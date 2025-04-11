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Ansems Minutes السعر(ANSEM)

USD

مخطط أسعار Ansems Minutes (ANSEM) المباشر

$1.186
$1.186$1.186
+2.50%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول ANSEM

السعر الحالي لـ Ansems Minutes (ANSEM) اليوم هو 1.186 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من ANSEM إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Ansems Minutes:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 55.82K USD
- تغير سعر Ansems Minutes خلال اليوم هو +2.50%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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ANSEM أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Ansems Minutes لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.02893+2.50%
30 يوم$ -3.814-76.28%
60 يوم$ -3.814-76.28%
90 يوم$ -3.814-76.28%
تغير سعر Ansems Minutes اليوم

سجل اليوم ANSEM تغيرًا $ +0.02893 (+2.50%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Ansems Minutes لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -3.814 (-76.28%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Ansems Minutes لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ANSEM تغييرًا في $ -3.814 (-76.28%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Ansems Minutes لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -3.814 (-76.28%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

ANSEM معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Ansems Minutes: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.801
$ 1.801$ 1.801

$ 17.9
$ 17.9$ 17.9

-15.35%

+2.50%

-3.03%

ANSEM معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 55.82K
$ 55.82K$ 55.82K

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ما هو Ansems Minutes ( ANSEM )

"Ansem's Minute" هي توكن شخصي أطلقه أنسيم، وهو شخصية بارزة في عالم الميمات ولديه أكثر من 700 ألف متابع على تويتر، على منصة Time.fun.

متوفر Ansems Minutes على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Ansems Minutes الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Ansems Minutes سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Ansems Minutes

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Ansems Minutes، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ ANSEM؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارAnsems Minutes.

سجل أسعار Ansems Minutes

يوفر تتبع مسار سعر ANSEM معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ ANSEM. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Ansems Minutes.

كيفية شراء Ansems Minutes ( ANSEM )

هل تبحث عن كيفية شراء Ansems Minutes؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Ansems Minutes على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ANSEM إلى العملات المحلية

1 ANSEM إلى VND
30,410.226
1 ANSEM إلى AUD
A$1.88574
1 ANSEM إلى GBP
0.90136
1 ANSEM إلى EUR
1.04368
1 ANSEM إلى USD
$1.186
1 ANSEM إلى MYR
RM5.24212
1 ANSEM إلى TRY
44.97312
1 ANSEM إلى JPY
¥170.20286
1 ANSEM إلى RUB
98.65148
1 ANSEM إلى INR
101.94856
1 ANSEM إلى IDR
Rp19,766.65876
1 ANSEM إلى KRW
1,684.6537
1 ANSEM إلى PHP
67.81548
1 ANSEM إلى EGP
￡E.60.81808
1 ANSEM إلى BRL
R$6.94996
1 ANSEM إلى CAD
C$1.63668
1 ANSEM إلى BDT
143.8025
1 ANSEM إلى NGN
1,885.52652
1 ANSEM إلى UAH
48.99366
1 ANSEM إلى VES
Bs84.206
1 ANSEM إلى PKR
Rs331.83094
1 ANSEM إلى KZT
611.64392
1 ANSEM إلى THB
฿39.69542
1 ANSEM إلى TWD
NT$38.39082
1 ANSEM إلى AED
د.إ4.35262
1 ANSEM إلى CHF
Fr0.96066
1 ANSEM إلى HKD
HK$9.1915
1 ANSEM إلى MAD
.د.م11.00608
1 ANSEM إلى MXN
$24.0758

Ansems Minutes المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Ansems Minutes، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Ansems Minutes الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

ANSEM
USD

1 ANSEM = 1.186 USD

تداول

USDTANSEM
$1.186
$1.186$1.186
+2.50%

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