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Immortal Rising 2 السعر(IMT)

USD

مخطط أسعار Immortal Rising 2 (IMT) المباشر

$0.003369
$0.003369$0.003369
+5.57%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول IMT

السعر الحالي لـ Immortal Rising 2 (IMT) اليوم هو 0.003367 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من IMT إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Immortal Rising 2:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 127.68K USD
- تغير سعر Immortal Rising 2 خلال اليوم هو +5.57%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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IMT أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Immortal Rising 2 لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00017775+5.57%
30 يوم$ -0.009133-73.07%
60 يوم$ -0.009133-73.07%
90 يوم$ -0.009133-73.07%
تغير سعر Immortal Rising 2 اليوم

سجل اليوم IMT تغيرًا $ +0.00017775 (+5.57%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Immortal Rising 2 لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.009133 (-73.07%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Immortal Rising 2 لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد IMT تغييرًا في $ -0.009133 (-73.07%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Immortal Rising 2 لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.009133 (-73.07%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

IMT معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Immortal Rising 2: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.002955
$ 0.002955$ 0.002955

$ 0.004308
$ 0.004308$ 0.004308

$ 0.0784
$ 0.0784$ 0.0784

-3.50%

+5.57%

-23.60%

IMT معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 127.68K
$ 127.68K$ 127.68K

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ما هو Immortal Rising 2 ( IMT )

Immortal Rising 2 هي لعبة تقمص أدوار خاملة للأجهزة المحمولة من الجيل التالي بواسطة مصمم ألعاب حائز على جائزة BAFTA لعام 2024، وقد تصدرت متجر Google Play ومتجر تطبيقات iOS بعد الإطلاق، وتتصدر حاليًا المخططات باعتبارها اللعبة رقم 1 على Immutable zkEVM، وتستوعب مليون لاعب جديد من web2 إلى web3.

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توقع سعر Immortal Rising 2

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Immortal Rising 2، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ IMT؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارImmortal Rising 2.

سجل أسعار Immortal Rising 2

يوفر تتبع مسار سعر IMT معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ IMT. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Immortal Rising 2.

كيفية شراء Immortal Rising 2 ( IMT )

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عملة IMT إلى العملات المحلية

1 IMT إلى VND
86.333247
1 IMT إلى AUD
A$0.00531986
1 IMT إلى GBP
0.00255892
1 IMT إلى EUR
0.00292929
1 IMT إلى USD
$0.003367
1 IMT إلى MYR
RM0.01488214
1 IMT إلى TRY
0.12797967
1 IMT إلى JPY
¥0.48097595
1 IMT إلى RUB
0.28535325
1 IMT إلى INR
0.28942732
1 IMT إلى IDR
Rp56.11664422
1 IMT إلى KRW
4.80999519
1 IMT إلى PHP
0.19252506
1 IMT إلى EGP
￡E.0.17259242
1 IMT إلى BRL
R$0.01973062
1 IMT إلى CAD
C$0.00464646
1 IMT إلى BDT
0.40824875
1 IMT إلى NGN
5.35292394
1 IMT إلى UAH
0.13909077
1 IMT إلى VES
Bs0.239057
1 IMT إلى PKR
Rs0.94205293
1 IMT إلى KZT
1.73642924
1 IMT إلى THB
฿0.11282817
1 IMT إلى TWD
NT$0.10898979
1 IMT إلى AED
د.إ0.01235689
1 IMT إلى CHF
Fr0.00272727
1 IMT إلى HKD
HK$0.02609425
1 IMT إلى MAD
.د.م0.03124576
1 IMT إلى MXN
$0.06828276

Immortal Rising 2 المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Immortal Rising 2، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Immortal Rising 2 الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

IMT
USD

1 IMT = 0.003367 USD

تداول

USDTIMT
$0.003367
$0.003367$0.003367
-1.09%

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