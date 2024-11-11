SCARCITY

مشروع Scarcity هي DESOC، أو منصة التواصل الاجتماعي اللامركزية. تم تصميمها وتطويرها لحل المشاكل الكامنة في التطبيقات والوسائط الاجتماعية المركزية الموجودة من خلال إنشاء وسائط اجتماعية بدون كيان مركزي.

اسم العملة المشفرةSCARCITY

التصنيفNo.3434

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض10,000,000,000

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.427340368394621,2024-11-11

أدنى سعر0.16139481843050998,2024-12-27

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمشروع Scarcity هي DESOC، أو منصة التواصل الاجتماعي اللامركزية. تم تصميمها وتطويرها لحل المشاكل الكامنة في التطبيقات والوسائط الاجتماعية المركزية الموجودة من خلال إنشاء وسائط اجتماعية بدون كيان مركزي.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.