سعر FLOW اليوم

السعر المباشر لمشروع FLOW (FLOW) اليوم هو $ 0.02736، مع تغير بنسبة 8.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FLOW الحالي إلى USD هو $ 0.02736 لكل FLOW.

يحتل FLOW حاليًا المرتبة #425 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 45.64M، مع عرض متداول قدره 1.67B FLOW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FLOW بين $ 0.02719 (أدنى) و$ 0.03016 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 46.16255049، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02455098485426265.

على المدى القصير، تحرك FLOW بمقدار -7.32% خلال الساعة الماضية و-9.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 68.23K.

معلومات سوق FLOW (FLOW)

التصنيف No.425 القيمة السوقية $ 45.64M$ 45.64M $ 45.64M الحجم (24 ساعة) $ 68.23K$ 68.23K $ 68.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 45.64M$ 45.64M $ 45.64M إمداد دورة التداول 1.67B 1.67B 1.67B الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 1,668,166,978.02274427 1,668,166,978.02274427 1,668,166,978.02274427 الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام FLOW

القيمة السوقية الحالية لـ FLOW هي $ 45.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 68.23K. العرض المتداول لـ FLOW يبلغ 1.67B، مع إجمالي عرض 1668166978.02274427. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.64M.