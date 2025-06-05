ما هو Public Masterpiece ( PMT )

Public Masterpiece هي الأولى من نوعها، وهي مجموعة فريدة ومبتكرة تربط بين الفن المادي وتقنيةالبلوكتشين. تُسلّط الضوء على الأصالة من خلال تتبع كل عمل فني بشهادات رقمية من بدايته وحتى بيعه. وتستمر هذه الميزة الفريدة من نوعها، إذ توفر تجارة عادلة لكل من الفنانين وهواة الجمع، مع توفير فرص استثمار إبداعية من خلال توكن PMT الأصلية ورموز الولاء NFTs (توكن غير قابلة للاستبدال). لا يقتصر الأمر على قدرة عشاق الفن على الاستمتاع بأعمالهم الفنية المفضلة فحسب، بل يصبحون أيضًا جزءًا من شيء أكبر من أنفسهم عند الاستثمار في أصول حقيقية فريدة (RWA). كل ذلك مع الحفاظ على حرية الفنانين دون أي تدخل من أي طرف ثالث.

متوفر Public Masterpiece على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Public Masterpiece الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



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توقع سعر Public Masterpiece

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Public Masterpiece، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ PMT؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارPublic Masterpiece.

سجل أسعار Public Masterpiece

يوفر تتبع مسار سعر PMT معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ PMT. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Public Masterpiece.

كيفية شراء Public Masterpiece ( PMT )

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عملة PMT إلى العملات المحلية

1 PMT إلى VND ₫ 2,352.82415 1 PMT إلى AUD A$ 0.1367973 1 PMT إلى GBP ￡ 0.0652693 1 PMT إلى EUR € 0.0777867 1 PMT إلى USD $ 0.08941 1 PMT إلى MYR RM 0.3782043 1 PMT إلى TRY ₺ 3.5173894 1 PMT إلى JPY ¥ 12.7811595 1 PMT إلى RUB ₽ 7.0857425 1 PMT إلى INR ₹ 7.6776367 1 PMT إلى IDR Rp 1,465.7374704 1 PMT إلى KRW ₩ 121.3159585 1 PMT إلى PHP ₱ 4.9738783 1 PMT إلى EGP ￡E. 4.4409947 1 PMT إلى BRL R$ 0.5033783 1 PMT إلى CAD C$ 0.1215976 1 PMT إلى BDT ৳ 10.9205374 1 PMT إلى NGN ₦ 141.2472357 1 PMT إلى UAH ₴ 3.7042563 1 PMT إلى VES Bs 8.67277 1 PMT إلى PKR Rs 25.21362 1 PMT إلى KZT ₸ 45.616982 1 PMT إلى THB ฿ 2.9111896 1 PMT إلى TWD NT$ 2.6742531 1 PMT إلى AED د.إ 0.3281347 1 PMT إلى CHF Fr 0.0724221 1 PMT إلى HKD HK$ 0.7009744 1 PMT إلى MAD .د.م 0.8216779 1 PMT إلى MXN $ 1.7157779

Public Masterpiece المورد

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