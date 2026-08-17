سعر XMAQUINA اليوم

السعر المباشر لمشروع XMAQUINA (DEUS) اليوم هو $ 0.02232، مع تغير بنسبة 1.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DEUS الحالي إلى USD هو $ 0.02232 لكل DEUS.

يحتل XMAQUINA حاليًا المرتبة #1062 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4.49M، مع عرض متداول قدره 201.37M DEUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DEUS بين $ 0.02202 (أدنى) و$ 0.02386 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0688630340253185، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0077866474801497.

على المدى القصير، تحرك DEUS بمقدار +0.13% خلال الساعة الماضية و+15.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 19.69K.

معلومات سوق XMAQUINA (DEUS)

التصنيف No.1062 القيمة السوقية $ 4.49M$ 4.49M $ 4.49M الحجم (24 ساعة) $ 19.69K$ 19.69K $ 19.69K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.32M$ 22.32M $ 22.32M إمداد دورة التداول 201.37M 201.37M 201.37M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 999,987,281.5088582 999,987,281.5088582 999,987,281.5088582 معدل التداول 20.13% البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ XMAQUINA هي $ 4.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 19.69K. العرض المتداول لـ DEUS يبلغ 201.37M، مع إجمالي عرض 999987281.5088582. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.32M.