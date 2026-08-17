سعر NSGP Governance اليوم

السعر المباشر لمشروع NSGP Governance (NSG) اليوم هو $ 0.008617، مع تغير بنسبة 0.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NSG الحالي إلى USD هو $ 0.008617 لكل NSG.

يحتل NSGP Governance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- NSG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NSG بين $ 0.008562 (أدنى) و$ 0.008622 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك NSG بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و+1.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.21K.

معلومات سوق NSGP Governance (NSG)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.47M$ 34.47M $ 34.47M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ NSGP Governance هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.21K. العرض المتداول لـ NSG يبلغ --، مع إجمالي عرض 4000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.47M.