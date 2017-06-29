سعر StatusNetwork (SNT)
السعر المباشر لمشروع StatusNetwork (SNT) اليوم هو $ 0.00535، مع تغير بنسبة 10.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SNT الحالي إلى USD هو $ 0.00535 لكل SNT.
يحتل StatusNetwork حاليًا المرتبة #522 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25.75M، مع عرض متداول قدره 4.81B SNT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SNT بين $ 0.00478 (أدنى) و$ 0.00583 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.675944983959198، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00619645271405.
على المدى القصير، تحرك SNT بمقدار +1.13% خلال الساعة الماضية و-1.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 52.05K.
No.522
2017-06-29 00:00:00
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ StatusNetwork هي $ 25.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 52.05K. العرض المتداول لـ SNT يبلغ 4.81B، مع إجمالي عرض 6804870174.87816825. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.41M.
+1.13%
+10.78%
-1.48%
-1.48%
تتبع تغيرات أسعار StatusNetwork لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0005196
|+10.78%
|30 يوم
|$ -0.00181
|-25.28%
|60 يوم
|$ -0.00193
|-26.52%
|90 يوم
|$ -0.00431
|-44.62%
سجل اليوم SNT تغيرًا $ +0.0005196 (+10.78%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00181 (-25.28%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SNT تغييرًا في $ -0.00193 (-26.52%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00431 (-44.62%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار StatusNetwork الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق SNT: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
SNT_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات فوق النقطة المحورية عند 0.004803، ويقترب السعر الحالي عند 0.00481 من هذه النقطة المحورية. يدور السعر ضمن نطاق ضيق بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1، مما يعكس طابع التصحيح على المستويات العليا في الهيكل الزمني القصير. تظهر مؤشرات المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، وتشير المؤشرات بشكل متناسق نحو اتجاه إيجابي، إلا أن المساحة المتاحة للارتفاع محدودة. يشير مؤشر MACD إلى حدوث تقاطع إيجابي (Golden Cross)، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة في الاتجاه الصعودي، ما يعكس تراكم قوة الشراء خلال الفترة القصيرة. كما تشير مؤشرات MA وEMA إلى إشارات شراء واضحة، مع تزامن المؤشرات الترندية التي تدعم الاتجاه الصعودي. مؤشر RSI يقبع في المنطقة المحايدة دون ظهور أي انحرافات تشير إلى حالة التشبع الشرائي، فيما تبقى معدلات التذبذب منخفضة ومستقرة. تُظهر توزيعات الزخم سيطرة المشترين على الموقف، بينما تتراجع قوة البائعين مؤقتًا، مما يشير إلى غياب أساس قوي لحدوث تحركات حادة أو اختراقات أحادية الاتجاه. تقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 عند 0.004858، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.9% نحو الارتفاع. أما الدعم الأول فموجود عند النقطة المحورية عند 0.004803، والتي تمثل نقطة مرجعية فورية قريبة من السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يقع مستوى الدعم الأساسي البعيد عند S1 عند 0.004749، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.2% نحو الانخفاض. كما يشكّل مستوى R2 عند 0.004912 مقاومة ثانوية أعلى، بينما يُعتبر مستوى S2 عند 0.004694 دعمًا أعمق يمكن الرجوع إليه.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر StatusNetwork نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ StatusNetwork، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
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|02-01 01:12:00
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