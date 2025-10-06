سعر Hana المباشر اليوم هو 0.04415 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HANA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HANA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Hana المباشر اليوم هو 0.04415 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HANA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HANA بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Hana

Hana السعر(HANA)

السعر المباشر لـ 1 HANA إلى USD:

$0.04415
-2.17%1D
USD
مخطط أسعار Hana (HANA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:48:18 (UTC+8)

معلومات سعر Hana (HANA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.04329
24 ساعة منخفض
$ 0.04651
24 ساعة مرتفع

$ 0.04329
$ 0.04651
--
--
-0.07%

-2.17%

-40.31%

-40.31%

سعر Hana (HANA) في الوقت الحقيقي هو $ 0.04415. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HANA بين أدنى سعر $ 0.04329 وأعلى سعر $ 0.04651، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHANA على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HANA -0.07% على مدار الساعة الماضية، -2.17% على مدار 24 ساعة، و -40.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hana (HANA)

--
$ 515.58K
$ 44.15M
--
1,000,000,000
BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Hana هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 515.58K. العرض المتداول لـ HANA يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.15M.

سجل سعر Hana (HANA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Hana لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0009793-2.17%
30 يوم$ -0.01575-26.30%
60 يوم$ +0.02415+120.75%
90 يوم$ +0.02415+120.75%
تغير سعر Hana اليوم

سجل اليوم HANA تغيرًا $ -0.0009793 (-2.17%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Hana لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01575 (-26.30%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Hana لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد HANA تغييرًا في $ +0.02415 (+120.75%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Hana لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.02415 (+120.75%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Hana (HANA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Hana.

ما هو Hana ( HANA )

منصة Hana هي منصة مالية غير رسمية، وبث مباشر، وكسب غير رسمي، وعمليات دمج سلسة تحل محل بورصات التبادل التجارية باعتبارها بوابة الكريبتو المهيمنة.

متوفر Hana على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Hana الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين HANAلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Hana على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Hana سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Hana (USD)

كم ستكون قيمة Hana (HANA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Hana (HANA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Hana.

تحقق الآن من توقعات سعر Hana!

توكنوميكس Hana (HANA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Hana (HANA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HANA والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Hana ( HANA )

هل تبحث عن كيفية شراء Hana؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Hana على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة HANA إلى العملات المحلية

1 Hana (HANA) إلى VND
1,161.80725
1 Hana (HANA) إلى AUD
A$0.0666665
1 Hana (HANA) إلى GBP
0.0331125
1 Hana (HANA) إلى EUR
0.0375275
1 Hana (HANA) إلى USD
$0.04415
1 Hana (HANA) إلى MYR
RM0.1849885
1 Hana (HANA) إلى TRY
1.8520925
1 Hana (HANA) إلى JPY
¥6.7108
1 Hana (HANA) إلى ARS
ARS$65.0219125
1 Hana (HANA) إلى RUB
3.4980045
1 Hana (HANA) إلى INR
3.896679
1 Hana (HANA) إلى IDR
Rp735.833039
1 Hana (HANA) إلى PHP
2.5920465
1 Hana (HANA) إلى EGP
￡E.2.0913855
1 Hana (HANA) إلى BRL
R$0.2362025
1 Hana (HANA) إلى CAD
C$0.0613685
1 Hana (HANA) إلى BDT
5.404843
1 Hana (HANA) إلى NGN
64.26474
1 Hana (HANA) إلى COP
$170.46315
1 Hana (HANA) إلى ZAR
R.0.7562895
1 Hana (HANA) إلى UAH
1.8591565
1 Hana (HANA) إلى TZS
T.Sh.108.7436575
1 Hana (HANA) إلى VES
Bs9.58055
1 Hana (HANA) إلى CLP
$41.54515
1 Hana (HANA) إلى PKR
Rs12.517408
1 Hana (HANA) إلى KZT
23.5588815
1 Hana (HANA) إلى THB
฿1.4264865
1 Hana (HANA) إلى TWD
NT$1.349224
1 Hana (HANA) إلى AED
د.إ0.1620305
1 Hana (HANA) إلى CHF
Fr0.0348785
1 Hana (HANA) إلى HKD
HK$0.3430455
1 Hana (HANA) إلى AMD
֏16.915631
1 Hana (HANA) إلى MAD
.د.م0.4075045
1 Hana (HANA) إلى MXN
$0.814126
1 Hana (HANA) إلى SAR
ريال0.1655625
1 Hana (HANA) إلى ETB
Br6.6962305
1 Hana (HANA) إلى KES
KSh5.7037385
1 Hana (HANA) إلى JOD
د.أ0.03130235
1 Hana (HANA) إلى PLN
0.1602645
1 Hana (HANA) إلى RON
лв0.1929355
1 Hana (HANA) إلى SEK
kr0.4145685
1 Hana (HANA) إلى BGN
лв0.074172
1 Hana (HANA) إلى HUF
Ft14.7359455
1 Hana (HANA) إلى CZK
0.922735
1 Hana (HANA) إلى KWD
د.ك0.0135099
1 Hana (HANA) إلى ILS
0.1434875
1 Hana (HANA) إلى BOB
Bs0.3050765
1 Hana (HANA) إلى AZN
0.075055
1 Hana (HANA) إلى TJS
SM0.407946
1 Hana (HANA) إلى GEL
0.120088
1 Hana (HANA) إلى AOA
Kz40.2458155
1 Hana (HANA) إلى BHD
.د.ب0.0166004
1 Hana (HANA) إلى BMD
$0.04415
1 Hana (HANA) إلى DKK
kr0.283443
1 Hana (HANA) إلى HNL
L1.162911
1 Hana (HANA) إلى MUR
2.0092665
1 Hana (HANA) إلى NAD
$0.7624705
1 Hana (HANA) إلى NOK
kr0.440617
1 Hana (HANA) إلى NZD
$0.075938
1 Hana (HANA) إلى PAB
B/.0.04415
1 Hana (HANA) إلى PGK
K0.1858715
1 Hana (HANA) إلى QAR
ر.ق0.160706
1 Hana (HANA) إلى RSD
дин.4.447671
1 Hana (HANA) إلى UZS
soʻm531.9275885
1 Hana (HANA) إلى ALL
L3.6675405
1 Hana (HANA) إلى ANG
ƒ0.0790285
1 Hana (HANA) إلى AWG
ƒ0.07947
1 Hana (HANA) إلى BBD
$0.0883
1 Hana (HANA) إلى BAM
KM0.0737305
1 Hana (HANA) إلى BIF
Fr130.19835
1 Hana (HANA) إلى BND
$0.0569535
1 Hana (HANA) إلى BSD
$0.04415
1 Hana (HANA) إلى JMD
$7.085192
1 Hana (HANA) إلى KHR
178.0238375
1 Hana (HANA) إلى KMF
Fr18.58715
1 Hana (HANA) إلى LAK
959.7825895
1 Hana (HANA) إلى LKR
රු13.4476485
1 Hana (HANA) إلى MDL
L0.75055
1 Hana (HANA) إلى MGA
Ar197.097962
1 Hana (HANA) إلى MOP
P0.3536415
1 Hana (HANA) إلى MVR
0.675495
1 Hana (HANA) إلى MWK
MK76.6492565
1 Hana (HANA) إلى MZN
MT2.821185
1 Hana (HANA) إلى NPR
रु6.238395
1 Hana (HANA) إلى PYG
313.1118
1 Hana (HANA) إلى RWF
Fr64.14995
1 Hana (HANA) إلى SBD
$0.362913
1 Hana (HANA) إلى SCR
0.612802
1 Hana (HANA) إلى SRD
$1.745691
1 Hana (HANA) إلى SVC
$0.3863125
1 Hana (HANA) إلى SZL
L0.7624705
1 Hana (HANA) إلى TMT
m0.154525
1 Hana (HANA) إلى TND
د.ت0.1296244
1 Hana (HANA) إلى TTD
$0.2997785
1 Hana (HANA) إلى UGX
Sh153.8186
1 Hana (HANA) إلى XAF
Fr24.9006
1 Hana (HANA) إلى XCD
$0.119205
1 Hana (HANA) إلى XOF
Fr24.9006
1 Hana (HANA) إلى XPF
Fr4.5033
1 Hana (HANA) إلى BWP
P0.6282545
1 Hana (HANA) إلى BZD
$0.0887415
1 Hana (HANA) إلى CVE
$4.1796805
1 Hana (HANA) إلى DJF
Fr7.8587
1 Hana (HANA) إلى DOP
$2.828249
1 Hana (HANA) إلى DZD
د.ج5.735085
1 Hana (HANA) إلى FJD
$0.0993375
1 Hana (HANA) إلى GNF
Fr383.88425
1 Hana (HANA) إلى GTQ
Q0.338189
1 Hana (HANA) إلى GYD
$9.245893
1 Hana (HANA) إلى ISK
kr5.43045

Hana المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Hana، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Hana الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Hana

كم يساوي Hana (HANA) اليوم؟
سعر HANA المباشر في USD هو USD 0.04415، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر HANA إلى USD الحالي؟
سعر HANA إلى USD الحالي هو $ 0.04415. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Hana ؟
القيمة السوقية لعملة HANA هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن HANA؟
العرض المتداول لتوكن HANA هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ HANA؟
حقق HANA سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ HANA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- HANA.
ما هو حجم تداول HANA؟
حجم تداول HANA المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 515.58K USD.
هل سترتفع HANA هذا العام؟
قد يرتفع HANA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر HANA لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Hana (HANA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة HANA إلى USD

المبلغ

HANA
HANA
USD
USD

1 HANA = 0.04415 USD

تداول HANA

/USDTHANA
$0.04415
-2.17%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

