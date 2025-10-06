سعر Rizenet Token المباشر اليوم هو 0.01395 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RIZE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RIZE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Rizenet Token المباشر اليوم هو 0.01395 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RIZE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RIZE بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Rizenet Token

Rizenet Token السعر(RIZE)

السعر المباشر لـ 1 RIZE إلى USD:

$0.01395
-3.32%1D
USD
مخطط أسعار Rizenet Token (RIZE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:00:41 (UTC+8)

معلومات سعر Rizenet Token (RIZE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01393
24 ساعة منخفض
$ 0.0156
24 ساعة مرتفع

$ 0.01393
$ 0.0156
$ 0.10217127339481945
$ 0.010133475714606262
-0.08%

-3.32%

+15.67%

+15.67%

سعر Rizenet Token (RIZE) في الوقت الحقيقي هو $ 0.01395. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RIZE بين أدنى سعر $ 0.01393 وأعلى سعر $ 0.0156، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRIZE على الإطلاق هو $ 0.10217127339481945، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.010133475714606262.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RIZE -0.08% على مدار الساعة الماضية، -3.32% على مدار 24 ساعة، و +15.67% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Rizenet Token (RIZE)

No.1032

$ 13.55M
$ 30.25K
$ 69.75M
971.13M
5,000,000,000
4,998,491,230.127755
19.42%

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Rizenet Token هي $ 13.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 30.25K. العرض المتداول لـ RIZE يبلغ 971.13M، مع إجمالي عرض 4998491230.127755. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 69.75M.

سجل سعر Rizenet Token (RIZE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Rizenet Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000479-3.32%
30 يوم$ -0.0001-0.72%
60 يوم$ -0.00672-32.52%
90 يوم$ -0.04925-77.93%
تغير سعر Rizenet Token اليوم

سجل اليوم RIZE تغيرًا $ -0.000479 (-3.32%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Rizenet Token لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0001 (-0.72%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Rizenet Token لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RIZE تغييرًا في $ -0.00672 (-32.52%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Rizenet Token لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.04925 (-77.93%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Rizenet Token (RIZE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Rizenet Token.

ما هو Rizenet Token ( RIZE )

مشروع T-RIZE عبارة عن منصة ذات مستوى مؤسسي لترمزيز الأصول في العالم الحقيقي (RWAs). إنه يدعم الوصول إلى الأصول عالية الجودة من خلال التواصل بالموزعين المنظمين ويدمج التعلم الآلي اللامركزي للحفاظ على الخصوصية للمساعدة في العناية الواجبة وتحليل المخاطر والتقييم.

متوفر Rizenet Token على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Rizenet Token الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين RIZEلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Rizenet Token على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Rizenet Token سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Rizenet Token (USD)

كم ستكون قيمة Rizenet Token (RIZE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Rizenet Token (RIZE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Rizenet Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Rizenet Token!

توكنوميكس Rizenet Token (RIZE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Rizenet Token (RIZE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RIZE والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Rizenet Token ( RIZE )

هل تبحث عن كيفية شراء Rizenet Token؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Rizenet Token على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة RIZE إلى العملات المحلية

1 Rizenet Token (RIZE) إلى VND
367.09425
1 Rizenet Token (RIZE) إلى AUD
A$0.0210645
1 Rizenet Token (RIZE) إلى GBP
0.0104625
1 Rizenet Token (RIZE) إلى EUR
0.0118575
1 Rizenet Token (RIZE) إلى USD
$0.01395
1 Rizenet Token (RIZE) إلى MYR
RM0.0584505
1 Rizenet Token (RIZE) إلى TRY
0.5852025
1 Rizenet Token (RIZE) إلى JPY
¥2.1204
1 Rizenet Token (RIZE) إلى ARS
ARS$20.5448625
1 Rizenet Token (RIZE) إلى RUB
1.1052585
1 Rizenet Token (RIZE) إلى INR
1.231227
1 Rizenet Token (RIZE) إلى IDR
Rp232.499907
1 Rizenet Token (RIZE) إلى PHP
0.8190045
1 Rizenet Token (RIZE) إلى EGP
￡E.0.6608115
1 Rizenet Token (RIZE) إلى BRL
R$0.0746325
1 Rizenet Token (RIZE) إلى CAD
C$0.0193905
1 Rizenet Token (RIZE) إلى BDT
1.707759
1 Rizenet Token (RIZE) إلى NGN
20.30562
1 Rizenet Token (RIZE) إلى COP
$53.86095
1 Rizenet Token (RIZE) إلى ZAR
R.0.2389635
1 Rizenet Token (RIZE) إلى UAH
0.5874345
1 Rizenet Token (RIZE) إلى TZS
T.Sh.34.3595475
1 Rizenet Token (RIZE) إلى VES
Bs3.02715
1 Rizenet Token (RIZE) إلى CLP
$13.12695
1 Rizenet Token (RIZE) إلى PKR
Rs3.955104
1 Rizenet Token (RIZE) إلى KZT
7.4438595
1 Rizenet Token (RIZE) إلى THB
฿0.4507245
1 Rizenet Token (RIZE) إلى TWD
NT$0.426312
1 Rizenet Token (RIZE) إلى AED
د.إ0.0511965
1 Rizenet Token (RIZE) إلى CHF
Fr0.0110205
1 Rizenet Token (RIZE) إلى HKD
HK$0.1083915
1 Rizenet Token (RIZE) إلى AMD
֏5.344803
1 Rizenet Token (RIZE) إلى MAD
.د.م0.1287585
1 Rizenet Token (RIZE) إلى MXN
$0.257238
1 Rizenet Token (RIZE) إلى SAR
ريال0.0523125
1 Rizenet Token (RIZE) إلى ETB
Br2.1157965
1 Rizenet Token (RIZE) إلى KES
KSh1.8022005
1 Rizenet Token (RIZE) إلى JOD
د.أ0.00989055
1 Rizenet Token (RIZE) إلى PLN
0.0506385
1 Rizenet Token (RIZE) إلى RON
лв0.0609615
1 Rizenet Token (RIZE) إلى SEK
kr0.1309905
1 Rizenet Token (RIZE) إلى BGN
лв0.023436
1 Rizenet Token (RIZE) إلى HUF
Ft4.6560915
1 Rizenet Token (RIZE) إلى CZK
0.291555
1 Rizenet Token (RIZE) إلى KWD
د.ك0.0042687
1 Rizenet Token (RIZE) إلى ILS
0.0453375
1 Rizenet Token (RIZE) إلى BOB
Bs0.0963945
1 Rizenet Token (RIZE) إلى AZN
0.023715
1 Rizenet Token (RIZE) إلى TJS
SM0.128898
1 Rizenet Token (RIZE) إلى GEL
0.037944
1 Rizenet Token (RIZE) إلى AOA
Kz12.7164015
1 Rizenet Token (RIZE) إلى BHD
.د.ب0.0052452
1 Rizenet Token (RIZE) إلى BMD
$0.01395
1 Rizenet Token (RIZE) إلى DKK
kr0.089559
1 Rizenet Token (RIZE) إلى HNL
L0.367443
1 Rizenet Token (RIZE) إلى MUR
0.6348645
1 Rizenet Token (RIZE) إلى NAD
$0.2409165
1 Rizenet Token (RIZE) إلى NOK
kr0.139221
1 Rizenet Token (RIZE) إلى NZD
$0.023994
1 Rizenet Token (RIZE) إلى PAB
B/.0.01395
1 Rizenet Token (RIZE) إلى PGK
K0.0587295
1 Rizenet Token (RIZE) إلى QAR
ر.ق0.050778
1 Rizenet Token (RIZE) إلى RSD
дин.1.405323
1 Rizenet Token (RIZE) إلى UZS
soʻm168.0722505
1 Rizenet Token (RIZE) إلى ALL
L1.1588265
1 Rizenet Token (RIZE) إلى ANG
ƒ0.0249705
1 Rizenet Token (RIZE) إلى AWG
ƒ0.02511
1 Rizenet Token (RIZE) إلى BBD
$0.0279
1 Rizenet Token (RIZE) إلى BAM
KM0.0232965
1 Rizenet Token (RIZE) إلى BIF
Fr41.13855
1 Rizenet Token (RIZE) إلى BND
$0.0179955
1 Rizenet Token (RIZE) إلى BSD
$0.01395
1 Rizenet Token (RIZE) إلى JMD
$2.238696
1 Rizenet Token (RIZE) إلى KHR
56.2498875
1 Rizenet Token (RIZE) إلى KMF
Fr5.87295
1 Rizenet Token (RIZE) إلى LAK
303.2608635
1 Rizenet Token (RIZE) إلى LKR
රු4.2490305
1 Rizenet Token (RIZE) إلى MDL
L0.23715
1 Rizenet Token (RIZE) إلى MGA
Ar62.276706
1 Rizenet Token (RIZE) إلى MOP
P0.1117395
1 Rizenet Token (RIZE) إلى MVR
0.213435
1 Rizenet Token (RIZE) إلى MWK
MK24.2187345
1 Rizenet Token (RIZE) إلى MZN
MT0.891405
1 Rizenet Token (RIZE) إلى NPR
रु1.971135
1 Rizenet Token (RIZE) إلى PYG
98.9334
1 Rizenet Token (RIZE) إلى RWF
Fr20.26935
1 Rizenet Token (RIZE) إلى SBD
$0.114669
1 Rizenet Token (RIZE) إلى SCR
0.193626
1 Rizenet Token (RIZE) إلى SRD
$0.551583
1 Rizenet Token (RIZE) إلى SVC
$0.1220625
1 Rizenet Token (RIZE) إلى SZL
L0.2409165
1 Rizenet Token (RIZE) إلى TMT
m0.048825
1 Rizenet Token (RIZE) إلى TND
د.ت0.0409572
1 Rizenet Token (RIZE) إلى TTD
$0.0947205
1 Rizenet Token (RIZE) إلى UGX
Sh48.6018
1 Rizenet Token (RIZE) إلى XAF
Fr7.8678
1 Rizenet Token (RIZE) إلى XCD
$0.037665
1 Rizenet Token (RIZE) إلى XOF
Fr7.8678
1 Rizenet Token (RIZE) إلى XPF
Fr1.4229
1 Rizenet Token (RIZE) إلى BWP
P0.1985085
1 Rizenet Token (RIZE) إلى BZD
$0.0280395
1 Rizenet Token (RIZE) إلى CVE
$1.3206465
1 Rizenet Token (RIZE) إلى DJF
Fr2.4831
1 Rizenet Token (RIZE) إلى DOP
$0.893637
1 Rizenet Token (RIZE) إلى DZD
د.ج1.812105
1 Rizenet Token (RIZE) إلى FJD
$0.0313875
1 Rizenet Token (RIZE) إلى GNF
Fr121.29525
1 Rizenet Token (RIZE) إلى GTQ
Q0.106857
1 Rizenet Token (RIZE) إلى GYD
$2.921409
1 Rizenet Token (RIZE) إلى ISK
kr1.71585

Rizenet Token المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Rizenet Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Rizenet Token الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Rizenet Token

كم يساوي Rizenet Token (RIZE) اليوم؟
سعر RIZE المباشر في USD هو USD 0.01395، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر RIZE إلى USD الحالي؟
سعر RIZE إلى USD الحالي هو $ 0.01395. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Rizenet Token ؟
القيمة السوقية لعملة RIZE هي $ 13.55M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن RIZE؟
العرض المتداول لتوكن RIZE هو 971.13M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ RIZE؟
حقق RIZE سعرًا قياسيًا قدره 0.10217127339481945 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ RIZE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.010133475714606262 RIZE.
ما هو حجم تداول RIZE؟
حجم تداول RIZE المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 30.25K USD.
هل سترتفع RIZE هذا العام؟
قد يرتفع RIZE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر RIZE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:00:41 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

