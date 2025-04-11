ما هو Immortal Rising 2 ( IMT )

Immortal Rising 2 هي لعبة تقمص أدوار خاملة للأجهزة المحمولة من الجيل التالي بواسطة مصمم ألعاب حائز على جائزة BAFTA لعام 2024، وقد تصدرت متجر Google Play ومتجر تطبيقات iOS بعد الإطلاق، وتتصدر حاليًا المخططات باعتبارها اللعبة رقم 1 على Immutable zkEVM، وتستوعب مليون لاعب جديد من web2 إلى web3.

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توقع سعر Immortal Rising 2

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سجل أسعار Immortal Rising 2

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كيفية شراء Immortal Rising 2 ( IMT )

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عملة IMT إلى العملات المحلية

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Immortal Rising 2 المورد

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