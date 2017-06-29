سعر StatusNetwork اليوم

السعر المباشر لمشروع StatusNetwork (SNT) اليوم هو $ 0.00535، مع تغير بنسبة 10.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SNT الحالي إلى USD هو $ 0.00535 لكل SNT.

يحتل StatusNetwork حاليًا المرتبة #522 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25.75M، مع عرض متداول قدره 4.81B SNT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SNT بين $ 0.00478 (أدنى) و$ 0.00583 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.675944983959198، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00619645271405.

على المدى القصير، تحرك SNT بمقدار +1.13% خلال الساعة الماضية و-1.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 52.05K.

معلومات سوق StatusNetwork (SNT)

التصنيف No.522 القيمة السوقية $ 25.75M$ 25.75M $ 25.75M الحجم (24 ساعة) $ 52.05K$ 52.05K $ 52.05K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.41M$ 36.41M $ 36.41M إمداد دورة التداول 4.81B 4.81B 4.81B الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 6,804,870,174.87816825 6,804,870,174.87816825 6,804,870,174.87816825 تاريخ الإصدار 2017-06-29 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.0366$ 0.0366 $ 0.0366 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ StatusNetwork هي $ 25.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 52.05K. العرض المتداول لـ SNT يبلغ 4.81B، مع إجمالي عرض 6804870174.87816825. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.41M.