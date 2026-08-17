سعر Allora اليوم

السعر المباشر لمشروع Allora (ALLO) اليوم هو $ 0.27805، مع تغير بنسبة 5.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALLO الحالي إلى USD هو $ 0.27805 لكل ALLO.

يحتل Allora حاليًا المرتبة #300 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 55.75M، مع عرض متداول قدره 200.50M ALLO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALLO بين $ 0.26087 (أدنى) و$ 0.28144 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.7028285892718207، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04676771974148317.

على المدى القصير، تحرك ALLO بمقدار +3.28% خلال الساعة الماضية و-9.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 116.90K.

معلومات سوق Allora (ALLO)

التصنيف No.300 القيمة السوقية $ 55.75M$ 55.75M $ 55.75M الحجم (24 ساعة) $ 116.90K$ 116.90K $ 116.90K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 278.05M$ 278.05M $ 278.05M إمداد دورة التداول 200.50M 200.50M 200.50M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 785,499,999 785,499,999 785,499,999 معدل التداول 20.05% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Allora هي $ 55.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 116.90K. العرض المتداول لـ ALLO يبلغ 200.50M، مع إجمالي عرض 785499999. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 278.05M.