سعر Electra Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Electra Protocol (XEP) اليوم هو $ 0,000162، مع تغير بنسبة 4,84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XEP الحالي إلى USD هو $ 0,000162 لكل XEP.

يحتل Electra Protocol حاليًا المرتبة #1414 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.99M، مع عرض متداول قدره 18.43B XEP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XEP بين $ 0,0001562 (أدنى) و$ 0,0001705 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,00364294، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,00013311829641454.

على المدى القصير، تحرك XEP بمقدار -%0,07 خلال الساعة الماضية و-%1,22 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.80K.

معلومات سوق Electra Protocol (XEP)

التصنيف No.1414 القيمة السوقية $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M الحجم (24 ساعة) $ 60.80K$ 60.80K $ 60.80K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4,86M$ 4,86M $ 4,86M إمداد دورة التداول 18.43B 18.43B 18.43B الحد الأقصى للعرض 30.000.000.560 30.000.000.560 30.000.000.560 إجمالي العرض 18.430.559.068 18.430.559.068 18.430.559.068 معدل التداول %61,43 البلوكتشين العام XEP

القيمة السوقية الحالية لـ Electra Protocol هي $ 2.99M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.80K. العرض المتداول لـ XEP يبلغ 18.43B، مع إجمالي عرض 18430559068. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4,86M.