MIU

MIU هي رمز ميم مُصمم على شكل قطة، مُوجه للمجتمع، على شبكة Sui، يجمع بين المتعة والفائدة. بدون ضرائب، ويحظى بدعم مجتمعي قوي.

اسم العملة المشفرةMIU

التصنيفNo.3649

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض900,000,000,000,000

إجمالي العرض900,000,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.000000119989565362,2025-05-23

أدنى سعر0.000000007952973096,2025-03-11

البلوكتشين العامSUI

مقدمةMIU هي رمز ميم مُصمم على شكل قطة، مُوجه للمجتمع، على شبكة Sui، يجمع بين المتعة والفائدة. بدون ضرائب، ويحظى بدعم مجتمعي قوي.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
MIU/USDT
MIU
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
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حجم 24 ساعة (MIU)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
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رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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