 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 معدل التداول 49.16% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Derive هي $ 70.15M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 63.93K. العرض المتداول لـ DRV يبلغ 737.53M، مع إجمالي عرض 1500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 142.67M.