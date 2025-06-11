RESOLV

مشروع Resolv هو بروتوكول يقدم USR، وهي عملة مستقرة مدعومة بـ ETH ومشتقاتها، مع توليد العائد واستقرار الأسعار، بدعم من RLP - طبقة حماية مميزة تمكن زراعة العائد بالرافعة المالية.

اسم العملة المشفرةRESOLV

التصنيفNo.652

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)38.14%

المعروض المتداول155,750,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0.1557%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.4107949801739206,2025-06-11

أدنى سعر0.18785566747164745,2025-06-19

البلوكتشين العامETH

مقدمةمشروع Resolv هو بروتوكول يقدم USR، وهي عملة مستقرة مدعومة بـ ETH ومشتقاتها، مع توليد العائد واستقرار الأسعار، بدعم من RLP - طبقة حماية مميزة تمكن زراعة العائد بالرافعة المالية.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.