سعر Capybobo اليوم

السعر المباشر لمشروع Capybobo (PYBOBO) اليوم هو $ 0,0007699، مع تغير بنسبة 1,43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PYBOBO الحالي إلى USD هو $ 0,0007699 لكل PYBOBO.

يحتل Capybobo حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- PYBOBO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PYBOBO بين $ 0,0007496 (أدنى) و$ 0,0007898 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك PYBOBO بمقدار -%0,33 خلال الساعة الماضية و+%4,94 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.79K.

معلومات سوق Capybobo (PYBOBO)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 54.79K$ 54.79K $ 54.79K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 76,99M$ 76,99M $ 76,99M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 البلوكتشين العام TONCOIN

القيمة السوقية الحالية لـ Capybobo هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.79K. العرض المتداول لـ PYBOBO يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 76,99M.