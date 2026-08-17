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سعر FLOW المباشر اليوم هو 0.02736 USD. القيمة السوقية لـ FLOW هي 45,641,048.5187022832272 USD. تابع تحديثات أسعار FLOW إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر FLOW المباشر اليوم هو 0.02736 USD. القيمة السوقية لـ FLOW هي 45,641,048.5187022832272 USD. تابع تحديثات أسعار FLOW إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن FLOW

معلومات سعر FLOW

ما هو FLOW

الوثيقة البيضاء لـ FLOW

الموقع الرسمي لـ FLOW

اقتصاد توكن FLOW

توقعات سعر FLOW

سجل FLOW

دليل شراء FLOW

محول عملة FLOW إلى الفيات

عقود FLOW الفورية

FLOW عقود USDT-M الآجلة

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سعر FLOW (FLOW)

السعر المباشر لـ 1 FLOW إلى USD:

$0.02736
$0.02736$0.02736
-8.80%1D
USD
مخطط أسعار FLOW (FLOW) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:45:36 (UTC+8)

سعر FLOW اليوم

السعر المباشر لمشروع FLOW (FLOW) اليوم هو $ 0.02736، مع تغير بنسبة 8.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FLOW الحالي إلى USD هو $ 0.02736 لكل FLOW.

يحتل FLOW حاليًا المرتبة #425 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 45.64M، مع عرض متداول قدره 1.67B FLOW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FLOW بين $ 0.02719 (أدنى) و$ 0.03016 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 46.16255049، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02455098485426265.

على المدى القصير، تحرك FLOW بمقدار -7.32% خلال الساعة الماضية و-9.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 68.23K.

معلومات سوق FLOW (FLOW)

No.425

$ 45.64M
$ 45.64M$ 45.64M

$ 68.23K
$ 68.23K$ 68.23K

$ 45.64M
$ 45.64M$ 45.64M

1.67B
1.67B 1.67B

--
----

1,668,166,978.02274427
1,668,166,978.02274427 1,668,166,978.02274427

0.01%

FLOW

القيمة السوقية الحالية لـ FLOW هي $ 45.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 68.23K. العرض المتداول لـ FLOW يبلغ 1.67B، مع إجمالي عرض 1668166978.02274427. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.64M.

سجل سعر FLOW بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.02719
$ 0.02719$ 0.02719
24 ساعة منخفض
$ 0.03016
$ 0.03016$ 0.03016
24 ساعة مرتفع

$ 0.02719
$ 0.02719$ 0.02719

$ 0.03016
$ 0.03016$ 0.03016

$ 46.16255049
$ 46.16255049$ 46.16255049

$ 0.02455098485426265
$ 0.02455098485426265$ 0.02455098485426265

-7.32%

-8.79%

-9.08%

-9.08%

سجل سعر FLOW (FLOW) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار FLOW لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00264-8.79%
30 يوم$ +0.00162+6.29%
60 يوم$ -0.00306-10.06%
90 يوم$ -0.00813-22.91%
تغير سعر FLOW اليوم

سجل اليوم FLOW تغيرًا $ -0.00264 (-8.79%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر FLOW لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00162 (+6.29%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر FLOW لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FLOW تغييرًا في $ -0.00306 (-10.06%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر FLOW لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00813 (-22.91%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة FLOW (FLOW)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار FLOW.

تحليل FLOW

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار FLOW الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق FLOW اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق FLOW: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJحياديK ≈ D (±1%)لا توجد توجهات واضحة على المدى القريب، فلننتظر ونرى.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

FLOW_USDT في الإطار الزمني 4 ساعات، يبلغ السعر الحالي 0.02999 ويقع أعلى من النقطة المركزية عند 0.02992. يتحرك السعر ضمن نطاق تذبذب ضيق بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. وفقًا لنظام النقاط المحورية، لا تزال حالة التوازن بين المشترين والبائعين قائمة دون اختراق. كما تشير مجموعة المتوسطات المتحركة على المدى القصير إلى إشارة شراء، بينما يُظهر مؤشر MACD بنية تقاطع هبوطي. وتقبع قراءة مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، مع ظهور ترتيب اتجاهي واضح بين الخطين السريع والبطيء. تُظهر معدلات التقلبات استمرارًا لمستوى منخفض، فيما تتوزع قوة الحركة بشكل متناثر. تقع المقاومة القريبة R1 عند مستوى 0.03018، وهي تبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.6%. أما دعم المستوى القريب S1 فيقع عند 0.02973، وهو أبعد بنسبة 0.9% عن السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يُحدد مستوى المقاومة البعيد R2 عند 0.03037، بينما يقع مستوى الدعم البعيد S2 عند 0.02947. وتتركز الأسعار الرئيسية بالقرب من حدود نطاق التداول الحالي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار FLOW؟

تتأثر أسعار رموز FLOW بعدة عوامل رئيسية:

اعتماد الشبكة: يُحفِّز نمو التطبيقات اللامركزية (dApps) ومشاريع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ونشاط المطوِّرين على بلوك تشين Flow الطلب.

الشراكات: تُعزِّز التعاونات مع العلامات التجارية الكبرى مثل NBA (Top Shot) من مستوى الظهور والاستخدام.

فائدَة الرمز: تُنشئ مكافآت الحَوْل، ورسوم المعاملات، وحقوق الحوكمة حوافز للتمسُّك بالرمز.

معنويات السوق: تؤثِّر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين في تحديد أسعار FLOW.

التطورات التقنية: تُؤثِّر ترقيات البروتوكول وتحسينات قابلية التوسعة والميزات الجديدة في قيمة الرمز.

المنافسة: يؤثِّر أداء Flow مقارنةً بمنصات العقود الذكية الأخرى في موقعها التنافسي.

البيئة التنظيمية: تُؤثِّر اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة ومتطلبات الامتثال في اعتماد المؤسسات لها.

لماذا يريد الناس معرفة سعر FLOW اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر FLOW اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري، وتتبع الأرباح والخسائر. إن تقلّب أسعار FLOW يخلق فرصًا للتجار اليوميين وتجار المضاربة على المدى المتوسط. ويقوم المستثمرون بمراقبة الأسعار لتقييم القيمة الحالية لأصولهم واتخاذ قرارات الشراء أو البيع. كما تشير تحركات الأسعار إلى معنويات السوق ومستوى تبنّي نظام بلوك تشين Flow.

توقعات أسعار FLOW

FLOW (FLOW) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FLOW في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرFLOW (FLOW) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر FLOW نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر FLOW الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FLOW للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار FLOW.

كيفية شراء واستثمار FLOW في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع FLOW؟ شراء FLOW سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء FLOW. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء FLOW (FLOW).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة FLOW فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء FLOW (FLOW)

ماذا يمكنك أن تفعل مع FLOW

يسمح لك امتلاك FLOW بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو FLOW ( FLOW )

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

مستند تقني

FLOW المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ FLOW، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب FLOW الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI Agent LaunchpadAI AgentsAlleged SEC Securities

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول FLOW

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:45:36 (UTC+8)

تحديثات FLOW (FLOW) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن FLOW

FLOW USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع FLOW باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود FLOW USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق FLOW (FLOW) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر FLOW المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFLOW
$0.02747
$0.02747$0.02747
-8.37%
2.24M (USDT)

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1 FLOW = 0.02736 USD