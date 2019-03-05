سعر AnkrNetwork اليوم

السعر المباشر لمشروع AnkrNetwork (ANKR) اليوم هو $ 0.003384، مع تغير بنسبة 0.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANKR الحالي إلى USD هو $ 0.003384 لكل ANKR.

يحتل AnkrNetwork حاليًا المرتبة #481 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33.84M، مع عرض متداول قدره 10.00B ANKR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANKR بين $ 0.003324 (أدنى) و$ 0.003447 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.22517936، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.000711080622353.

على المدى القصير، تحرك ANKR بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-6.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.76K.

معلومات سوق AnkrNetwork (ANKR)

التصنيف No.481 القيمة السوقية $ 33.84M$ 33.84M $ 33.84M الحجم (24 ساعة) $ 56.76K$ 56.76K $ 56.76K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.84M$ 33.84M $ 33.84M إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B الحد الأقصى للعرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 معدل التداول 100.00% تاريخ الإصدار 2019-03-05 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.0066$ 0.0066 $ 0.0066 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ AnkrNetwork هي $ 33.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.76K. العرض المتداول لـ ANKR يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.84M.