كيفية مقاومة الخوف من فقدان الفرصة (FOMO) في تداول العملات المشفرة
تستكشف هذه المقالة كيفية التعرف على FOMO، وكيفية مقاومته، وكيفية تحسين ذكائك العاطفي واستراتيجياتك التجارية لتحقيق النجاح على المدى الطويل في العملات المشفرة.
MYX Finance السعر(MYX)
السعر الحالي لـ MYX Finance (MYX) اليوم هو 0.07615 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 7.01M USD. يتم تحديث سعر من MYX إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق MYX Finance:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 59.38K USD
- تغير سعر MYX Finance خلال اليوم هو -1.79%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 92.07M USD
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تتبع تغيرات أسعار MYX Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0013879
|-1.79%
|30 يوم
|$ +0.06715
|+746.11%
|60 يوم
|$ +0.06715
|+746.11%
|90 يوم
|$ +0.06715
|+746.11%
سجل اليوم MYX تغيرًا $ -0.0013879 (-1.79%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.تغيير سعر MYX Finance لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.06715 (+746.11%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.تغيير سعر MYX Finance لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MYX تغييرًا في $ +0.06715 (+746.11%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.تغيير سعر MYX Finance لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.06715 (+746.11%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
اكتشف أحدث تفاصيل أسعار MYX Finance: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:
-0.11%
-1.79%
-4.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
مشروع MYX هي بورصة مشتقات غير مُدارة، تُتيح تداول العقود الدائمة عبر الشبكة لأي توكن تقريبًا في سوق AMM قائم. طُوّر هذا البروتوكول لخفض تكلفة رأس المال لتوفير السيولة، وإزالة العوائق الشبكية أمام المتداولين، وتبسيط تدفق التداول، بحيث تكون المشتقات المتقدمة متاحة بسهولة، تمامًا مثل عقود المبادلة الفورية.
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تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل MYX Finance، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ MYX؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارMYX Finance.
يوفر تتبع مسار سعر MYX معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ MYX. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار MYX Finance.
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|1 MYX إلى VND
₫2,003.88725
|1 MYX إلى AUD
A$0.1165095
|1 MYX إلى GBP
￡0.0555895
|1 MYX إلى EUR
€0.0662505
|1 MYX إلى USD
$0.07615
|1 MYX إلى MYR
RM0.3221145
|1 MYX إلى TRY
₺2.994218
|1 MYX إلى JPY
¥10.8734585
|1 MYX إلى RUB
₽6.0348875
|1 MYX إلى INR
₹6.5374775
|1 MYX إلى IDR
Rp1,248.360456
|1 MYX إلى KRW
₩103.3241275
|1 MYX إلى PHP
₱4.2362245
|1 MYX إلى EGP
￡E.3.781609
|1 MYX إلى BRL
R$0.4287245
|1 MYX إلى CAD
C$0.103564
|1 MYX إلى BDT
৳9.300961
|1 MYX إلى NGN
₦120.2994855
|1 MYX إلى UAH
₴3.1548945
|1 MYX إلى VES
Bs7.38655
|1 MYX إلى PKR
Rs21.4743
|1 MYX إلى KZT
₸38.85173
|1 MYX إلى THB
฿2.4756365
|1 MYX إلى TWD
NT$2.276885
|1 MYX إلى AED
د.إ0.2794705
|1 MYX إلى CHF
Fr0.0616815
|1 MYX إلى HKD
HK$0.597016
|1 MYX إلى MAD
.د.م0.6998185
|1 MYX إلى MXN
$1.4613185
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ MYX Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
تستكشف هذه المقالة كيفية التعرف على FOMO، وكيفية مقاومته، وكيفية تحسين ذكائك العاطفي واستراتيجياتك التجارية لتحقيق النجاح على المدى الطويل في العملات المشفرة.
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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
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