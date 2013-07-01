سعر Stellar اليوم

السعر المباشر لمشروع Stellar (XLM) اليوم هو $ 0.1579، مع تغير بنسبة 0.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XLM الحالي إلى USD هو $ 0.1579 لكل XLM.

يحتل Stellar حاليًا المرتبة #15 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5.33B، مع عرض متداول قدره 33.77B XLM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XLM بين $ 0.1559 (أدنى) و$ 0.1597 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.9381440281867981، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00122710003051907.

على المدى القصير، تحرك XLM بمقدار +0.31% خلال الساعة الماضية و-2.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 216.33K.

معلومات سوق Stellar (XLM)

التصنيف No.15 القيمة السوقية $ 5.33B$ 5.33B $ 5.33B الحجم (24 ساعة) $ 216.33K$ 216.33K $ 216.33K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.90B$ 7.90B $ 7.90B إمداد دورة التداول 33.77B 33.77B 33.77B الحد الأقصى للعرض 50,001,806,812 50,001,806,812 50,001,806,812 إجمالي العرض 50,001,786,839.91258 50,001,786,839.91258 50,001,786,839.91258 معدل التداول 67.53% الحصة السوقية 0.28% تاريخ الإصدار 2013-07-01 00:00:00 البلوكتشين العام XLM

القيمة السوقية الحالية لـ Stellar هي $ 5.33B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 216.33K. العرض المتداول لـ XLM يبلغ 33.77B، مع إجمالي عرض 50001786839.91258. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.90B.