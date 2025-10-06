سعر Circle Internet المباشر اليوم هو 136.88 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CRCLON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CRCLON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Circle Internet المباشر اليوم هو 136.88 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CRCLON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CRCLON بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن CRCLON

معلومات سعر CRCLON

الموقع الرسمي لـ CRCLON

اقتصاد توكن CRCLON

توقعات سعر CRCLON

سجل CRCLON

دليل شراء CRCLON

محول عملة CRCLON إلى الفيات

CRCLON العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Circle Internet

Circle Internet السعر(CRCLON)

السعر المباشر لـ 1 CRCLON إلى USD:

$136.98
$136.98$136.98
-1.73%1D
USD
مخطط أسعار Circle Internet (CRCLON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:40:54 (UTC+8)

معلومات سعر Circle Internet (CRCLON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 134.84
$ 134.84$ 134.84
24 ساعة منخفض
$ 142.52
$ 142.52$ 142.52
24 ساعة مرتفع

$ 134.84
$ 134.84$ 134.84

$ 142.52
$ 142.52$ 142.52

$ 157.6281918017911
$ 157.6281918017911$ 157.6281918017911

$ 108.2495922443734
$ 108.2495922443734$ 108.2495922443734

-0.07%

-1.73%

+6.00%

+6.00%

سعر Circle Internet (CRCLON) في الوقت الحقيقي هو $ 136.88. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CRCLON بين أدنى سعر $ 134.84 وأعلى سعر $ 142.52، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCRCLON على الإطلاق هو $ 157.6281918017911، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 108.2495922443734.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CRCLON -0.07% على مدار الساعة الماضية، -1.73% على مدار 24 ساعة، و +6.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Circle Internet (CRCLON)

No.1885

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

$ 61.91K
$ 61.91K$ 61.91K

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

13.45K
13.45K 13.45K

13,448.41956941
13,448.41956941 13,448.41956941

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Circle Internet هي $ 1.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.91K. العرض المتداول لـ CRCLON يبلغ 13.45K، مع إجمالي عرض 13448.41956941. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.84M.

سجل سعر Circle Internet (CRCLON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Circle Internet لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -2.4115-1.73%
30 يوم$ +8.17+6.34%
60 يوم$ +56.88+71.10%
90 يوم$ +56.88+71.10%
تغير سعر Circle Internet اليوم

سجل اليوم CRCLON تغيرًا $ -2.4115 (-1.73%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Circle Internet لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +8.17 (+6.34%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Circle Internet لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CRCLON تغييرًا في $ +56.88 (+71.10%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Circle Internet لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +56.88 (+71.10%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Circle Internet (CRCLON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Circle Internet.

ما هو Circle Internet ( CRCLON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Circle Internet على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Circle Internet الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين CRCLONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Circle Internet على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Circle Internet سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Circle Internet (USD)

كم ستكون قيمة Circle Internet (CRCLON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Circle Internet (CRCLON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Circle Internet.

تحقق الآن من توقعات سعر Circle Internet!

توكنوميكس Circle Internet (CRCLON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Circle Internet (CRCLON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CRCLON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Circle Internet ( CRCLON )

هل تبحث عن كيفية شراء Circle Internet؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Circle Internet على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة CRCLON إلى العملات المحلية

1 Circle Internet (CRCLON) إلى VND
3,601,997.2
1 Circle Internet (CRCLON) إلى AUD
A$206.6888
1 Circle Internet (CRCLON) إلى GBP
102.66
1 Circle Internet (CRCLON) إلى EUR
116.348
1 Circle Internet (CRCLON) إلى USD
$136.88
1 Circle Internet (CRCLON) إلى MYR
RM573.5272
1 Circle Internet (CRCLON) إلى TRY
5,742.116
1 Circle Internet (CRCLON) إلى JPY
¥20,805.76
1 Circle Internet (CRCLON) إلى ARS
ARS$201,590.02
1 Circle Internet (CRCLON) إلى RUB
10,846.3712
1 Circle Internet (CRCLON) إلى INR
12,083.7664
1 Circle Internet (CRCLON) إلى IDR
Rp2,281,332.4208
1 Circle Internet (CRCLON) إلى PHP
8,041.7
1 Circle Internet (CRCLON) إلى EGP
￡E.6,486.7432
1 Circle Internet (CRCLON) إلى BRL
R$732.308
1 Circle Internet (CRCLON) إلى CAD
C$190.2632
1 Circle Internet (CRCLON) إلى BDT
16,756.8496
1 Circle Internet (CRCLON) إلى NGN
199,242.528
1 Circle Internet (CRCLON) إلى COP
$528,493.68
1 Circle Internet (CRCLON) إلى ZAR
R.2,347.492
1 Circle Internet (CRCLON) إلى UAH
5,764.0168
1 Circle Internet (CRCLON) إلى TZS
T.Sh.337,142.284
1 Circle Internet (CRCLON) إلى VES
Bs29,702.96
1 Circle Internet (CRCLON) إلى CLP
$128,804.08
1 Circle Internet (CRCLON) إلى PKR
Rs38,808.2176
1 Circle Internet (CRCLON) إلى KZT
73,040.5368
1 Circle Internet (CRCLON) إلى THB
฿4,428.068
1 Circle Internet (CRCLON) إلى TWD
NT$4,185.7904
1 Circle Internet (CRCLON) إلى AED
د.إ502.3496
1 Circle Internet (CRCLON) إلى CHF
Fr108.1352
1 Circle Internet (CRCLON) إلى HKD
HK$1,063.5576
1 Circle Internet (CRCLON) إلى AMD
֏52,444.2032
1 Circle Internet (CRCLON) إلى MAD
.د.م1,263.4024
1 Circle Internet (CRCLON) إلى MXN
$2,524.0672
1 Circle Internet (CRCLON) إلى SAR
ريال513.3
1 Circle Internet (CRCLON) إلى ETB
Br20,760.5896
1 Circle Internet (CRCLON) إلى KES
KSh17,683.5272
1 Circle Internet (CRCLON) إلى JOD
د.أ97.04792
1 Circle Internet (CRCLON) إلى PLN
496.8744
1 Circle Internet (CRCLON) إلى RON
лв598.1656
1 Circle Internet (CRCLON) إلى SEK
kr1,285.3032
1 Circle Internet (CRCLON) إلى BGN
лв229.9584
1 Circle Internet (CRCLON) إلى HUF
Ft45,717.92
1 Circle Internet (CRCLON) إلى CZK
2,860.792
1 Circle Internet (CRCLON) إلى KWD
د.ك41.88528
1 Circle Internet (CRCLON) إلى ILS
444.86
1 Circle Internet (CRCLON) إلى BOB
Bs945.8408
1 Circle Internet (CRCLON) إلى AZN
232.696
1 Circle Internet (CRCLON) إلى TJS
SM1,264.7712
1 Circle Internet (CRCLON) إلى GEL
372.3136
1 Circle Internet (CRCLON) إلى AOA
Kz124,775.7016
1 Circle Internet (CRCLON) إلى BHD
.د.ب51.46688
1 Circle Internet (CRCLON) إلى BMD
$136.88
1 Circle Internet (CRCLON) إلى DKK
kr878.7696
1 Circle Internet (CRCLON) إلى HNL
L3,605.4192
1 Circle Internet (CRCLON) إلى MUR
6,229.4088
1 Circle Internet (CRCLON) إلى NAD
$2,363.9176
1 Circle Internet (CRCLON) إلى NOK
kr1,367.4312
1 Circle Internet (CRCLON) إلى NZD
$235.4336
1 Circle Internet (CRCLON) إلى PAB
B/.136.88
1 Circle Internet (CRCLON) إلى PGK
K576.2648
1 Circle Internet (CRCLON) إلى QAR
ر.ق498.2432
1 Circle Internet (CRCLON) إلى RSD
дин.13,792.0288
1 Circle Internet (CRCLON) إلى UZS
soʻm1,649,156.2472
1 Circle Internet (CRCLON) إلى ALL
L11,370.6216
1 Circle Internet (CRCLON) إلى ANG
ƒ245.0152
1 Circle Internet (CRCLON) إلى AWG
ƒ246.384
1 Circle Internet (CRCLON) إلى BBD
$273.76
1 Circle Internet (CRCLON) إلى BAM
KM228.5896
1 Circle Internet (CRCLON) إلى BIF
Fr403,659.12
1 Circle Internet (CRCLON) إلى BND
$176.5752
1 Circle Internet (CRCLON) إلى BSD
$136.88
1 Circle Internet (CRCLON) إلى JMD
$21,966.5024
1 Circle Internet (CRCLON) إلى KHR
551,934.38
1 Circle Internet (CRCLON) إلى KMF
Fr57,626.48
1 Circle Internet (CRCLON) إلى LAK
2,975,652.1144
1 Circle Internet (CRCLON) إلى LKR
රු41,692.2792
1 Circle Internet (CRCLON) إلى MDL
L2,326.96
1 Circle Internet (CRCLON) إلى MGA
Ar611,070.6464
1 Circle Internet (CRCLON) إلى MOP
P1,096.4088
1 Circle Internet (CRCLON) إلى MVR
2,094.264
1 Circle Internet (CRCLON) إلى MWK
MK237,638.7368
1 Circle Internet (CRCLON) إلى MZN
MT8,746.632
1 Circle Internet (CRCLON) إلى NPR
रु19,341.144
1 Circle Internet (CRCLON) إلى PYG
970,752.96
1 Circle Internet (CRCLON) إلى RWF
Fr198,886.64
1 Circle Internet (CRCLON) إلى SBD
$1,125.1536
1 Circle Internet (CRCLON) إلى SCR
1,958.7528
1 Circle Internet (CRCLON) إلى SRD
$5,412.2352
1 Circle Internet (CRCLON) إلى SVC
$1,197.7
1 Circle Internet (CRCLON) إلى SZL
L2,363.9176
1 Circle Internet (CRCLON) إلى TMT
m479.08
1 Circle Internet (CRCLON) إلى TND
د.ت401.87968
1 Circle Internet (CRCLON) إلى TTD
$929.4152
1 Circle Internet (CRCLON) إلى UGX
Sh476,889.92
1 Circle Internet (CRCLON) إلى XAF
Fr77,200.32
1 Circle Internet (CRCLON) إلى XCD
$369.576
1 Circle Internet (CRCLON) إلى XOF
Fr77,200.32
1 Circle Internet (CRCLON) إلى XPF
Fr13,961.76
1 Circle Internet (CRCLON) إلى BWP
P1,947.8024
1 Circle Internet (CRCLON) إلى BZD
$275.1288
1 Circle Internet (CRCLON) إلى CVE
$12,958.4296
1 Circle Internet (CRCLON) إلى DJF
Fr24,364.64
1 Circle Internet (CRCLON) إلى DOP
$8,768.5328
1 Circle Internet (CRCLON) إلى DZD
د.ج17,780.712
1 Circle Internet (CRCLON) إلى FJD
$307.98
1 Circle Internet (CRCLON) إلى GNF
Fr1,190,171.6
1 Circle Internet (CRCLON) إلى GTQ
Q1,048.5008
1 Circle Internet (CRCLON) إلى GYD
$28,665.4096
1 Circle Internet (CRCLON) إلى ISK
kr16,836.24

Circle Internet المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Circle Internet، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Circle Internet الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Circle Internet

كم يساوي Circle Internet (CRCLON) اليوم؟
سعر CRCLON المباشر في USD هو USD 136.88، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CRCLON إلى USD الحالي؟
سعر CRCLON إلى USD الحالي هو $ 136.88. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Circle Internet ؟
القيمة السوقية لعملة CRCLON هي $ 1.84M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CRCLON؟
العرض المتداول لتوكن CRCLON هو 13.45K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CRCLON؟
حقق CRCLON سعرًا قياسيًا قدره 157.6281918017911 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CRCLON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 108.2495922443734 CRCLON.
ما هو حجم تداول CRCLON؟
حجم تداول CRCLON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 61.91K USD.
هل سترتفع CRCLON هذا العام؟
قد يرتفع CRCLON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CRCLON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:40:54 (UTC+8)

تحديثات Circle Internet (CRCLON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة CRCLON إلى USD

المبلغ

CRCLON
CRCLON
USD
USD

1 CRCLON = 136.88 USD

تداول CRCLON

/USDTCRCLON
$136.98
$136.98$136.98
-1.15%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,005.12
$113,005.12$113,005.12

-1.42%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,018.44
$4,018.44$4,018.44

-1.91%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04189
$0.04189$0.04189

-9.79%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.10
$195.10$195.10

-1.91%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.5000
$3.5000$3.5000

-9.26%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,018.44
$4,018.44$4,018.44

-1.91%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,005.12
$113,005.12$113,005.12

-1.42%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.10
$195.10$195.10

-1.91%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6224
$2.6224$2.6224

-0.51%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19363
$0.19363$0.19363

-3.07%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000296
$0.0000000296$0.0000000296

+244.18%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.397
$2.397$2.397

+219.60%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001500
$0.00001500$0.00001500

+130.76%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008486
$0.0008486$0.0008486

+84.19%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000019
$0.000000000000000000000019$0.000000000000000000000019

+72.72%