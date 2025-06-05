كيفية مقاومة الخوف من فقدان الفرصة (FOMO) في تداول العملات المشفرة
تستكشف هذه المقالة كيفية التعرف على FOMO، وكيفية مقاومته، وكيفية تحسين ذكائك العاطفي واستراتيجياتك التجارية لتحقيق النجاح على المدى الطويل في العملات المشفرة.
Public Masterpiece السعر(PMT)
السعر الحالي لـ Public Masterpiece (PMT) اليوم هو 0.08941 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من PMT إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Public Masterpiece:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 134.30K USD
- تغير سعر Public Masterpiece خلال اليوم هو +0.46%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD
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تتبع تغيرات أسعار Public Masterpiece لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0004093
|+0.46%
|30 يوم
|$ +0.01037
|+13.11%
|60 يوم
|$ +0.05541
|+162.97%
|90 يوم
|$ +0.05541
|+162.97%
سجل اليوم PMT تغيرًا $ +0.0004093 (+0.46%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.تغيير سعر Public Masterpiece لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.01037 (+13.11%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.تغيير سعر Public Masterpiece لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PMT تغييرًا في $ +0.05541 (+162.97%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.تغيير سعر Public Masterpiece لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.05541 (+162.97%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Public Masterpiece: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:
-0.22%
+0.46%
+2.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Public Masterpiece هي الأولى من نوعها، وهي مجموعة فريدة ومبتكرة تربط بين الفن المادي وتقنيةالبلوكتشين. تُسلّط الضوء على الأصالة من خلال تتبع كل عمل فني بشهادات رقمية من بدايته وحتى بيعه. وتستمر هذه الميزة الفريدة من نوعها، إذ توفر تجارة عادلة لكل من الفنانين وهواة الجمع، مع توفير فرص استثمار إبداعية من خلال توكن PMT الأصلية ورموز الولاء NFTs (توكن غير قابلة للاستبدال). لا يقتصر الأمر على قدرة عشاق الفن على الاستمتاع بأعمالهم الفنية المفضلة فحسب، بل يصبحون أيضًا جزءًا من شيء أكبر من أنفسهم عند الاستثمار في أصول حقيقية فريدة (RWA). كل ذلك مع الحفاظ على حرية الفنانين دون أي تدخل من أي طرف ثالث.
متوفر Public Masterpiece على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Public Masterpiece الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.
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تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Public Masterpiece، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ PMT؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارPublic Masterpiece.
يوفر تتبع مسار سعر PMT معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ PMT. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Public Masterpiece.
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|1 PMT إلى VND
₫2,352.82415
|1 PMT إلى AUD
A$0.1367973
|1 PMT إلى GBP
￡0.0652693
|1 PMT إلى EUR
€0.0777867
|1 PMT إلى USD
$0.08941
|1 PMT إلى MYR
RM0.3782043
|1 PMT إلى TRY
₺3.5173894
|1 PMT إلى JPY
¥12.7811595
|1 PMT إلى RUB
₽7.0857425
|1 PMT إلى INR
₹7.6776367
|1 PMT إلى IDR
Rp1,465.7374704
|1 PMT إلى KRW
₩121.3159585
|1 PMT إلى PHP
₱4.9738783
|1 PMT إلى EGP
￡E.4.4409947
|1 PMT إلى BRL
R$0.5033783
|1 PMT إلى CAD
C$0.1215976
|1 PMT إلى BDT
৳10.9205374
|1 PMT إلى NGN
₦141.2472357
|1 PMT إلى UAH
₴3.7042563
|1 PMT إلى VES
Bs8.67277
|1 PMT إلى PKR
Rs25.21362
|1 PMT إلى KZT
₸45.616982
|1 PMT إلى THB
฿2.9111896
|1 PMT إلى TWD
NT$2.6742531
|1 PMT إلى AED
د.إ0.3281347
|1 PMT إلى CHF
Fr0.0724221
|1 PMT إلى HKD
HK$0.7009744
|1 PMT إلى MAD
.د.م0.8216779
|1 PMT إلى MXN
$1.7157779
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Public Masterpiece، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
تستكشف هذه المقالة كيفية التعرف على FOMO، وكيفية مقاومته، وكيفية تحسين ذكائك العاطفي واستراتيجياتك التجارية لتحقيق النجاح على المدى الطويل في العملات المشفرة.
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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
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