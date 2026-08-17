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سعر Electra Protocol المباشر اليوم هو 0,000162 USD. القيمة السوقية لـ XEP هي 2.985.750,569016 USD. تابع تحديثات أسعار XEP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Electra Protocol المباشر اليوم هو 0,000162 USD. القيمة السوقية لـ XEP هي 2.985.750,569016 USD. تابع تحديثات أسعار XEP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن XEP

معلومات سعر XEP

ما هو XEP

الوثيقة البيضاء لـ XEP

الموقع الرسمي لـ XEP

اقتصاد توكن XEP

توقعات سعر XEP

سجل XEP

دليل شراء XEP

محول عملة XEP إلى الفيات

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شعار Electra Protocol

سعر Electra Protocol (XEP)

السعر المباشر لـ 1 XEP إلى USD:

$0,000161
$0,000161$0,000161
-4.84%1D
USD
مخطط أسعار Electra Protocol (XEP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:17:56 (UTC+8)

سعر Electra Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Electra Protocol (XEP) اليوم هو $ 0,000162، مع تغير بنسبة 4,84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XEP الحالي إلى USD هو $ 0,000162 لكل XEP.

يحتل Electra Protocol حاليًا المرتبة #1414 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.99M، مع عرض متداول قدره 18.43B XEP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XEP بين $ 0,0001562 (أدنى) و$ 0,0001705 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,00364294، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,00013311829641454.

على المدى القصير، تحرك XEP بمقدار -%0,07 خلال الساعة الماضية و-%1,22 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.80K.

معلومات سوق Electra Protocol (XEP)

No.1414

$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M

$ 60.80K
$ 60.80K$ 60.80K

$ 4,86M
$ 4,86M$ 4,86M

18.43B
18.43B 18.43B

30.000.000.560
30.000.000.560 30.000.000.560

18.430.559.068
18.430.559.068 18.430.559.068

%61,43

XEP

القيمة السوقية الحالية لـ Electra Protocol هي $ 2.99M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.80K. العرض المتداول لـ XEP يبلغ 18.43B، مع إجمالي عرض 18430559068. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4,86M.

سجل سعر Electra Protocol بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0,0001562
$ 0,0001562$ 0,0001562
24 ساعة منخفض
$ 0,0001705
$ 0,0001705$ 0,0001705
24 ساعة مرتفع

$ 0,0001562
$ 0,0001562$ 0,0001562

$ 0,0001705
$ 0,0001705$ 0,0001705

$ 0,00364294
$ 0,00364294$ 0,00364294

$ 0,00013311829641454
$ 0,00013311829641454$ 0,00013311829641454

-%0,07

-%4,84

-%1,22

-%1,22

سجل سعر Electra Protocol (XEP) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Electra Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0,000008189-%4,84
30 يوم$ +0,0000088+%5,74
60 يوم$ -0,0000089-%5,21
90 يوم$ -0,0000077-%4,54
تغير سعر Electra Protocol اليوم

سجل اليوم XEP تغيرًا $ -0,000008189 (-%4,84)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Electra Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0,0000088 (+%5,74)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Electra Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XEP تغييرًا في $ -0,0000089 (-%5,21)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Electra Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0,0000077 (-%4,54)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Electra Protocol (XEP)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Electra Protocol.

تحليل Electra Protocol

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Electra Protocol الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Electra Protocol؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار بروتوكول إلكترا (XEP):

1. معنويات السوق واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. تحديثات تطوير البروتوكول والتحسينات التقنية
4. إعلانات الشراكات وتوسّع النظام البيئي
5. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر في العملات المشفرة المُركَّزة على الخصوصية
6. المنافسة من قبل العملات الخصوصية الأخرى
7. معدل اعتماد البروتوكول وحالات الاستخدام في العالم الحقيقي
8. مستوى المشاركة المجتمعية ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي
9. تحركات أسعار بيتكوين والعملات البديلة الرئيسية
10. ديناميات العرض والطلب في السوق

لماذا يريد الناس معرفة سعر Electra Protocol اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر بروتوكول إلكترا (XEP) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق. يحتاج المتداولون إلى أسعار في الوقت الفعلي لتوقيت أوامر الشراء/البيع بشكل فعّال. كما يتابع المستثمرون الأسعار اليومية لمراقبة قيمة حيازاتهم وحساب العوائد.

توقعات أسعار Electra Protocol

Electra Protocol (XEP) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XEP في عام 2030 هو $ -- إلى جانب %0,00 معدل النمو.
توقع سعرElectra Protocol (XEP) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Electra Protocol نموًا %0,00. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Electra Protocol الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار XEP للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Electra Protocol.

كيفية شراء واستثمار Electra Protocol في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Electra Protocol؟ شراء XEP سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Electra Protocol. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Electra Protocol (XEP).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Electra Protocol فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Electra Protocol (XEP)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Electra Protocol

يسمح لك امتلاك Electra Protocol بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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شراء Electra Protocol (XEP) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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ما هو Electra Protocol ( XEP )

بروتوكول XEP هو جوهر نظام بيئي قوي مدعوم بالمجتمع، ومصمم للنمو والابتكار. يوفر بلوكتشين بروتوكول Electra (الطبقة الأولى) الأساس لتداول سلس وآمن، في حين تجعل تقنية OmniXEP للطبقة الثانية السريعة، والعقود الذكية غير القابلة للكسر، والرسوم المنخفضة للغاية، عملية البناء والتداول سهلة للغاية. مع دمج ElectraDEX، يصبح إنشاء وتبادل التوكن أمرًا بسيطًا. سواء كنت مطورًا أو مبتكرًا، فإنك مدعو للبناء على XEP والمشاركة في هذا المستقبل اللامركزي

Electra Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Electra Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Electra Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)Proof of Stake (PoS)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Electra Protocol

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:17:56 (UTC+8)

تحديثات Electra Protocol (XEP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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XEP USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع XEP باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود XEP USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Electra Protocol (XEP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Electra Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXEP
$0,000162
$0,000162$0,000162
-%4,08
373.89M (USDT)

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