ما هو INIT ( INIT )

Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles.

متوفر INIT على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك INIT الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:

- التحقق من توفر تخزين INITلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.

- اقرأ المراجعات والتحليلات حول INIT على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء INIT سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر INIT

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل INIT، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ INIT؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارINIT.

سجل أسعار INIT

يوفر تتبع مسار سعر INIT معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ INIT. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار INIT.

كيفية شراء INIT ( INIT )

هل تبحث عن كيفية شراء INIT؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء INIT على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة INIT إلى العملات المحلية

1 INIT إلى VND ₫ 18,307.3455 1 INIT إلى AUD A$ 1.064421 1 INIT إلى GBP ￡ 0.507861 1 INIT إلى EUR € 0.605259 1 INIT إلى USD $ 0.6957 1 INIT إلى MYR RM 2.942811 1 INIT إلى TRY ₺ 27.368838 1 INIT إلى JPY ¥ 99.422487 1 INIT إلى RUB ₽ 55.134225 1 INIT إلى INR ₹ 59.718888 1 INIT إلى IDR Rp 11,404.916208 1 INIT إلى KRW ₩ 943.960545 1 INIT إلى PHP ₱ 38.694834 1 INIT إلى EGP ￡E. 34.555419 1 INIT إلى BRL R$ 3.916791 1 INIT إلى CAD C$ 0.946152 1 INIT إلى BDT ৳ 84.972798 1 INIT إلى NGN ₦ 1,099.045989 1 INIT إلى UAH ₴ 28.822851 1 INIT إلى VES Bs 67.4829 1 INIT إلى PKR Rs 196.1874 1 INIT إلى KZT ₸ 354.94614 1 INIT إلى THB ฿ 22.645035 1 INIT إلى TWD NT$ 20.808387 1 INIT إلى AED د.إ 2.553219 1 INIT إلى CHF Fr 0.563517 1 INIT إلى HKD HK$ 5.454288 1 INIT إلى MAD .د.م 6.393483 1 INIT إلى MXN $ 13.350483

INIT المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ INIT، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول INIT ما هو سعر INIT (INIT) اليوم؟ سعر INIT (INIT) المباشر هو USD 0.6957 . ما هي القيمة السوقية لعملة INIT (INIT)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة INIT هي $ 103.49M USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة INIT في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.6957 USD . ما هو العرض المتداول لعملة INIT (INIT)؟ العرض المتداول الحالي لعملة INIT (INIT)، هو USD 148.75M . ما هو أعلى سعر لعملة INIT (INIT)؟ اعتبارًا من 2025-06-05 ، أعلى سعر لعملة INIT (INIT) هو USD 1.4475 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة INIT (INIT)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة INIT (INIT) هو $ 5.11M USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

أهم الأخبار

كيفية مقاومة الخوف من فقدان الفرصة (FOMO) في تداول العملات المشفرة تستكشف هذه المقالة كيفية التعرف على FOMO، وكيفية مقاومته، وكيفية تحسين ذكائك العاطفي واستراتيجياتك التجارية لتحقيق النجاح على المدى الطويل في العملات المشفرة.

الاستغلال في التعدين الخفي: المعنى، كيفية عمله، وكيفية اكتشافه يوفر هذا المقال نظرة شاملة حول الاستغلال في التعدين الخفي، موضحًا ماهيته، وكيفية عمله، وعلامات العدوى الشائعة، وخطوات عملية للاكتشاف والوقاية.