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سعر StatusNetwork المباشر اليوم هو 0.00535 USD. القيمة السوقية لـ SNT هي 25,745,578.4223252853135 USD. تابع تحديثات أسعار SNT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر StatusNetwork المباشر اليوم هو 0.00535 USD. القيمة السوقية لـ SNT هي 25,745,578.4223252853135 USD. تابع تحديثات أسعار SNT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SNT

معلومات سعر SNT

ما هو SNT

الوثيقة البيضاء لـ SNT

الموقع الرسمي لـ SNT

اقتصاد توكن SNT

توقعات سعر SNT

سجل SNT

دليل شراء SNT

محول عملة SNT إلى الفيات

عقود SNT الفورية

SNT عقود USDT-M الآجلة

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شعار StatusNetwork

سعر StatusNetwork (SNT)

السعر المباشر لـ 1 SNT إلى USD:

$0.00534
$0.00534$0.00534
+10.78%1D
USD
مخطط أسعار StatusNetwork (SNT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:48:14 (UTC+8)

سعر StatusNetwork اليوم

السعر المباشر لمشروع StatusNetwork (SNT) اليوم هو $ 0.00535، مع تغير بنسبة 10.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SNT الحالي إلى USD هو $ 0.00535 لكل SNT.

يحتل StatusNetwork حاليًا المرتبة #522 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25.75M، مع عرض متداول قدره 4.81B SNT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SNT بين $ 0.00478 (أدنى) و$ 0.00583 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.675944983959198، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00619645271405.

على المدى القصير، تحرك SNT بمقدار +1.13% خلال الساعة الماضية و-1.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 52.05K.

معلومات سوق StatusNetwork (SNT)

No.522

$ 25.75M
$ 25.75M$ 25.75M

$ 52.05K
$ 52.05K$ 52.05K

$ 36.41M
$ 36.41M$ 36.41M

4.81B
4.81B 4.81B

--
----

6,804,870,174.87816825
6,804,870,174.87816825 6,804,870,174.87816825

2017-06-29 00:00:00

$ 0.0366
$ 0.0366$ 0.0366

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ StatusNetwork هي $ 25.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 52.05K. العرض المتداول لـ SNT يبلغ 4.81B، مع إجمالي عرض 6804870174.87816825. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.41M.

سجل سعر StatusNetwork بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00478
$ 0.00478$ 0.00478
24 ساعة منخفض
$ 0.00583
$ 0.00583$ 0.00583
24 ساعة مرتفع

$ 0.00478
$ 0.00478$ 0.00478

$ 0.00583
$ 0.00583$ 0.00583

$ 0.675944983959198
$ 0.675944983959198$ 0.675944983959198

$ 0.00619645271405
$ 0.00619645271405$ 0.00619645271405

+1.13%

+10.78%

-1.48%

-1.48%

سجل سعر StatusNetwork (SNT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار StatusNetwork لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0005196+10.78%
30 يوم$ -0.00181-25.28%
60 يوم$ -0.00193-26.52%
90 يوم$ -0.00431-44.62%
تغير سعر StatusNetwork اليوم

سجل اليوم SNT تغيرًا $ +0.0005196 (+10.78%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر StatusNetwork لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00181 (-25.28%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر StatusNetwork لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SNT تغييرًا في $ -0.00193 (-26.52%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر StatusNetwork لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00431 (-44.62%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة StatusNetwork (SNT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار StatusNetwork.

تحليل StatusNetwork

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار StatusNetwork الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق StatusNetwork اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق SNT: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

SNT_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات فوق النقطة المحورية عند 0.004803، ويقترب السعر الحالي عند 0.00481 من هذه النقطة المحورية. يدور السعر ضمن نطاق ضيق بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1، مما يعكس طابع التصحيح على المستويات العليا في الهيكل الزمني القصير. تظهر مؤشرات المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، وتشير المؤشرات بشكل متناسق نحو اتجاه إيجابي، إلا أن المساحة المتاحة للارتفاع محدودة. يشير مؤشر MACD إلى حدوث تقاطع إيجابي (Golden Cross)، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة في الاتجاه الصعودي، ما يعكس تراكم قوة الشراء خلال الفترة القصيرة. كما تشير مؤشرات MA وEMA إلى إشارات شراء واضحة، مع تزامن المؤشرات الترندية التي تدعم الاتجاه الصعودي. مؤشر RSI يقبع في المنطقة المحايدة دون ظهور أي انحرافات تشير إلى حالة التشبع الشرائي، فيما تبقى معدلات التذبذب منخفضة ومستقرة. تُظهر توزيعات الزخم سيطرة المشترين على الموقف، بينما تتراجع قوة البائعين مؤقتًا، مما يشير إلى غياب أساس قوي لحدوث تحركات حادة أو اختراقات أحادية الاتجاه. تقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 عند 0.004858، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.9% نحو الارتفاع. أما الدعم الأول فموجود عند النقطة المحورية عند 0.004803، والتي تمثل نقطة مرجعية فورية قريبة من السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يقع مستوى الدعم الأساسي البعيد عند S1 عند 0.004749، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.2% نحو الانخفاض. كما يشكّل مستوى R2 عند 0.004912 مقاومة ثانوية أعلى، بينما يُعتبر مستوى S2 عند 0.004694 دعمًا أعمق يمكن الرجوع إليه.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار StatusNetwork؟

تتأثر أسعار StatusNetwork (SNT) بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد تطبيق Status: كون SNT رمزًا فعليًا لمنصة التراسل Status، فإن زيادة اعتماد المستخدمين له تؤثر بشكل مباشر على الطلب عليه.

2. أداء شبكة Ethereum: يعتمد SNT على شبكة Ethereum، لذا فإن ازدحام شبكة ETH وارتفاع رسوم الغاز يؤثران في مدى سهولة استخدامه.

3. معنويات السوق: تُعَدّ الاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة ومعنويات المستثمرين تجاه منصات التواصل اللامركزية من العوامل المؤثرة.

4. فائدته كرمز: يستخدم SNT في مجال الحوكمة والتحكيم ودخول المزايا المتميزة داخل منظومة Status.

5. المنافسة: يعتمد أداء SNT مقارنةً بمنصات التراسل الأخرى ومنصات DeFi.

6. تطور المشروع: التحديثات والشراكات وإطلاق الميزات الجديدة.

7. البيئة التنظيمية: التغييرات في اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة والتي تؤثر في المنصات اللامركزية.

لماذا يريد الناس معرفة سعر StatusNetwork اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة StatusNetwork (SNT) اليوم لعدة أسباب، منها اتخاذ قرارات التداول وإدارة المحافظ وتحليل السوق والتخطيط الاستثماري. تُعَدّ SNT رمزًا مبنيًا على منصة إيثريوم يُشغِّل نظام تطبيقات Status المحمولة. يحتاج المتداولون إلى أسعار حالية لاغتنام فرص الشراء أو البيع، بينما يتابع المستثمرون أداء الأصول واتجاهات السوق. يساعد مراقبة الأسعار في تقييم التقلبات، واتخاذ قرارات مستنيرة، وإدارة المخاطر المرتبطة بمحافظهم من العملات المشفرة.

توقعات أسعار StatusNetwork

StatusNetwork (SNT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SNT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرStatusNetwork (SNT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر StatusNetwork نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر StatusNetwork الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SNT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار StatusNetwork.

كيفية شراء واستثمار StatusNetwork في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع StatusNetwork؟ شراء SNT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء StatusNetwork. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء StatusNetwork (SNT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة StatusNetwork فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء StatusNetwork (SNT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع StatusNetwork

يسمح لك امتلاك StatusNetwork بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو StatusNetwork ( SNT )

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

StatusNetwork المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ StatusNetwork، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب StatusNetwork الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Ethereum EcosystemInfrastructureLayer 2 (L2)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول StatusNetwork

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:48:14 (UTC+8)

تحديثات StatusNetwork (SNT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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SNT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع SNT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود SNT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق StatusNetwork (SNT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر StatusNetwork المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSNT
$0.00534
$0.00534$0.00534
+11.01%
10.20M (USDT)

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SNT
USD
USD

1 SNT = 0.00535 USD