سعر Kommunitas اليوم

السعر المباشر لمشروع Kommunitas (KOM) اليوم هو $ 0.00057538، مع تغير بنسبة 3.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KOM الحالي إلى USD هو $ 0.00057538 لكل KOM.

يحتل Kommunitas حاليًا المرتبة #3920 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 KOM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KOM بين $ 0.0005199 (أدنى) و$ 0.00063 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0137401928558099، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00007046895328862.

على المدى القصير، تحرك KOM بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+37.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 302.91.

معلومات سوق Kommunitas (KOM)

التصنيف No.3920 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 302.91$ 302.91 $ 302.91 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 إجمالي العرض 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Kommunitas هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 302.91. العرض المتداول لـ KOM يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 2000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.15M.