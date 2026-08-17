سعر NuNet اليوم

السعر المباشر لمشروع NuNet (NTX) اليوم هو $ 0.001789، مع تغير بنسبة 3.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NTX الحالي إلى USD هو $ 0.001789 لكل NTX.

يحتل NuNet حاليًا المرتبة #1791 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 901.81K، مع عرض متداول قدره 504.08M NTX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NTX بين $ 0.001738 (أدنى) و$ 0.001907 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.2398202318478، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00183819669961808.

على المدى القصير، تحرك NTX بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-13.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 44.03K.

معلومات سوق NuNet (NTX)

التصنيف No.1791 القيمة السوقية $ 901.81K$ 901.81K $ 901.81K الحجم (24 ساعة) $ 44.03K$ 44.03K $ 44.03K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M إمداد دورة التداول 504.08M 504.08M 504.08M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 50.40% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ NuNet هي $ 901.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 44.03K. العرض المتداول لـ NTX يبلغ 504.08M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.79M.