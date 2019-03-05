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سعر AnkrNetwork المباشر اليوم هو 0.003384 USD. القيمة السوقية لـ ANKR هي 33,840,000 USD. تابع تحديثات أسعار ANKR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر AnkrNetwork المباشر اليوم هو 0.003384 USD. القيمة السوقية لـ ANKR هي 33,840,000 USD. تابع تحديثات أسعار ANKR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ANKR

معلومات سعر ANKR

ما هو ANKR

الوثيقة البيضاء لـ ANKR

الموقع الرسمي لـ ANKR

اقتصاد توكن ANKR

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سعر AnkrNetwork (ANKR)

السعر المباشر لـ 1 ANKR إلى USD:

$0.003384
$0.003384$0.003384
-0.61%1D
USD
مخطط أسعار AnkrNetwork (ANKR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:28:03 (UTC+8)

سعر AnkrNetwork اليوم

السعر المباشر لمشروع AnkrNetwork (ANKR) اليوم هو $ 0.003384، مع تغير بنسبة 0.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANKR الحالي إلى USD هو $ 0.003384 لكل ANKR.

يحتل AnkrNetwork حاليًا المرتبة #481 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33.84M، مع عرض متداول قدره 10.00B ANKR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANKR بين $ 0.003324 (أدنى) و$ 0.003447 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.22517936، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.000711080622353.

على المدى القصير، تحرك ANKR بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-6.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.76K.

معلومات سوق AnkrNetwork (ANKR)

No.481

$ 33.84M
$ 33.84M$ 33.84M

$ 56.76K
$ 56.76K$ 56.76K

$ 33.84M
$ 33.84M$ 33.84M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

100.00%

2019-03-05 00:00:00

$ 0.0066
$ 0.0066$ 0.0066

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ AnkrNetwork هي $ 33.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.76K. العرض المتداول لـ ANKR يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.84M.

سجل سعر AnkrNetwork بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.003324
$ 0.003324$ 0.003324
24 ساعة منخفض
$ 0.003447
$ 0.003447$ 0.003447
24 ساعة مرتفع

$ 0.003324
$ 0.003324$ 0.003324

$ 0.003447
$ 0.003447$ 0.003447

$ 0.22517936
$ 0.22517936$ 0.22517936

$ 0.000711080622353
$ 0.000711080622353$ 0.000711080622353

+0.02%

-0.61%

-6.11%

-6.11%

سجل سعر AnkrNetwork (ANKR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار AnkrNetwork لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00002077-0.61%
30 يوم$ -0.000128-3.65%
60 يوم$ -0.000476-12.34%
90 يوم$ -0.001228-26.63%
تغير سعر AnkrNetwork اليوم

سجل اليوم ANKR تغيرًا $ -0.00002077 (-0.61%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر AnkrNetwork لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000128 (-3.65%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر AnkrNetwork لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ANKR تغييرًا في $ -0.000476 (-12.34%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر AnkrNetwork لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.001228 (-26.63%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة AnkrNetwork (ANKR)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار AnkrNetwork.

تحليل AnkrNetwork

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار AnkrNetwork الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق AnkrNetwork اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ANKR: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

ANKR_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.003377. يقع السعر فوق النقطة المركزية عند 0.003353. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إلى إشارة شراء. يُظهر نظام النقاط المحورية اختراق السعر لمستوى المقاومة R1 عند 0.003367. يقبع هيكل السوق عند الحد العلوي لنطاق التذبذب، حيث يتنافس الجانبان الطويل والقصير على السيولة بالقرب من النقاط المحورية. تظهر تباينات في توافق المؤشرات، إذ لم تتشكل بعد حالة ارتداد موحد بين الخطين السريع والبطيء. سجل مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، بينما يتوزع زخم السعر بشكل متفرق. يقبع مؤشر القوة النسبية (RSI) ضمن المنطقة الحيادية، فيما لا تشير قيم مؤشرات KDJ وStochRSI إلى حالات شراء أو بيع مفرطة. تبقى معدلات التقلبات ضمن مستوياتها الاعتيادية، مع تضييق فتحة خطوط بولينجر. يضعف زخم الصعود على المدى القصير، بينما تتراكم الضغوط الهبوطية تدريجياً. يعبر الخط السريع نحو الأسفل الخط البطيء، مما يشير إلى عدم قدرة القوى الشرائية على الاستمرار في تعزيز الزخم، كما أن قوة البائعين لم تسيطر تماماً على المشهد حتى الآن. ينتظر السوق تحديد الاتجاه القادم. توجد الدعم القريب عند مستوى S1 عند 0.003329، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.4%. أما الدعم البعيد المرجعي فهو عند مستوى S2 عند 0.003315. وعلى الجانب الآخر، يقع المقاومة القريبة عند مستوى R2 عند 0.003391، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.4%. تشكّل النقطة المحورية الرئيسية عند 0.003353 الدفاع الأول من الأسفل؛ فإذا عاد السعر إلى هذا المستوى، فسيتم اختبار صلاحية الهيكل الحالي. كما أن مستوى R1 عند 0.003367 قد تحول إلى دعم محتمل. وبشكل عام، يُعتبر الفضاء بين المستويات العليا والسفلى متوازناً نسبياً.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار AnkrNetwork؟

تتأثر أسعار ANKR بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة في مجال العملات المشفرة
2. اعتماد خدمات البنية التحتية لـ Web3 الخاصة بـ ANKR
3. إعلانات الشراكات مع مشاريع البلوك تشين
4. طلب وعوائد خدمة الحَجْز للتوكنات
5. المنافسة من مزوّدي البنية التحتية الآخرين
6. نمو الشبكة ونشاط المطوّرين
7. التطوّرات التنظيمية التي تؤثر على DeFi/Web3
8. تحركات أسعار البيتكوين والإيثريوم
9. حجم التداول والسيولة
10. التطورات التقنية والتحديثات على المنصة

لماذا يريد الناس معرفة سعر AnkrNetwork اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر ANKR اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات التداول، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت الاستثمارات، وتحليل السوق، وحسابات الأرباح والخسائر. وبصفته رمزًا للبنية التحتية في عالم Web3، يعكس سعر ANKR معنويات السوق تجاه الخدمات اللامركزية وتطوير البلوك تشين.

توقعات أسعار AnkrNetwork

AnkrNetwork (ANKR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ANKR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAnkrNetwork (ANKR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر AnkrNetwork نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر AnkrNetwork الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ANKR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار AnkrNetwork.

كيفية شراء واستثمار AnkrNetwork في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع AnkrNetwork؟ شراء ANKR سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء AnkrNetwork. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء AnkrNetwork (ANKR).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة AnkrNetwork فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء AnkrNetwork (ANKR)

ماذا يمكنك أن تفعل مع AnkrNetwork

يسمح لك امتلاك AnkrNetwork بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو AnkrNetwork ( ANKR )

Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

AnkrNetwork المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ AnkrNetwork، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب AnkrNetwork الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBNB Chain Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول AnkrNetwork

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:28:03 (UTC+8)

تحديثات AnkrNetwork (ANKR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن AnkrNetwork

ANKR USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ANKR باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ANKR USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق AnkrNetwork (ANKR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AnkrNetwork المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTANKR
$0.003394
$0.003394$0.003394
-0.35%
16.85M (USDT)

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1 ANKR = 0.003384 USD