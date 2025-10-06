سعر ATLA المباشر اليوم هو 54.3749 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ATLA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ATLA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر ATLA المباشر اليوم هو 54.3749 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ATLA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ATLA بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ATLA

معلومات سعر ATLA

الوثيقة البيضاء لـ ATLA

الموقع الرسمي لـ ATLA

اقتصاد توكن ATLA

توقعات سعر ATLA

سجل ATLA

دليل شراء ATLA

محول عملة ATLA إلى الفيات

ATLA العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار ATLA

ATLA السعر(ATLA)

السعر المباشر لـ 1 ATLA إلى USD:

$54.375
$54.375$54.375
-2.99%1D
USD
مخطط أسعار ATLA (ATLA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:35:56 (UTC+8)

معلومات سعر ATLA (ATLA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 53.4299
$ 53.4299$ 53.4299
24 ساعة منخفض
$ 57.3322
$ 57.3322$ 57.3322
24 ساعة مرتفع

$ 53.4299
$ 53.4299$ 53.4299

$ 57.3322
$ 57.3322$ 57.3322

--
----

--
----

-0.10%

-2.98%

-4.60%

-4.60%

سعر ATLA (ATLA) في الوقت الحقيقي هو $ 54.3749. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ATLA بين أدنى سعر $ 53.4299 وأعلى سعر $ 57.3322، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـATLA على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ATLA -0.10% على مدار الساعة الماضية، -2.98% على مدار 24 ساعة، و -4.60% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ATLA (ATLA)

--
----

$ 11.02M
$ 11.02M$ 11.02M

$ 163.12B
$ 163.12B$ 163.12B

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

ATLETA

القيمة السوقية الحالية لـ ATLA هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.02M. العرض المتداول لـ ATLA يبلغ --، مع إجمالي عرض 3000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 163.12B.

سجل سعر ATLA (ATLA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ATLA لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -1.675923-2.98%
30 يوم$ +19.7739+57.14%
60 يوم$ +36.1624+198.55%
90 يوم$ +54.2499+43,399.92%
تغير سعر ATLA اليوم

سجل اليوم ATLA تغيرًا $ -1.675923 (-2.98%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ATLA لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +19.7739 (+57.14%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ATLA لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ATLA تغييرًا في $ +36.1624 (+198.55%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ATLA لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +54.2499 (+43,399.92%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ATLA (ATLA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ATLA.

ما هو ATLA ( ATLA )

منصة العقود الذكية المعيارية متعددة الطبقات، المتوافقة مع آلات القيمة الإلكترونية (EVM)، وشبكة بلوكتشين، التي تُركز على الأمان واللامركزية، مع الحفاظ على قابلية التوسع والتشغيل البيني. ATLETA هي بنية تحتية مصممة لحماية وتسريع رقمنة الرياضة، وترميز السلع التناظرية، وتحويل أسواق الرياضة من أسواق خاصة إلى عامة. كُتبت ATLETA بلغة RUST وبُنيت باستخدام إطار عمل Substrate، وهي ترث العديد من البدائيات التقنية والاقتصادية المُجرّبة، مما يُتيح كفاءة أعلى في المعاملات، وضمانات تسوية، ونماذج برمجة أوسع نطاقًا من الشبكات العامة البديلة.

متوفر ATLA على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك ATLA الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ATLAلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول ATLA على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء ATLA سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر ATLA (USD)

كم ستكون قيمة ATLA (ATLA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ATLA (ATLA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ATLA.

تحقق الآن من توقعات سعر ATLA!

توكنوميكس ATLA (ATLA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ATLA (ATLA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ATLA والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء ATLA ( ATLA )

هل تبحث عن كيفية شراء ATLA؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء ATLA على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ATLA إلى العملات المحلية

1 ATLA (ATLA) إلى VND
1,430,875.4935
1 ATLA (ATLA) إلى AUD
A$82.106099
1 ATLA (ATLA) إلى GBP
40.781175
1 ATLA (ATLA) إلى EUR
46.218665
1 ATLA (ATLA) إلى USD
$54.3749
1 ATLA (ATLA) إلى MYR
RM227.830831
1 ATLA (ATLA) إلى TRY
2,281.027055
1 ATLA (ATLA) إلى JPY
¥8,264.9848
1 ATLA (ATLA) إلى ARS
ARS$80,080.633975
1 ATLA (ATLA) إلى RUB
4,308.667076
1 ATLA (ATLA) إلى INR
4,800.216172
1 ATLA (ATLA) إلى IDR
Rp906,247.970834
1 ATLA (ATLA) إلى PHP
3,194.525375
1 ATLA (ATLA) إلى EGP
￡E.2,576.826511
1 ATLA (ATLA) إلى BRL
R$290.905715
1 ATLA (ATLA) إلى CAD
C$75.581111
1 ATLA (ATLA) إلى BDT
6,656.575258
1 ATLA (ATLA) إلى NGN
79,148.10444
1 ATLA (ATLA) إلى COP
$209,941.4889
1 ATLA (ATLA) إلى ZAR
R.932.529535
1 ATLA (ATLA) إلى UAH
2,289.727039
1 ATLA (ATLA) إلى TZS
T.Sh.133,928.097445
1 ATLA (ATLA) إلى VES
Bs11,799.3533
1 ATLA (ATLA) إلى CLP
$51,166.7809
1 ATLA (ATLA) إلى PKR
Rs15,416.371648
1 ATLA (ATLA) إلى KZT
29,014.990389
1 ATLA (ATLA) إلى THB
฿1,759.028015
1 ATLA (ATLA) إلى TWD
NT$1,662.784442
1 ATLA (ATLA) إلى AED
د.إ199.555883
1 ATLA (ATLA) إلى CHF
Fr42.956171
1 ATLA (ATLA) إلى HKD
HK$422.492973
1 ATLA (ATLA) إلى AMD
֏20,833.199186
1 ATLA (ATLA) إلى MAD
.د.م501.880327
1 ATLA (ATLA) إلى MXN
$1,002.673156
1 ATLA (ATLA) إلى SAR
ريال203.905875
1 ATLA (ATLA) إلى ETB
Br8,247.041083
1 ATLA (ATLA) إلى KES
KSh7,024.693331
1 ATLA (ATLA) إلى JOD
د.أ38.5518041
1 ATLA (ATLA) إلى PLN
197.380887
1 ATLA (ATLA) إلى RON
лв237.618313
1 ATLA (ATLA) إلى SEK
kr510.580311
1 ATLA (ATLA) إلى BGN
лв91.349832
1 ATLA (ATLA) إلى HUF
Ft18,161.2166
1 ATLA (ATLA) إلى CZK
1,136.43541
1 ATLA (ATLA) إلى KWD
د.ك16.6387194
1 ATLA (ATLA) إلى ILS
176.718425
1 ATLA (ATLA) إلى BOB
Bs375.730559
1 ATLA (ATLA) إلى AZN
92.43733
1 ATLA (ATLA) إلى TJS
SM502.424076
1 ATLA (ATLA) إلى GEL
147.899728
1 ATLA (ATLA) إلى AOA
Kz49,566.527593
1 ATLA (ATLA) إلى BHD
.د.ب20.4449624
1 ATLA (ATLA) إلى BMD
$54.3749
1 ATLA (ATLA) إلى DKK
kr349.086858
1 ATLA (ATLA) إلى HNL
L1,432.234866
1 ATLA (ATLA) إلى MUR
2,474.601699
1 ATLA (ATLA) إلى NAD
$939.054523
1 ATLA (ATLA) إلى NOK
kr543.205251
1 ATLA (ATLA) إلى NZD
$93.524828
1 ATLA (ATLA) إلى PAB
B/.54.3749
1 ATLA (ATLA) إلى PGK
K228.918329
1 ATLA (ATLA) إلى QAR
ر.ق197.924636
1 ATLA (ATLA) إلى RSD
дин.5,478.814924
1 ATLA (ATLA) إلى UZS
soʻm655,119.126431
1 ATLA (ATLA) إلى ALL
L4,516.922943
1 ATLA (ATLA) إلى ANG
ƒ97.331071
1 ATLA (ATLA) إلى AWG
ƒ97.87482
1 ATLA (ATLA) إلى BBD
$108.7498
1 ATLA (ATLA) إلى BAM
KM90.806083
1 ATLA (ATLA) إلى BIF
Fr160,351.5801
1 ATLA (ATLA) إلى BND
$70.143621
1 ATLA (ATLA) إلى BSD
$54.3749
1 ATLA (ATLA) إلى JMD
$8,726.083952
1 ATLA (ATLA) إلى KHR
219,253.190525
1 ATLA (ATLA) إلى KMF
Fr22,891.8329
1 ATLA (ATLA) إلى LAK
1,182,063.019837
1 ATLA (ATLA) إلى LKR
රු16,562.050791
1 ATLA (ATLA) إلى MDL
L924.3733
1 ATLA (ATLA) إلى MGA
Ar242,744.778572
1 ATLA (ATLA) إلى MOP
P435.542949
1 ATLA (ATLA) إلى MVR
831.93597
1 ATLA (ATLA) إلى MWK
MK94,400.807639
1 ATLA (ATLA) إلى MZN
MT3,474.55611
1 ATLA (ATLA) إلى NPR
रु7,683.17337
1 ATLA (ATLA) إلى PYG
385,626.7908
1 ATLA (ATLA) إلى RWF
Fr79,006.7297
1 ATLA (ATLA) إلى SBD
$446.961678
1 ATLA (ATLA) إلى SCR
778.104819
1 ATLA (ATLA) إلى SRD
$2,149.983546
1 ATLA (ATLA) إلى SVC
$475.780375
1 ATLA (ATLA) إلى SZL
L939.054523
1 ATLA (ATLA) إلى TMT
m190.31215
1 ATLA (ATLA) إلى TND
د.ت159.6447064
1 ATLA (ATLA) إلى TTD
$369.205571
1 ATLA (ATLA) إلى UGX
Sh189,442.1516
1 ATLA (ATLA) إلى XAF
Fr30,667.4436
1 ATLA (ATLA) إلى XCD
$146.81223
1 ATLA (ATLA) إلى XOF
Fr30,667.4436
1 ATLA (ATLA) إلى XPF
Fr5,546.2398
1 ATLA (ATLA) إلى BWP
P773.754827
1 ATLA (ATLA) إلى BZD
$109.293549
1 ATLA (ATLA) إلى CVE
$5,147.671783
1 ATLA (ATLA) إلى DJF
Fr9,678.7322
1 ATLA (ATLA) إلى DOP
$3,483.256094
1 ATLA (ATLA) إلى DZD
د.ج7,063.29951
1 ATLA (ATLA) إلى FJD
$122.343525
1 ATLA (ATLA) إلى GNF
Fr472,789.7555
1 ATLA (ATLA) إلى GTQ
Q416.511734
1 ATLA (ATLA) إلى GYD
$11,387.191558
1 ATLA (ATLA) إلى ISK
kr6,688.1127

ATLA المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ATLA، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب ATLA الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ATLA

كم يساوي ATLA (ATLA) اليوم؟
سعر ATLA المباشر في USD هو USD 54.3749، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ATLA إلى USD الحالي؟
سعر ATLA إلى USD الحالي هو $ 54.3749. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ ATLA ؟
القيمة السوقية لعملة ATLA هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ATLA؟
العرض المتداول لتوكن ATLA هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ATLA؟
حقق ATLA سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ATLA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- ATLA.
ما هو حجم تداول ATLA؟
حجم تداول ATLA المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 11.02M USD.
هل سترتفع ATLA هذا العام؟
قد يرتفع ATLA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ATLA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:35:56 (UTC+8)

تحديثات ATLA (ATLA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة ATLA إلى USD

المبلغ

ATLA
ATLA
USD
USD

1 ATLA = 54.3749 USD

تداول ATLA

/USDTATLA
$54.375
$54.375$54.375
-2.98%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,006.04
$113,006.04$113,006.04

-1.42%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,022.14
$4,022.14$4,022.14

-1.82%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04311
$0.04311$0.04311

-7.17%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.21
$195.21$195.21

-1.85%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4796
$3.4796$3.4796

-9.79%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,022.14
$4,022.14$4,022.14

-1.82%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,006.04
$113,006.04$113,006.04

-1.42%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.21
$195.21$195.21

-1.85%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6240
$2.6240$2.6240

-0.45%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19373
$0.19373$0.19373

-3.02%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000282
$0.0000000282$0.0000000282

+227.90%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.405
$2.405$2.405

+220.66%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000108
$0.0000000000000000108$0.0000000000000000108

+140.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001416
$0.00001416$0.00001416

+117.84%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008558
$0.0008558$0.0008558

+85.76%