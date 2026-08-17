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سعر NSGP Governance المباشر اليوم هو 0.008617 USD. القيمة السوقية لـ NSG هي -- USD. تابع تحديثات أسعار NSG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر NSGP Governance المباشر اليوم هو 0.008617 USD. القيمة السوقية لـ NSG هي -- USD. تابع تحديثات أسعار NSG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن NSG

معلومات سعر NSG

ما هو NSG

الوثيقة البيضاء لـ NSG

الموقع الرسمي لـ NSG

اقتصاد توكن NSG

توقعات سعر NSG

سجل NSG

دليل شراء NSG

محول عملة NSG إلى الفيات

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شعار NSGP Governance

سعر NSGP Governance (NSG)

السعر المباشر لـ 1 NSG إلى USD:

$0.008617
$0.008617$0.008617
+0.13%1D
USD
مخطط أسعار NSGP Governance (NSG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:01:41 (UTC+8)

سعر NSGP Governance اليوم

السعر المباشر لمشروع NSGP Governance (NSG) اليوم هو $ 0.008617، مع تغير بنسبة 0.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NSG الحالي إلى USD هو $ 0.008617 لكل NSG.

يحتل NSGP Governance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- NSG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NSG بين $ 0.008562 (أدنى) و$ 0.008622 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك NSG بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و+1.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.21K.

معلومات سوق NSGP Governance (NSG)

--
----

$ 6.21K
$ 6.21K$ 6.21K

$ 34.47M
$ 34.47M$ 34.47M

--
----

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ NSGP Governance هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.21K. العرض المتداول لـ NSG يبلغ --، مع إجمالي عرض 4000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.47M.

سجل سعر NSGP Governance بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.008562
$ 0.008562$ 0.008562
24 ساعة منخفض
$ 0.008622
$ 0.008622$ 0.008622
24 ساعة مرتفع

$ 0.008562
$ 0.008562$ 0.008562

$ 0.008622
$ 0.008622$ 0.008622

--
----

--
----

-0.05%

+0.13%

+1.31%

+1.31%

سجل سعر NSGP Governance (NSG) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار NSGP Governance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00001119+0.13%
30 يوم$ +0.001061+14.04%
60 يوم$ -0.002393-21.74%
90 يوم$ -0.002813-24.62%
تغير سعر NSGP Governance اليوم

سجل اليوم NSG تغيرًا $ +0.00001119 (+0.13%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر NSGP Governance لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.001061 (+14.04%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر NSGP Governance لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NSG تغييرًا في $ -0.002393 (-21.74%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر NSGP Governance لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.002813 (-24.62%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة NSGP Governance (NSG)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار NSGP Governance.

تحليل NSGP Governance

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار NSGP Governance الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار NSGP Governance؟

تتأثر أسعار رموز حوكمة NSGP (NSG) بعدة عوامل رئيسية:

1. المشاركة في الحوكمة: يمكن أن تؤدي زيادة نشاط التصويت والتفاعل مع المقترحات إلى زيادة الطلب على الرمز.
2. فائدة المنصة: يؤثر استخدام رموز NSG في اتخاذ قرارات الحوكمة ومكافآت الحفظ على قيمة الرمز.
3. ديناميات المعروض من الرموز: تؤثر آليات الحفظ وعمليات حرق الرموز في تحديد المعروض المتداول.
4. معنويات السوق: تُحدِّد اتجاهات سوق العملات المشفرة العامة وثقة المستثمرين تأثيرها على السعر.
5. تقدم التطوير: تُحفِّز ترقيات البروتوكول والميزات الجديدة اعتماد الرمز.
6. نمو المجتمع: يساهم وجود قاعدة مستخدمين نشطة وتوسّع النظام البيئي في تعزيز قيمة الرمز.
7. البيئة التنظيمية: تؤثر التغييرات في السياسات المتعلقة برموز حوكمة DeFi على سعر الرمز.

لماذا يريد الناس معرفة سعر NSGP Governance اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر رمز NSGP للحوكمة (NSG) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد توقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم تقلبات السوق، وتقييم فرص الاستثمار. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من تحركات السوق.

توقعات أسعار NSGP Governance

NSGP Governance (NSG) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NSG في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرNSGP Governance (NSG) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر NSGP Governance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر NSGP Governance الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار NSG للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار NSGP Governance.

كيفية شراء واستثمار NSGP Governance في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع NSGP Governance؟ شراء NSG سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء NSGP Governance. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء NSGP Governance (NSG).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة NSGP Governance فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء NSGP Governance (NSG)

ماذا يمكنك أن تفعل مع NSGP Governance

يسمح لك امتلاك NSGP Governance بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو NSGP Governance ( NSG )

مشروع NSGP Governance (NSG) هي الحوكمة والفائدة لنظام New Society البيئي، وهي بنية تحتية لامركزية تربط حوكمة Web3 بتوكن الأصول الحقيقية (RWA). تتيح NSG المشاركة على السلسلة، والتخزين، والتصويت عبر المشاريع التي تركز على تكامل الأصول الحقيقية (RWA) المتوافق، والتمويل العابر للحدود، والتنسيق اللامركزي.

NSGP Governance المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ NSGP Governance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب NSGP Governance الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول NSGP Governance

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:01:41 (UTC+8)

تحديثات NSGP Governance (NSG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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قم بشراء أو بيع NSG باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود NSG USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق NSGP Governance (NSG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر NSGP Governance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNSG
$0.008617
$0.008617$0.008617
+0.13%
723.56K (USDT)

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1 NSG = 0.008617 USD