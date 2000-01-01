بحث
المفضلة
ZEUS/USDT
Zeus Network
--
--
--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (ZEUS)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
K-Line
معلومات
سجل الطلبات
تداولات السوق
تداولات السوق
الأسواق الفورية
افتح الأوامر (0)
تاريخ الطلب
تاريخ المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
ZEUS/USDT
Zeus Network
--
--
--
24 ساعة مرتفع
0
24 ساعة منخفض
0
حجم 24 ساعة (ZEUS)
0.00
مبلغ 24 ساعة (USDT)
0.00
24 ساعة مرتفع
0
24 ساعة منخفض
0
حجم 24 ساعة (ZEUS)
0.00
مبلغ 24 ساعة (USDT)
0.00
K-Line
معلومات
K-Line
معلومات
Loading..
الأصلي
TradingView
عمق
ZEUS
نظرة عامة
اسم العملة المشفرة
ZEUS
وقت الإصدار
--
سعر الإصدار
--
مبلغ الرمز المميز
1,000,000,000
العرض المتداول
--
القيمة السوقية المتداولة
--
روابط ذات صلة
ورقة بيضاء
الموقع الرسمي
مستكشف الكتلة
سجل الطلبات
سجل الطلبات
0.0001
السعر
(
USDT
)
(
ZEUS
)
(
USDT
)
0
<
$
0.01
0.00%
ب
0.00%
ش
تداولات السوق
تداولات السوق
السعر
(
USDT
)
مبلغ
(
ZEUS
)
الوقت
الأسواق الفورية
5X-X أسواق العقود الآجلة
الأسواق الفورية
5X-X أسواق العقود الآجلة
صانع
--%
/ المستفيد
--%
شراء
بيع
حد
سوق
تحويل
اشتر بواسطة
USD
متاح
--
USDT
السعر
USDT
مبلغ
ZEUS
المجموع
USDT
أخذ الأرباح
وقف الخسارة
شراء ZEUS
متاح
--
ZEUS
السعر
USDT
مبلغ
ZEUS
المجموع
USDT
أخذ الأرباح
وقف الخسارة
بيع ZEUS
افتح الأوامر
(0)
تاريخ الطلب
تاريخ المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
افتح الأوامر
(0)
تاريخ الطلب
تاريخ المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
إخفاء الأزواج الأخرى
الشبكة غير طبيعية
الخط 1
خدمة العملاء عبر الإنترنت
Loading...