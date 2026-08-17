سعر EarnPark اليوم

السعر المباشر لمشروع EarnPark (PARK) اليوم هو $ 0.01351، مع تغير بنسبة 13.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PARK الحالي إلى USD هو $ 0.01351 لكل PARK.

يحتل EarnPark حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- PARK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PARK بين $ 0.01345 (أدنى) و$ 0.01572 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك PARK بمقدار -0.74% خلال الساعة الماضية و-4.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 101.26K.

معلومات سوق EarnPark (PARK)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 101.26K$ 101.26K $ 101.26K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.51M$ 13.51M $ 13.51M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ EarnPark هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 101.26K. العرض المتداول لـ PARK يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.51M.