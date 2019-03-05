سعر AnkrNetwork (ANKR)
السعر المباشر لمشروع AnkrNetwork (ANKR) اليوم هو $ 0.003384، مع تغير بنسبة 0.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANKR الحالي إلى USD هو $ 0.003384 لكل ANKR.
يحتل AnkrNetwork حاليًا المرتبة #481 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33.84M، مع عرض متداول قدره 10.00B ANKR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANKR بين $ 0.003324 (أدنى) و$ 0.003447 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.22517936، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.000711080622353.
على المدى القصير، تحرك ANKR بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-6.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.76K.
No.481
100.00%
2019-03-05 00:00:00
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ AnkrNetwork هي $ 33.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.76K. العرض المتداول لـ ANKR يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.84M.
+0.02%
-0.61%
-6.11%
-6.11%
تتبع تغيرات أسعار AnkrNetwork لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00002077
|-0.61%
|30 يوم
|$ -0.000128
|-3.65%
|60 يوم
|$ -0.000476
|-12.34%
|90 يوم
|$ -0.001228
|-26.63%
سجل اليوم ANKR تغيرًا $ -0.00002077 (-0.61%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000128 (-3.65%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ANKR تغييرًا في $ -0.000476 (-12.34%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.001228 (-26.63%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار AnkrNetwork الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق ANKR: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|R1 < السعر ≤ R2
|بين R1-R2
|فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
ANKR_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.003377. يقع السعر فوق النقطة المركزية عند 0.003353. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إلى إشارة شراء. يُظهر نظام النقاط المحورية اختراق السعر لمستوى المقاومة R1 عند 0.003367. يقبع هيكل السوق عند الحد العلوي لنطاق التذبذب، حيث يتنافس الجانبان الطويل والقصير على السيولة بالقرب من النقاط المحورية. تظهر تباينات في توافق المؤشرات، إذ لم تتشكل بعد حالة ارتداد موحد بين الخطين السريع والبطيء. سجل مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، بينما يتوزع زخم السعر بشكل متفرق. يقبع مؤشر القوة النسبية (RSI) ضمن المنطقة الحيادية، فيما لا تشير قيم مؤشرات KDJ وStochRSI إلى حالات شراء أو بيع مفرطة. تبقى معدلات التقلبات ضمن مستوياتها الاعتيادية، مع تضييق فتحة خطوط بولينجر. يضعف زخم الصعود على المدى القصير، بينما تتراكم الضغوط الهبوطية تدريجياً. يعبر الخط السريع نحو الأسفل الخط البطيء، مما يشير إلى عدم قدرة القوى الشرائية على الاستمرار في تعزيز الزخم، كما أن قوة البائعين لم تسيطر تماماً على المشهد حتى الآن. ينتظر السوق تحديد الاتجاه القادم. توجد الدعم القريب عند مستوى S1 عند 0.003329، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.4%. أما الدعم البعيد المرجعي فهو عند مستوى S2 عند 0.003315. وعلى الجانب الآخر، يقع المقاومة القريبة عند مستوى R2 عند 0.003391، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.4%. تشكّل النقطة المحورية الرئيسية عند 0.003353 الدفاع الأول من الأسفل؛ فإذا عاد السعر إلى هذا المستوى، فسيتم اختبار صلاحية الهيكل الحالي. كما أن مستوى R1 عند 0.003367 قد تحول إلى دعم محتمل. وبشكل عام، يُعتبر الفضاء بين المستويات العليا والسفلى متوازناً نسبياً.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر AnkrNetwork نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ AnkrNetwork، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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