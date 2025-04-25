CORAL

مشروع CORAL هو التوكن الأصلي لبروتوكول Coral، وهو طبقة البنية التحتية لتعاون وكلاء الذكاء الاصطناعي. يُمكّن Coral الوكلاء من التواصل والتنسيق وإجراء المعاملات عبر أطر العمل. كما يُمكّن CORAL المدفوعات بين الوكلاء، وتنفيذ الجلسات، وتقييم السمعة، مما يُغذي نظامًا بيئيًا لامركزيًا يعمل فيه الوكلاء الأذكياء معًا بشكل مستقل.

اسم العملة المشفرةCORAL

التصنيفNo.3783

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض10,000,000,000

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.002024236869817867,2025-05-10

أدنى سعر0.000322065226668754,2025-04-25

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع CORAL هو التوكن الأصلي لبروتوكول Coral، وهو طبقة البنية التحتية لتعاون وكلاء الذكاء الاصطناعي. يُمكّن Coral الوكلاء من التواصل والتنسيق وإجراء المعاملات عبر أطر العمل. كما يُمكّن CORAL المدفوعات بين الوكلاء، وتنفيذ الجلسات، وتقييم السمعة، مما يُغذي نظامًا بيئيًا لامركزيًا يعمل فيه الوكلاء الأذكياء معًا بشكل مستقل.

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