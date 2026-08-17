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سعر Allora المباشر اليوم هو 0.27805 USD. القيمة السوقية لـ ALLO هي 55,749,025 USD. تابع تحديثات أسعار ALLO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Allora المباشر اليوم هو 0.27805 USD. القيمة السوقية لـ ALLO هي 55,749,025 USD. تابع تحديثات أسعار ALLO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ALLO

معلومات سعر ALLO

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سعر Allora (ALLO)

السعر المباشر لـ 1 ALLO إلى USD:

$0.27805
$0.27805$0.27805
+5.28%1D
USD
مخطط أسعار Allora (ALLO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:23:08 (UTC+8)

سعر Allora اليوم

السعر المباشر لمشروع Allora (ALLO) اليوم هو $ 0.27805، مع تغير بنسبة 5.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALLO الحالي إلى USD هو $ 0.27805 لكل ALLO.

يحتل Allora حاليًا المرتبة #300 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 55.75M، مع عرض متداول قدره 200.50M ALLO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALLO بين $ 0.26087 (أدنى) و$ 0.28144 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.7028285892718207، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04676771974148317.

على المدى القصير، تحرك ALLO بمقدار +3.28% خلال الساعة الماضية و-9.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 116.90K.

معلومات سوق Allora (ALLO)

No.300

$ 55.75M
$ 55.75M$ 55.75M

$ 116.90K
$ 116.90K$ 116.90K

$ 278.05M
$ 278.05M$ 278.05M

200.50M
200.50M 200.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

785,499,999
785,499,999 785,499,999

20.05%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Allora هي $ 55.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 116.90K. العرض المتداول لـ ALLO يبلغ 200.50M، مع إجمالي عرض 785499999. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 278.05M.

سجل سعر Allora بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.26087
$ 0.26087$ 0.26087
24 ساعة منخفض
$ 0.28144
$ 0.28144$ 0.28144
24 ساعة مرتفع

$ 0.26087
$ 0.26087$ 0.26087

$ 0.28144
$ 0.28144$ 0.28144

$ 1.7028285892718207
$ 1.7028285892718207$ 1.7028285892718207

$ 0.04676771974148317
$ 0.04676771974148317$ 0.04676771974148317

+3.28%

+5.28%

-9.74%

-9.74%

سجل سعر Allora (ALLO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Allora لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0139448+5.28%
30 يوم$ -0.13195-32.19%
60 يوم$ -0.10616-27.64%
90 يوم$ +0.19497+234.67%
تغير سعر Allora اليوم

سجل اليوم ALLO تغيرًا $ +0.0139448 (+5.28%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Allora لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.13195 (-32.19%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Allora لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ALLO تغييرًا في $ -0.10616 (-27.64%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Allora لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.19497 (+234.67%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Allora (ALLO)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Allora.

تحليل Allora

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Allora الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Allora اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ALLO: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

ALLO_USDT يتحرك فوق مركز 0.26568 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر عند مستوى 0.26902، بالقرب من مستوى المقاومة R1 عند 0.26906. أما مستويات الدعم فتتمثل في S1 عند 0.26164 وS2 عند 0.25826، وهما يشكلان أساس الهيكل السفلي. يقبع السعر الحالي ضمن النصف العلوي لنطاق النظام المحوري، مع استمرار ترتيب المشترين في الحفاظ على سلامة البنية القصيرة الأجل. تشير كلٌّ من المتوسطات المتحركة MA5-6 وEMA5-6 إلى إشارة شراء، كما أن مؤشر MACD قد شكّل نموذج تقاطع ذهبي. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، بينما تُظهر خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة اتجاهًا تصاعديًا مركّزًا للزخم. لم تظهر معدلات التقلبات أي علامات توسع حاد، مما يشير إلى توازن بين المؤشرات الفنية المتزامنة. يهيمن زخم الشراء على السوق، فيما لم تتمكن الضغوط البيعية بعد من تشكيل رد فعل فعال. يعكس المشهد العام حالة من الارتفاع المعتدل. تقع المقاومة الرئيسية القريبة عند مستوى 0.26906، وتبعد عن السعر الحالي بفارق ضئيل قدره 0.00004 فقط. إن كسر هذا المستوى سيقود السعر نحو هدف R2 عند 0.2731، بفارق يبلغ 0.00408. وعلى الجانب الآخر، يمثّل الدعم الأقرب عند مركز 0.26568، والذي يبعد بمسافة 0.00334. أما الدعم الثانوي فيقع عند 0.26164، على مسافة 0.00738. وفي المقابل، يُحدد مستوى الدعم البعيد S2 عند 0.25826. تتركز المنافسة بين البائعين والمشترين في نطاق ضيق حول مستوى R1.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Allora؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار ألورا (ALLO):

1. معنويات السوق واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. تقدم تطوير المشروع والتحديثات التقنية
4. اعتماد المجتمع ونمو عدد المستخدمين
5. إعلانات الشراكات والتعاونات
6. الأخبار المتعلقة بالتنظيمات التي تؤثر في مجال العملات المشفرة بشكل أوسع
7. فائدة الرمز المميز وآليات الحوكمة عبر المشاركة في الحفظ
8. المنافسة من مشاريع البلوك تشين المماثلة
9. العوامل الاقتصادية الكلية مثل التضخم وأسعار الفائدة
10. تحركات كبار الملاك وسلوك أصحاب الحيازات الكبيرة

لماذا يريد الناس معرفة سعر Allora اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر ألوّرا (ALLO) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، ومتابعة قيمة المحفظة، وتحديد توقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم اتجاهات السوق، وإدارة المخاطر. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المستثمرين على تقييم الربحية ومشاعر السوق.

توقعات أسعار Allora

Allora (ALLO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ALLO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAllora (ALLO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Allora نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Allora الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ALLO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Allora.

كيفية شراء واستثمار Allora في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Allora؟ شراء ALLO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Allora. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Allora (ALLO).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Allora فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Allora (ALLO)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Allora

يسمح لك امتلاك Allora بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Allora ( ALLO )

شبكة Allora هي شبكة ذكاء اصطناعي لامركزية ذاتية التطوير. تُمكّن ألوّرا التطبيقات من الاستفادة من ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً وأمانًا من خلال شبكة من نماذج التعلم الآلي ذاتية التحسين.

Allora المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Allora، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Allora الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Allora

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:23:08 (UTC+8)

تحديثات Allora (ALLO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Allora

ALLO USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ALLO باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ALLO USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Allora (ALLO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Allora المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTALLO
$0.27815
$0.27815$0.27815
+5.57%
431.13K (USDT)
/USDCALLO
$0.27826
$0.27826$0.27826
+5.67%
217.69K (USDT)

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1 ALLO = 0.27805 USD