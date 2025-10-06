سعر ERA المباشر اليوم هو 0.3005 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ERA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ERA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر ERA المباشر اليوم هو 0.3005 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ERA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ERA بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار ERA

ERA السعر(ERA)

السعر المباشر لـ 1 ERA إلى USD:

$0.3005
$0.3005$0.3005
-6.15%1D
USD
مخطط أسعار ERA (ERA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:44:50 (UTC+8)

معلومات سعر ERA (ERA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.2965
$ 0.2965$ 0.2965
24 ساعة منخفض
$ 0.3248
$ 0.3248$ 0.3248
24 ساعة مرتفع

$ 0.2965
$ 0.2965$ 0.2965

$ 0.3248
$ 0.3248$ 0.3248

$ 2.002420427794785
$ 2.002420427794785$ 2.002420427794785

$ 0.2815714145169596
$ 0.2815714145169596$ 0.2815714145169596

-0.30%

-6.15%

-19.51%

-19.51%

سعر ERA (ERA) في الوقت الحقيقي هو $ 0.3005. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ERA بين أدنى سعر $ 0.2965 وأعلى سعر $ 0.3248، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـERA على الإطلاق هو $ 2.002420427794785، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.2815714145169596.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ERA -0.30% على مدار الساعة الماضية، -6.15% على مدار 24 ساعة، و -19.51% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ERA (ERA)

No.550

$ 44.62M
$ 44.62M$ 44.62M

$ 332.04K
$ 332.04K$ 332.04K

$ 300.50M
$ 300.50M$ 300.50M

148.50M
148.50M 148.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.85%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ ERA هي $ 44.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 332.04K. العرض المتداول لـ ERA يبلغ 148.50M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 300.50M.

سجل سعر ERA (ERA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ERA لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.019692-6.15%
30 يوم$ -0.2449-44.91%
60 يوم$ -0.4657-60.79%
90 يوم$ -0.838-73.61%
تغير سعر ERA اليوم

سجل اليوم ERA تغيرًا $ -0.019692 (-6.15%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ERA لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.2449 (-44.91%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ERA لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ERA تغييرًا في $ -0.4657 (-60.79%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ERA لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.838 (-73.61%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ERA (ERA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ERA.

ما هو ERA ( ERA )

Caldera هو إنترنت التجميعات، وهو بروتوكول يجعل الكريبتو أسرع وأرخص وأكثر ترابطًا من أي وقت مضى. مع Caldera، تُطلق المشاريع سلاسل كتل مخصصة، متصلة بسلاسة، حيث يمكنك نقل الأصول والتداول والتفاعل مع التطبيقات عبر السلاسل بسلاسة.

متوفر ERA على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك ERA الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ERAلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول ERA على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء ERA سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر ERA (USD)

كم ستكون قيمة ERA (ERA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ERA (ERA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ERA.

تحقق الآن من توقعات سعر ERA!

توكنوميكس ERA (ERA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ERA (ERA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ERA والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء ERA ( ERA )

هل تبحث عن كيفية شراء ERA؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء ERA على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ERA إلى العملات المحلية

1 ERA (ERA) إلى VND
7,907.6575
1 ERA (ERA) إلى AUD
A$0.453755
1 ERA (ERA) إلى GBP
0.225375
1 ERA (ERA) إلى EUR
0.255425
1 ERA (ERA) إلى USD
$0.3005
1 ERA (ERA) إلى MYR
RM1.259095
1 ERA (ERA) إلى TRY
12.605975
1 ERA (ERA) إلى JPY
¥45.676
1 ERA (ERA) إلى ARS
ARS$442.561375
1 ERA (ERA) إلى RUB
23.808615
1 ERA (ERA) إلى INR
26.52213
1 ERA (ERA) إلى IDR
Rp5,008.33133
1 ERA (ERA) إلى PHP
17.642355
1 ERA (ERA) إلى EGP
￡E.14.234685
1 ERA (ERA) إلى BRL
R$1.607675
1 ERA (ERA) إلى CAD
C$0.417695
1 ERA (ERA) إلى BDT
36.78721
1 ERA (ERA) إلى NGN
437.4078
1 ERA (ERA) إلى COP
$1,160.2305
1 ERA (ERA) إلى ZAR
R.5.147565
1 ERA (ERA) إلى UAH
12.654055
1 ERA (ERA) إلى TZS
T.Sh.740.146525
1 ERA (ERA) إلى VES
Bs65.2085
1 ERA (ERA) إلى CLP
$282.7705
1 ERA (ERA) إلى PKR
Rs85.19776
1 ERA (ERA) إلى KZT
160.349805
1 ERA (ERA) إلى THB
฿9.709155
1 ERA (ERA) إلى TWD
NT$9.18328
1 ERA (ERA) إلى AED
د.إ1.102835
1 ERA (ERA) إلى CHF
Fr0.237395
1 ERA (ERA) إلى HKD
HK$2.334885
1 ERA (ERA) إلى AMD
֏115.13357
1 ERA (ERA) إلى MAD
.د.م2.773615
1 ERA (ERA) إلى MXN
$5.54122
1 ERA (ERA) إلى SAR
ريال1.126875
1 ERA (ERA) إلى ETB
Br45.576835
1 ERA (ERA) إلى KES
KSh38.821595
1 ERA (ERA) إلى JOD
د.أ0.2130545
1 ERA (ERA) إلى PLN
1.090815
1 ERA (ERA) إلى RON
лв1.313185
1 ERA (ERA) إلى SEK
kr2.821695
1 ERA (ERA) إلى BGN
лв0.50484
1 ERA (ERA) إلى HUF
Ft100.297885
1 ERA (ERA) إلى CZK
6.28045
1 ERA (ERA) إلى KWD
د.ك0.091953
1 ERA (ERA) إلى ILS
0.976625
1 ERA (ERA) إلى BOB
Bs2.076455
1 ERA (ERA) إلى AZN
0.51085
1 ERA (ERA) إلى TJS
SM2.77662
1 ERA (ERA) إلى GEL
0.81736
1 ERA (ERA) إلى AOA
Kz273.926785
1 ERA (ERA) إلى BHD
.د.ب0.112988
1 ERA (ERA) إلى BMD
$0.3005
1 ERA (ERA) إلى DKK
kr1.92921
1 ERA (ERA) إلى HNL
L7.91517
1 ERA (ERA) إلى MUR
13.675755
1 ERA (ERA) إلى NAD
$5.189635
1 ERA (ERA) إلى NOK
kr2.99899
1 ERA (ERA) إلى NZD
$0.51686
1 ERA (ERA) إلى PAB
B/.0.3005
1 ERA (ERA) إلى PGK
K1.265105
1 ERA (ERA) إلى QAR
ر.ق1.09382
1 ERA (ERA) إلى RSD
дин.30.27237
1 ERA (ERA) إلى UZS
soʻm3,620.481095
1 ERA (ERA) إلى ALL
L24.962535
1 ERA (ERA) إلى ANG
ƒ0.537895
1 ERA (ERA) إلى AWG
ƒ0.5409
1 ERA (ERA) إلى BBD
$0.601
1 ERA (ERA) إلى BAM
KM0.501835
1 ERA (ERA) إلى BIF
Fr886.1745
1 ERA (ERA) إلى BND
$0.387645
1 ERA (ERA) إلى BSD
$0.3005
1 ERA (ERA) إلى JMD
$48.22424
1 ERA (ERA) إلى KHR
1,211.691125
1 ERA (ERA) إلى KMF
Fr126.5105
1 ERA (ERA) إلى LAK
6,532.608565
1 ERA (ERA) إلى LKR
රු91.529295
1 ERA (ERA) إلى MDL
L5.1085
1 ERA (ERA) إلى MGA
Ar1,341.51614
1 ERA (ERA) إلى MOP
P2.407005
1 ERA (ERA) إلى MVR
4.59765
1 ERA (ERA) إلى MWK
MK521.701055
1 ERA (ERA) إلى MZN
MT19.20195
1 ERA (ERA) إلى NPR
रु42.46065
1 ERA (ERA) إلى PYG
2,131.146
1 ERA (ERA) إلى RWF
Fr436.6265
1 ERA (ERA) إلى SBD
$2.47011
1 ERA (ERA) إلى SCR
4.300155
1 ERA (ERA) إلى SRD
$11.88177
1 ERA (ERA) إلى SVC
$2.629375
1 ERA (ERA) إلى SZL
L5.189635
1 ERA (ERA) إلى TMT
m1.05175
1 ERA (ERA) إلى TND
د.ت0.882268
1 ERA (ERA) إلى TTD
$2.040395
1 ERA (ERA) إلى UGX
Sh1,046.942
1 ERA (ERA) إلى XAF
Fr169.482
1 ERA (ERA) إلى XCD
$0.81135
1 ERA (ERA) إلى XOF
Fr169.482
1 ERA (ERA) إلى XPF
Fr30.651
1 ERA (ERA) إلى BWP
P4.276115
1 ERA (ERA) إلى BZD
$0.604005
1 ERA (ERA) إلى CVE
$28.448335
1 ERA (ERA) إلى DJF
Fr53.489
1 ERA (ERA) إلى DOP
$19.25003
1 ERA (ERA) إلى DZD
د.ج39.03495
1 ERA (ERA) إلى FJD
$0.676125
1 ERA (ERA) إلى GNF
Fr2,612.8475
1 ERA (ERA) إلى GTQ
Q2.30183
1 ERA (ERA) إلى GYD
$62.93071
1 ERA (ERA) إلى ISK
kr36.9615

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ERA، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب ERA الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ERA

كم يساوي ERA (ERA) اليوم؟
سعر ERA المباشر في USD هو USD 0.3005، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ERA إلى USD الحالي؟
سعر ERA إلى USD الحالي هو $ 0.3005. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ ERA ؟
القيمة السوقية لعملة ERA هي $ 44.62M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ERA؟
العرض المتداول لتوكن ERA هو 148.50M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ERA؟
حقق ERA سعرًا قياسيًا قدره 2.002420427794785 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ERA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.2815714145169596 ERA.
ما هو حجم تداول ERA؟
حجم تداول ERA المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 332.04K USD.
هل سترتفع ERA هذا العام؟
قد يرتفع ERA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ERA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:44:50 (UTC+8)

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة ERA إلى USD

المبلغ

ERA
ERA
USD
USD

1 ERA = 0.3005 USD

تداول ERA

/USDCERA
$0.3004
$0.3004$0.3004
-6.21%
/USDTERA
$0.3005
$0.3005$0.3005
-6.12%

