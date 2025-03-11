MIU

MIU هي رمز ميم مُصمم على شكل قطة، مُوجه للمجتمع، على شبكة Sui، يجمع بين المتعة والفائدة. بدون ضرائب، ويحظى بدعم مجتمعي قوي.

اسم العملة المشفرةMIU

التصنيفNo.3649

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض900,000,000,000,000

إجمالي العرض900,000,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.000000119989565362,2025-05-23

أدنى سعر0.000000007952973096,2025-03-11

البلوكتشين العامSUI

مقدمةMIU هي رمز ميم مُصمم على شكل قطة، مُوجه للمجتمع، على شبكة Sui، يجمع بين المتعة والفائدة. بدون ضرائب، ويحظى بدعم مجتمعي قوي.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.