HYPE

إن Hyperliquid هي بلوكتشين عالية الأداء، مبنية على رؤية نظام مالي مفتوح بالكامل على السلسلة. تتكامل السيولة وتطبيقات المستخدمين وأنشطة التداول على منصة موحدة ستحتضن في نهاية المطاف جميع العمليات المالية.

اسم العملة المشفرةHYPE

التصنيفNo.11

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0038%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)127.34%

المعروض المتداول333,928,180

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض999,993,930

معدل التداول0.3339%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق39.910124822908195,2025-05-26

أدنى سعر3.2002764730895623,2024-11-29

البلوكتشين العامHYPEREVM

مقدمةإن Hyperliquid هي بلوكتشين عالية الأداء، مبنية على رؤية نظام مالي مفتوح بالكامل على السلسلة. تتكامل السيولة وتطبيقات المستخدمين وأنشطة التداول على منصة موحدة ستحتضن في نهاية المطاف جميع العمليات المالية.

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