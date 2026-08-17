سعر FLOW المباشر اليوم هو 0.02736 USD. القيمة السوقية لـ FLOW هي 45,641,048.5187022832272 USD. تابع تحديثات أسعار FLOW إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر FLOW المباشر اليوم هو 0.02736 USD. القيمة السوقية لـ FLOW هي 45,641,048.5187022832272 USD. تابع تحديثات أسعار FLOW إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع FLOW (FLOW) اليوم هو $ 0.02736، مع تغير بنسبة 8.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FLOW الحالي إلى USD هو $ 0.02736 لكل FLOW.
يحتل FLOW حاليًا المرتبة #425 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 45.64M، مع عرض متداول قدره 1.67B FLOW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FLOW بين $ 0.02719 (أدنى) و$ 0.03016 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 46.16255049، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02455098485426265.
على المدى القصير، تحرك FLOW بمقدار -7.32% خلال الساعة الماضية و-9.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 68.23K.
معلومات سوق FLOW (FLOW)
No.425
$ 45.64M
$ 45.64M$ 45.64M
$ 68.23K
$ 68.23K$ 68.23K
$ 45.64M
$ 45.64M$ 45.64M
1.67B
1.67B 1.67B
--
----
1,668,166,978.02274427
1,668,166,978.02274427 1,668,166,978.02274427
0.01%
FLOW
القيمة السوقية الحالية لـ FLOW هي $ 45.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 68.23K. العرض المتداول لـ FLOW يبلغ 1.67B، مع إجمالي عرض 1668166978.02274427. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.64M.
سجل سعر FLOW بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.02719
$ 0.02719$ 0.02719
24 ساعة منخفض
$ 0.03016
$ 0.03016$ 0.03016
24 ساعة مرتفع
$ 0.02719
$ 0.02719$ 0.02719
$ 0.03016
$ 0.03016$ 0.03016
$ 46.16255049
$ 46.16255049$ 46.16255049
$ 0.02455098485426265
$ 0.02455098485426265$ 0.02455098485426265
-7.32%
-8.79%
-9.08%
-9.08%
سجل سعر FLOW (FLOW) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار FLOW لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.00264
-8.79%
30 يوم
$ +0.00162
+6.29%
60 يوم
$ -0.00306
-10.06%
90 يوم
$ -0.00813
-22.91%
تغير سعر FLOW اليوم
سجل اليوم FLOW تغيرًا $ -0.00264 (-8.79%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر FLOW لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00162 (+6.29%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر FLOW لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FLOW تغييرًا في $ -0.00306 (-10.06%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر FLOW لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00813 (-22.91%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة FLOW (FLOW)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار FLOW الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق FLOW اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق FLOW: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
حيادي
K ≈ D (±1%)
لا توجد توجهات واضحة على المدى القريب، فلننتظر ونرى.
نقطة الارتكاز
نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
بين نقطة ارتكاز-R1
مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA
5-6 شراء
60‑80% شراء
أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACD
التقاطع الميت
DIF < DEA
ظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)
أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
بين النطاق السفلي والمتوسط
ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
5-6 شراء
60‑80% شراء
أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
FLOW_USDT في الإطار الزمني 4 ساعات، يبلغ السعر الحالي 0.02999 ويقع أعلى من النقطة المركزية عند 0.02992. يتحرك السعر ضمن نطاق تذبذب ضيق بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. وفقًا لنظام النقاط المحورية، لا تزال حالة التوازن بين المشترين والبائعين قائمة دون اختراق. كما تشير مجموعة المتوسطات المتحركة على المدى القصير إلى إشارة شراء، بينما يُظهر مؤشر MACD بنية تقاطع هبوطي. وتقبع قراءة مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، مع ظهور ترتيب اتجاهي واضح بين الخطين السريع والبطيء. تُظهر معدلات التقلبات استمرارًا لمستوى منخفض، فيما تتوزع قوة الحركة بشكل متناثر.
تقع المقاومة القريبة R1 عند مستوى 0.03018، وهي تبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.6%. أما دعم المستوى القريب S1 فيقع عند 0.02973، وهو أبعد بنسبة 0.9% عن السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يُحدد مستوى المقاومة البعيد R2 عند 0.03037، بينما يقع مستوى الدعم البعيد S2 عند 0.02947. وتتركز الأسعار الرئيسية بالقرب من حدود نطاق التداول الحالي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار FLOW؟
تتأثر أسعار رموز FLOW بعدة عوامل رئيسية:
اعتماد الشبكة: يُحفِّز نمو التطبيقات اللامركزية (dApps) ومشاريع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ونشاط المطوِّرين على بلوك تشين Flow الطلب.
الشراكات: تُعزِّز التعاونات مع العلامات التجارية الكبرى مثل NBA (Top Shot) من مستوى الظهور والاستخدام.
معنويات السوق: تؤثِّر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين في تحديد أسعار FLOW.
التطورات التقنية: تُؤثِّر ترقيات البروتوكول وتحسينات قابلية التوسعة والميزات الجديدة في قيمة الرمز.
المنافسة: يؤثِّر أداء Flow مقارنةً بمنصات العقود الذكية الأخرى في موقعها التنافسي.
البيئة التنظيمية: تُؤثِّر اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة ومتطلبات الامتثال في اعتماد المؤسسات لها.
لماذا يريد الناس معرفة سعر FLOW اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر FLOW اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري، وتتبع الأرباح والخسائر. إن تقلّب أسعار FLOW يخلق فرصًا للتجار اليوميين وتجار المضاربة على المدى المتوسط. ويقوم المستثمرون بمراقبة الأسعار لتقييم القيمة الحالية لأصولهم واتخاذ قرارات الشراء أو البيع. كما تشير تحركات الأسعار إلى معنويات السوق ومستوى تبنّي نظام بلوك تشين Flow.
توقعات أسعار FLOW
FLOW (FLOW) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FLOW في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرFLOW (FLOW) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر FLOW نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر FLOW الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FLOW للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار FLOW.
كيفية شراء واستثمار FLOW في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع FLOW؟ شراء FLOW سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء FLOW. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء FLOW (FLOW).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة FLOW فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع FLOW
يسمح لك امتلاك FLOW بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
فْلُو (FLOW) هو الرمز المركزي للشبكة، ويُستخدم لضمان أمن العمليات ووظيفتها. وهو مطلوب للإيداع الضماني (Staking)، ما يعني أن العُقدَ يجب أن تُجمِّد كميةً من رموز فْلُو كضمانٍ للمشاركة في الشبكة، وبالتالي تكون لديها ما تخسره في حال سلوكها بشكل غير لائق. وتتفاوت الكميات المطلوبة للإيداع الضماني حسب نوع العقدة، حيث تحتاج عُقد التنفيذ (Execution Nodes) عمومًا إلى إيداع ضماني أكبر لأنها تؤدي مسؤوليات أكثر حساسية. كما يُستخدم رمز فْلُو لدفع رسوم المعاملات ولنشر العقود الذكية، على غرار كيفية استخدام الغاز (Gas) لتشغيل الإجراءات على العديد من السلاسل الكتلية. وبجانب الوظائف العملية ورسوم المعاملات، يمنح رمز فْلُو حقوق التصويت في الحوكمة، وتزداد نفوذ حامل الرمز مع ازدياد كمية الرموز التي يمتلكها ويودعها ضمانيًّا. واعتبارًا من عام 2023، قدّمت شبكة فلو تحسيناتٍ في اقتصاديات الرمز (Tokenomics)، تشمل مكافآت إيداع ضماني محسَّنة وميزات وظيفية إضافية لحاملي الرمز.
التكنولوجيا
يُقسِّم هيكل تدفق (Flow) المهام التي تؤديها العُقد عادةً إلى أدوار متخصصة. وعلى وجه الخصوص، تُحدِّد عُقد الإجماع ترتيب المعاملات، بينما تقوم عُقد التنفيذ بتنفيذ المعالجة. ويُشبه هذا سير العمل في مطعمٍ، حيث يُدير خوادم مُتخصِّصون الطلبات الواردة بينما يركِّز الطهاة على إعداد الوجبات، بدلًا من أن يقوم كل عاملٍ بكل المهام. وتدعم الأمان والصحة ما يُسمَّى بـ"البراهين المتخصِّصة للمعرفة السرية" (SPoCKs)، والتي تعمل كإيصالات رقمية قابلة للتحقق منها، وتُثبت أن عُقد التنفيذ أتمَّت أعمالها بشكلٍ صحيح. فإذا ارتكبت عُقدة تنفيذ خطأً أو حاولت الغش، يمكن اكتشاف المشكلة ومعاقبة العُقدة بفقدان جزءٍ من الرموز المُربوطة (staked tokens) الخاصة بها. كما يقلِّل نظام Flow من الحواجز أمام المشاركة، لأن عُقد الإجماع لا تحتاج إلى تنفيذ المعاملات أو تخزين حالة سلسلة الكتل الكاملة، ما يسمح لها بالعمل على أجهزة استهلاكية عادية. وفي عام 2023، طوَّر Flow تقنيته أكثر عبر تحديثات لغة البرمجة "كادنس" (Cadence) التي تعزِّز قدرات العقود الذكية، فضلاً عن ميزات أقوى للتشغيل البيني بين السلاسل المختلفة.
الفريق
فُلُو (Flow) تم إنشاؤه بواسطة شركة دابّر لابز (Dapper Labs)، الشركة التي تقف وراء مشروعَي كريبتوكيتيز (CryptoKitties) و إن بي أيه توب شوت (NBA Top Shot). ويجمع المشروع خبراءً في أنظمة التوزيع (distributed systems) والتشفير (cryptography) وتكنولوجيا السلاسل الكتلية (blockchain technology)، ومن أبرز قادته التنفيذيين المدير التنفيذي روهام غاريجوزلو (Roham Gharegozlou) والمدير التقني دايتير شيرلي (Dieter Shirley)، وكلاهما معروفان بخبرتهما في تطوير منتجات سلاسل كتلية ناجحة. وتدعم فُلُو مستثمرون وشركاء بارزون، من بينهم علامات تجارية كبرى في مجالات الترفيه والرياضة، ولها اهتمامٌ بتطوير تطبيقاتها على هذه المنصة. ومنذ انطلاق المشروع، شهدت المنظمة نموًّا كبيرًا، وأصبح عدد مطوريها ومُهندسيها يتجاوز المئات، يعملون على مختلف أجزاء البروتوكول. كما أقامت أيضًا شراكات استراتيجية متعددة مع شركات تكنولوجيا كبرى وعلامات تجارية ترفيهية لتعزيز وتوسيع النظام البيئي الأوسع لهذا المشروع.
خارطة الطريق
يهدف خارطة طريق فلو (Flow) إلى جعل تقنية البلوكشين أكثر سهولةً في الاستخدام والوصول. وتشمل الأهداف القصيرة المدى تحسين أداء الشبكة وتوسيع أدوات المطورين لتسهيل البناء على منصة فلو. كما تُركِّز الخارطة أيضًا على التبني الجماهيري، من خلال العمل على تحسينات مثل واجهات المحافظ (Wallets) الأفضل وعمليات الإدخال (Onboarding) الأكثر سهولة للمستخدمين الجدد. وعلى المدى الطويل، تهدف فلو إلى أن تصبح منصة رائدة للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والألعاب وغيرها من التطبيقات الموجَّهة للمستهلكين والتي تتطلب أداءً عاليًا وتكاليف معاملات منخفضة. وتشمل تحديثات خارطة الطريق الأخيرة خططًا لحلول قابلية التوسع (Scalability) الأقوى، وتحسين الجسور بين السلاسل (Cross-chain Bridges)، وإطارات عمل جديدة للمطورين لدعم نمو النظام البيئي.
نظرة عامة
فلو (Flow) هو بلوكشين بُنِيَ على خيار تصميمي رئيسي: حيث تُعنى آلية الإجماع (consensus) بالاتفاق على ترتيب المعاملات، بينما تُعنى عملية الحساب (computation) بتنفيذ تلك المعاملات. وبتقسيم هذه المهام، يمكن للشبكة أن تمرّر المعاملات عبر خط الأنابيب (pipeline) بشكل أسرع بكثير من العديد من البلوكشينات التقليدية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الأمان واللامركزية. ويمكن تصور ذلك على هيئة مطعمٍ فريقٌ فيه يتولى استلام الطلبات وتنظيمها، بينما يركّز الفريق الآخر فقط على الطهي، مما يساعد التشغيل الكامل على العمل بكفاءة أكبر. ومنذ إطلاقه عام 2020، أثبتت منصة فلو (Flow) صحة هذه النموذج من خلال استضافة مشاريع كبيرة للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) ومعالجة ملايين المعاملات.
FLOW المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ FLOW، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان FLOW سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار FLOW المحتملة وعائد ROI.
كم سعر FLOW اليوم؟
سعر FLOW اليوم هو $ 0.02736. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال FLOW استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال FLOW عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في FLOW، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ FLOW في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول FLOW بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ FLOW في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر FLOW المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ FLOW بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر FLOW لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر FLOW في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر FLOW بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,324.09
+0.27%
ETH
1,893.85
+0.51%
GOLD(XAUT)
4,376.01
+0.37%
USDC
1.00093
0.00%
SOL
75.33
-0.31%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ FLOW على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج FLOW/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر FLOW ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر FLOW هذا العام؟
قد يرتفع سعر FLOW هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر FLOW (FLOW) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:45:36 (UTC+8)
تحديثات FLOW (FLOW) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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