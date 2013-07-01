سعر Stellar (XLM)
السعر المباشر لمشروع Stellar (XLM) اليوم هو $ 0.1579، مع تغير بنسبة 0.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XLM الحالي إلى USD هو $ 0.1579 لكل XLM.
يحتل Stellar حاليًا المرتبة #15 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5.33B، مع عرض متداول قدره 33.77B XLM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XLM بين $ 0.1559 (أدنى) و$ 0.1597 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.9381440281867981، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00122710003051907.
على المدى القصير، تحرك XLM بمقدار +0.31% خلال الساعة الماضية و-2.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 216.33K.
No.15
67.53%
0.28%
2013-07-01 00:00:00
XLM
القيمة السوقية الحالية لـ Stellar هي $ 5.33B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 216.33K. العرض المتداول لـ XLM يبلغ 33.77B، مع إجمالي عرض 50001786839.91258. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.90B.
+0.31%
-0.18%
-2.72%
-2.72%
تتبع تغيرات أسعار Stellar لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000285
|-0.18%
|30 يوم
|$ -0.0292
|-15.61%
|60 يوم
|$ -0.0803
|-33.72%
|90 يوم
|$ +0.0131
|+9.04%
سجل اليوم XLM تغيرًا $ -0.000285 (-0.18%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0292 (-15.61%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XLM تغييرًا في $ -0.0803 (-33.72%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0131 (+9.04%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Stellar الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق XLM: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|السعر < النطاق الأدنى
|لمس أو قطع الشريط السفلي
|الدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
XLM_USDT يتداول عند مستوى 0.157 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر تحت نقطة المحور S1 عند 0.15709، ضمن نطاق سعري منخفض بين المحور الرئيسي 0.15842 ومستوى الدعم S2 عند 0.15635. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، حيث تسجل كلٌّ من المتوسط الحسابي (MA) والمتوسط الأسي (EMA) إشارات شراء، مما يشير إلى أن بنية الاتجاه القصير المدى لم تتعرض للإلغاء بشكل كامل. كما ينحرف السعر عن محور النطاق ويمر بمرحلة اختبار للحد السفلي. مؤشر MACD يُظهر حالة تقاطع هبوطي، مع اتجاه الخطين السريع والبطيء نحو الانحراف الهابط، ما يعكس تحولًا في اتجاه قوة الزخم نحو الجانب السلبي. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة الحيادية، دون الوصول إلى مستويات الشراء المفرط أو البيع المفرط، مما يدل على غياب القوة التصاعدية الفردية في السوق. أما مؤشرات KDJ وStochRSI فما زالت قيمتها غير محددة، وستعتمد حركة التذبذب اللحظية على تقييم مدى تقلبات الأسعار لتحديد نطاق التذبذب القصير المدى. كما أن وضع أشرطة بولينجر لا يزال مفتوحًا، إذ إن تغير معدل التذبذب سيحدد مدى صحة أي كسر محتمل للأطراف. توجد مقاومة قريبة عند نقطة المحور R1 عند 0.15916، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 1.3%. أما المستوى المرجعي البعيد فهو نقطة المحور R2 عند 0.16049، والتي تبعد عن السعر الحالي بنحو 2.2%. وعلى الجانب الآخر، يقع دعم قريب عند نقطة المحور S2 عند 0.15635، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.4%. كما يشكّل المحور الرئيسي عند 0.15842 ضغطًا مباشرًا من الأعلى، ويبعد عن السعر الحالي بنحو 0.9%. وتتركز المستويات الرئيسية بشكل كثيف، مما يبرز طابع التذبذب الضيق ضمن نطاق محدود.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Stellar نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Stellar، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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