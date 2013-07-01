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سعر Stellar المباشر اليوم هو 0.1579 USD. القيمة السوقية لـ XLM هي 5,332,012,899.157076566 USD. تابع تحديثات أسعار XLM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Stellar المباشر اليوم هو 0.1579 USD. القيمة السوقية لـ XLM هي 5,332,012,899.157076566 USD. تابع تحديثات أسعار XLM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن XLM

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ما هو XLM

الوثيقة البيضاء لـ XLM

الموقع الرسمي لـ XLM

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سعر Stellar (XLM)

السعر المباشر لـ 1 XLM إلى USD:

$0.1578
$0.1578$0.1578
-0.18%1D
USD
مخطط أسعار Stellar (XLM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:19:32 (UTC+8)

سعر Stellar اليوم

السعر المباشر لمشروع Stellar (XLM) اليوم هو $ 0.1579، مع تغير بنسبة 0.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XLM الحالي إلى USD هو $ 0.1579 لكل XLM.

يحتل Stellar حاليًا المرتبة #15 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5.33B، مع عرض متداول قدره 33.77B XLM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XLM بين $ 0.1559 (أدنى) و$ 0.1597 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.9381440281867981، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00122710003051907.

على المدى القصير، تحرك XLM بمقدار +0.31% خلال الساعة الماضية و-2.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 216.33K.

معلومات سوق Stellar (XLM)

No.15

$ 5.33B
$ 5.33B$ 5.33B

$ 216.33K
$ 216.33K$ 216.33K

$ 7.90B
$ 7.90B$ 7.90B

33.77B
33.77B 33.77B

50,001,806,812
50,001,806,812 50,001,806,812

50,001,786,839.91258
50,001,786,839.91258 50,001,786,839.91258

67.53%

0.28%

2013-07-01 00:00:00

XLM

القيمة السوقية الحالية لـ Stellar هي $ 5.33B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 216.33K. العرض المتداول لـ XLM يبلغ 33.77B، مع إجمالي عرض 50001786839.91258. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.90B.

سجل سعر Stellar بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1559
$ 0.1559$ 0.1559
24 ساعة منخفض
$ 0.1597
$ 0.1597$ 0.1597
24 ساعة مرتفع

$ 0.1559
$ 0.1559$ 0.1559

$ 0.1597
$ 0.1597$ 0.1597

$ 0.9381440281867981
$ 0.9381440281867981$ 0.9381440281867981

$ 0.00122710003051907
$ 0.00122710003051907$ 0.00122710003051907

+0.31%

-0.18%

-2.72%

-2.72%

سجل سعر Stellar (XLM) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Stellar لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000285-0.18%
30 يوم$ -0.0292-15.61%
60 يوم$ -0.0803-33.72%
90 يوم$ +0.0131+9.04%
تغير سعر Stellar اليوم

سجل اليوم XLM تغيرًا $ -0.000285 (-0.18%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Stellar لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0292 (-15.61%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Stellar لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XLM تغييرًا في $ -0.0803 (-33.72%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Stellar لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0131 (+9.04%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Stellar (XLM)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Stellar.

تحليل Stellar

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Stellar الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Stellar اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق XLM: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

XLM_USDT يتداول عند مستوى 0.157 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر تحت نقطة المحور S1 عند 0.15709، ضمن نطاق سعري منخفض بين المحور الرئيسي 0.15842 ومستوى الدعم S2 عند 0.15635. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، حيث تسجل كلٌّ من المتوسط الحسابي (MA) والمتوسط الأسي (EMA) إشارات شراء، مما يشير إلى أن بنية الاتجاه القصير المدى لم تتعرض للإلغاء بشكل كامل. كما ينحرف السعر عن محور النطاق ويمر بمرحلة اختبار للحد السفلي. مؤشر MACD يُظهر حالة تقاطع هبوطي، مع اتجاه الخطين السريع والبطيء نحو الانحراف الهابط، ما يعكس تحولًا في اتجاه قوة الزخم نحو الجانب السلبي. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة الحيادية، دون الوصول إلى مستويات الشراء المفرط أو البيع المفرط، مما يدل على غياب القوة التصاعدية الفردية في السوق. أما مؤشرات KDJ وStochRSI فما زالت قيمتها غير محددة، وستعتمد حركة التذبذب اللحظية على تقييم مدى تقلبات الأسعار لتحديد نطاق التذبذب القصير المدى. كما أن وضع أشرطة بولينجر لا يزال مفتوحًا، إذ إن تغير معدل التذبذب سيحدد مدى صحة أي كسر محتمل للأطراف. توجد مقاومة قريبة عند نقطة المحور R1 عند 0.15916، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 1.3%. أما المستوى المرجعي البعيد فهو نقطة المحور R2 عند 0.16049، والتي تبعد عن السعر الحالي بنحو 2.2%. وعلى الجانب الآخر، يقع دعم قريب عند نقطة المحور S2 عند 0.15635، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.4%. كما يشكّل المحور الرئيسي عند 0.15842 ضغطًا مباشرًا من الأعلى، ويبعد عن السعر الحالي بنحو 0.9%. وتتركز المستويات الرئيسية بشكل كثيف، مما يبرز طابع التذبذب الضيق ضمن نطاق محدود.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Stellar؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار عملة ستيلار (XLM):

1. الاعتماد والشراكات - يُحفِّز الاستخدام الحقيقي من قِبل المؤسسات المالية ومزوّدي خدمات الدفع الطلب عليها.
2. نشاط الشبكة - يُبيِّن حجم المعاملات وعدد العناوين النشطة مدى فائدة العملة وفعاليتها.
3. معنويات السوق - تؤثّر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام في سعر XLM.
4. الأخبار التنظيمية - تُؤثِّر اللوائح التي تُركِّز على خدمات الدفع في آفاق عملة ستيلار.
5. المنافسة - تُقيَّم أداء ستيلار مقارنةً بغيرها من العملات المشفرة المخصّصة للدفع.
6. تحديثات التطوير - تحسينات البروتوكول والميزات الجديدة.
7. ديناميكيات العرض - توزيع الرموز وتغييرات معدلات التضخم.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Stellar اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة ستيلار (XLM) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، ومتابعة أداء المحفظة، وتحديد فرص الشراء/البيع، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. إن تقلّب سعر XLM يخلق إمكانات لتحقيق الأرباح للمتداولين والمستثمرين.

توقعات أسعار Stellar

Stellar (XLM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XLM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرStellar (XLM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Stellar نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Stellar الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار XLM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Stellar.

كيفية شراء واستثمار Stellar في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Stellar؟ شراء XLM سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Stellar. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Stellar (XLM).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Stellar فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Stellar (XLM)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Stellar

يسمح لك امتلاك Stellar بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Stellar ( XLM )

Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.

Stellar المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Stellar، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Stellar الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Layer 1 (L1)Made in USAReal World Assets (RWA)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Stellar

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:19:32 (UTC+8)

تحديثات Stellar (XLM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Stellar

XLM USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع XLM باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود XLM USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Stellar (XLM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Stellar المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXLM
$0.1577
$0.1577$0.1577
-0.25%
1.40M (USDT)
/USDCXLM
$0.1575
$0.1575$0.1575
-0.37%
489.90K (USDT)
/BTCXLM
$0.000002477
$0.000002477$0.000002477
-1.03%
60.18K (USDT)

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